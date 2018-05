Vypadáte v dobré náladě. Co se vám v poslední době povedlo?

Můj mladší pejsek, ten jedenáctiměsíční, udělal minulou sobotu lovecké zkoušky z vloh. Já říkám, že je to taková základka, a všechny ty psí maturity a případně univerzity ho ještě čekají. Ale mám z toho radost. A taky z toho, že nyní už máme v portfoliu Smartyho čtyři nové nápoje. Jeden malinový a druhý jablečný, a pak ještě ty samé s polovičním obsahem cukru.

To je důvod k radosti?

Samozřejmě! Hlavně proto, že mám signály od obchoďáků, že jsou na ně dobré reakce. Na těch nových nápojích je také lehce upravené logo. Lišák s vyplazeným jazykem A s tím související nový hashtag #onvyplazujejazyk. Chceme tím mířit na mladé zákazníky, typově od deseti do dvaceti let. Samozřejmě s přesahy na obě strany.

Čí to byl nápad? Vyplazený jazyk?

Jednoznačně můj. Na marketing tady mám výborného člověka, ovšem zásadní směry, jako například tento, určuji já. To však neznamená, že řadu nápadů nepřebírám od různých lidí. Rád se s nimi o značce bavím a jsem otevřený všem možným návrhům. Ve finále je to ale vždycky moje rozhodnutí.

Dominik Hašek (53) ◼ Bývalý hokejový brankář, podle statistik bývá řazen k nejlepším hráčům NHL v historii. Dvakrát vyhrál Stanley Cup, dvakrát byl držitelem ceny pro nejužitečnějšího hráče NHL. Mnohokrát reprezentoval Česko a patřil mezi zlaté medailisty na olympijských hrách v Naganu.

◼ Jeho první podnikatelský pokus investovat do značky sportovního oblečení Dominátor skončil neúspěchem. Před čtyřmi lety založil společnost DM Life nabízející nápoje Smarty.

◼ Teď v květnu firma představuje novou řadu – s pozměněným logem (lišák s vyplazeným jazykem) i sloganem. "Na marketing mám výborného člověka, ale zásadní směry, jako třeba tento, určuji já," říká. Od nových drinků si Hašek slibuje zvýšení prodejů a větší zájem odběratelů, zejména velkých řetězců.

◼ Působí velmi přátelsky a mile, během kariéry se ale ne vždycky dokázal ovládnout. "V roce 2003 jsem měl konflikt s protihráčem při inline hokeji. Jak jsem už tehdy řekl, moje reakce byla nepřiměřená a bylo mi to líto. Ale musím zaklepat, že od té doby se už nic podobného neopakovalo. Dávám si při podobných situacích pozor a případně i ruce za tělo," připouští Hašek.

Děláte Smartyho už čtyři roky, ale stále je to prodělečná věc. Aspoň podle toho, jak jste loni na podzim poodhalil čísla.

Poodhalil není úplně správné slovo. Já čísla nikdy netajil. Když se někdo zeptá, tak mu to řeknu. Je pravda, že na provoz firmy doplácím. V tuhle chvíli to úplně přesně nevím, ale je to řádově asi 200 tisíc měsíčně.

HN: Jaká je perspektiva, že se dostanete do černých čísel?

Přál bych si, abychom příští rok mohli říct, že se ty mé finanční injekce snížily třeba na 100 tisíc měsíčně. Nebo na nulu, ideálně. Uvidíme. Nechci být přehnaný optimista, ale první tři měsíce tohoto roku vypadají dobře. Udělal jsem personální změny a nastoupil nový, v tomto oboru zkušený obchodní ředitel. Zatím vnímám, že to je jednoznačně změna k lepšímu.

HN: Proč cesta k vyrovnanému rozpočtu není rychlejší? V čem je největší problém?

Jsou dva, byť jeden souvisí s druhým. Ten první je, že se obtížně dostáváme na prodejní místa. Čelíme neskutečné konkurenci čtyř velkých firem, Coca-Coly, Kofoly, Mattonky a Pepsi. Všechny mají velké portfolio s limonádami, balenými vodami, šťávami, čaji i energetickými nápoji, džusy atd. V plastu, ve skle i v plechu. Takže kamkoli přijdeme, je těžké získat vedle nich místo.

HN: A druhý problém?

Že i když místo dostaneme, nemáme zatím dost dobré prodeje. Protože je to často regál někde vzadu v rohu. My máme své věrné fanoušky, kteří nás vyhledávají a chodí si Smartyho kupovat třeba i podle mapy, kterou máme na webu. Ovšem většina, která by si nás chtěla koupit, ochutnat a vrátit se, k tomu bohužel nemá možnost. A když vás nevidí a nemá možnost koupit, je její zájem těžké udržet. Je třeba být viděný v prodejních místech.

HN: Říkal jste, že se to začíná dařit.

Jsme dnes s pěti drinky v Makru a se čtyřmi v Rossmannu. Podařilo se nám dostat se na některé benzinky. Ale abych byl spokojený, musíme být ještě v dalších dvou nebo třech řetězcích. A alespoň v jednom nebo raději dvou řetězcích čerpacích stanic.

HN: Opravdu je to takový problém? Nepomáhá vám při jednáních, že jste Dominik Hašek?

Absolvoval jsem spoustu obchodních jednání. Zpočátku jsem chodil s kolegou, se kterým jsem Smartyho založil. Pak sám a dnes na ně chodí už spíš můj obchodní ředitel. Samozřejmě se stále zúčastňuju, když je třeba. A jestli mi pomáhá, že jsem bývalý hokejista? Řekl bych, že mi to někdy otevírá dveře. Že se se mnou manažeři řetězců rádi sejdou. Ale pak už moje jméno nebo bývalá hokejová kariéra nehrají roli. Záleží na tom, jestli je dokážu přesvědčit, že společně uděláme byznys. Moje vyjednávací schopnosti a síla značky však zatím nejsou takové, aby se mi to alespoň z 20 % dařilo. Ale mění se to k lepšímu.

HN: Nelitujete toho, že jste si vybral zrovna tak těžký a konkurenční byznys?

Samozřejmě jsou dny, kdy jsem naštvaný nebo zklamaný. To je ale asi vždycky, když člověk podniká. Vyvažují to naopak dny, kdy jsem plný energie a šťastný, že dělám právě tohle.

HN: Ale stojí vás to spoustu peněz.

Jo, to bolí, když na firemním účtu vidím, že se konto blíží k nule a že musím poslat další injekci. Ale jsem optimista a zároveň je to práce, která mě naplňuje. Miluju tvořit značku. Co mě zas až tak moc nebaví, je samotný obchod.

HN: Myslíte tabulky a tak?

Ne, to je v pohodě. Čísla jsou O. K. Ale nebaví mě objíždět obchodní partnery s prosíkem a přesvědčovat je, aby si nás dali do nabídky. Mě opravdu baví dělat značku, protože to je pro lidi. Dávám do toho kus sebe. Do loga, do toho, jak nápoj chutná a jak vypadá plechovka. Do celkové Smartyho image. V tom se v uvozovkách "vyžívám".

HN: V čem jsou vaše silné byznysové stránky?

Začnu těmi slabými. Mám od začátku určitou nevýhodu v tom, že jsem neprošel žádným formálním vzděláním. A ani nemám tu zkušenost, že bych po škole nastoupil do obchodu či marketingu, prodával, nebo chodil vylepovat plakáty a vypracoval se na šéfa kampaně. Já hrál celý život hokej a hokejoví manažeři, to je úplně jiný byznys.

HN: Snažil jste se to nějak dohnat?

Něco jsem měl vyčteného z knížek, z webu nebo z časopisů. Přečetl jsem i dvě Trumpovy knížky, obě ještě z doby dávno předtím, než šel do politiky. Přečetl jsem dobrou knihu Jacka Welshe nebo životopis Steva Jobse. Ne že bych se to učil zpaměti, ale podtrhával jsem si v nich a snažil jsem si z nich něco pro sebe odnést.

HN: A povedlo se? V čem si myslíte, že jste v byznyse dobrý?

Baví mě firmu řídit. Vymýšlet nápady, jak značku budovat a propagovat. Nejsem typ člověka, který by byl mikromanažer a dohlížel na lidi jako pedant. Ale myslím, že umím svoje spolupracovníky motivovat a povzbudit k tomu, aby je práce bavila jako mě.

HN: Máte nějakého mentora nebo kouče?

Ne. Ani si nemyslím, že by mi nyní dokázal nějak výrazněji pomoct. Na začátku mi to možná chybělo. Nikdy jsem neměl nadřízeného, který by se stal mým vzorem, od kterého bych odkoukal, jak to dělat. A taky mi chybělo, že jsem nevěděl, jak si to všechno zorganizovat. Teď nemyslím jen samotný byznys, ale i jak ho dát dohromady s běžným životem.

HN: Máte dnes někoho, s kým se o důležitých věcech radíte? Že třeba jdete na večeři a diskutujete o tom?

Pokud jde o firemní věci, vše řešíme v užší skupině: marketingový ředitel, obchodní ředitel a já. Ostatní věci řeším sám se sebou. To znamená, že lidem rád naslouchám a zajímají mě jejich názory, závěrečné rozhodnutí je ale na mně.

HN: Žil jste tři roky s Libuší Šmuclerovou, která patří k nejuznávanějším českým manažerkám. Nebyla jakousi vaší mentorkou ona?

S Líbou jsme se o byznysu bavili často. Média mě baví. Vždycky mě zajímalo, proč je nějaký článek na první straně a jiný na poslední nebo proč je tenhle titulek velký a jiný malý. A vzhledem k tomu, že jsem s médii byl téměř každý den v kontaktu po 30 let svého profesionálního hokejového života, troufnu si říct, že jim trochu i rozumím. Takže mě hrozně zajímalo, jak se na různé věci s nimi spojené dívala ona.

HN: A mluvili jste taky o vašem byznysu?

Já tehdy začínal a brzy potom jsme se rozešli. Takže jsme se o tom bavili jen velmi okrajově. Vedli jsme ale velmi inspirativní rozhovory, určitě přišla i na to řeč.

HN: Nemusíte odpovídat, ale proč jste se rozešli?

Na to bych opravdu radši neodpovídal. Už si to úplně přesně ani nepamatuju. Prostě náš vztah po třech letech skončil.

HN: Je něco, co byste v životě udělal líp nebo jinak?

Takových věcí je vždycky hodně. Určitě i ve vašem životě. Spoustu věcí by člověk udělal o něco líp nebo trochu jinak. Já když se podívám na svou hokejovou kariéru, tak bych zcela jistě chtěl být o něco lepším brankářem. A to samé i v byznysu. To jsou ale spíš detaily. Navíc platí, že chybami se člověk učí, a to je na životě to krásné.

HN: A z těch opravdu důležitých věcí?

Jestli něčeho lituju, tak toho, že se mi nepodařilo udržet rodinu. To jsem nedokázal a je mi to líto. Tečka.

HN: Vaše děti žijí v Česku? Když jste se vracel z Ameriky, bylo jim kolem třinácti čtrnácti, tak jste říkal, že až budou dospělé, samy se rozhodnou, kde budou žít.

Syn chodil na vysokou školu v Americe, na Michigan State, a dodělal si ji v Praze na New York University in Prague. Dnes pracuje u americké firmy v Česku. Myslím, že ho to táhne do Ameriky.

HN: A dcera?

Chodila v Praze na anglickou střední školu English College a pak šla do Anglie studovat na univerzitu v Leedsu. Chtěla by prorazit v hudbě. Zpívá a skládá. Má skupinu, ve které jsou tři Norové a Angličanka.

HN: S dětmi máte dobré vztahy?

Ano. Samozřejmě bych je chtěl vidět častěji. Ale jsou už dospělé, což akceptuju.

HN: Mají to ve světě jednodušší než vy, když jste v roce 1990 začínal v Americe?

Dcera se v Americe narodila a Michalovi bylo půl roku, když jsme se tam přestěhovali. Jejich první řeč je angličtina. Umí výborně i česky, byť s malým přízvukem. Menším, než má Petr Svoboda, ale malý přízvuk tam je. Když se s nimi bavíte, poznáte, že nejsou rodilí Češi.

HN: Proč jste po konci kariéry v Americe nezůstal?

Mohl jsem. Asi bych se dobře uživil, kdybych prodával své jméno či tvář. Ale mně to nestačilo. Chtěl jsem dělat, co mě baví.

HN: Chybí vám Amerika?

Neřekl bych. Jezdím tam minimálně dvakrát ročně. Mám v Buffalu svou charitu, Hašek Heroes. Založil jsem ji v roce 2001, když jsem z Buffala odcházel. Díky ní se dvakrát až třikrát týdně dostane 200 dětí na led. Město Buffalo nám postupně dalo k dispozici dvě ledové plochy, něco přispívá klub, já jsem na začátku vložil milion dolarů. Program se platí z úroků, z pronájmu ledu a různých dalších soukromých příspěvků. Jsem na to velmi hrdý. Když Hašek Heroes vznikla, z Buffala jsem odcházel a většina lidí si myslela, že to nebude mít dlouhé trvání. Jsem šťastný, že se to nevyplnilo.

HN: V čem se liší Američani a Češi?

Američani kladou větší důraz na rodinu, více věří v Boha a je pro ně důležitější práce. Více si jí váží. Řeknu vám takovou perličku, které jsem si všiml, když jsem se do Ameriky odstěhoval. Když v Česku někdo zaspal, byla to pro ostatní hráče ohromná legrace. Těšili jsme se, že bude mít průšvih, že bude muset zaplatit pokutu a že bude trenér nadávat. A v Americe jsem najednou viděl, že když někdo zaspal, ostatní mu hned volali. Aby stihl trénink a neměl potíže. Protože do práce se pozdě nechodí a vypadalo by to blbě. To jsem si řekl: Aha, tak oni se tady na to dívají jinak.

HN: Angažoval jste se v české politice, podpořil jste Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše.

Jsem rád, že jsem to udělal. Moje angažmá nebylo nijak velké, natočil jsem video a přišel jsem se podívat na závěrečnou televizní debatu. Politika mě zajímá. Když ráno vstanu, jdu se podívat na Seznam, na iHNed a na CNN. A to samé před spaním.

HN: Trápí vás politika?

Někdy. Ale beru to tak, že člověk nemůže být vždycky spokojený. Mě začala politika zajímat v Americe. Přišlo to s věkem. Nejdřív to byl jen sport, pak jsem najednou začal sledovat i další věci.

HN: Jaký máte pocit z české politiky?

Něco mě mrzí. Neřekl bych, že tolik let po revoluci zažijeme to, co dnes. Překvapuje mě, že určité hodnoty jsou lidem cizí.

HN: Které hodnoty?

Například jak může být trestně stíhaný člověk předseda vlády? To nepochopím. Nebo jak může prezident podporovat vládu s komunisty? Skoro třicet let po roce 1989. Já mám hodnoty nastavené jinak. Mrzí mě, že to tak hodně lidí nevnímá. A že jich je více než před deseti nebo dvaceti lety.

HN: Nepatří to k politice?

Je rozdíl mezi hodnotami a praktickou politikou. My se můžeme bavit o tom, jestli mají mít lidi menší nebo větší daně, jestli má být delší nebo kratší dovolená, a o spoustě jiných věcí. To jsou témata do diskuse a můžeme se o ně hádat celé hodiny. To je politika. Ale pak jsou hodnoty, které jsem bral jako dané. Že chceme být demokracií západního typu. A já mám v posledních měsících obavy, jestli ty hodnoty stále platí.

HN: Co si přejete do budoucna?

Aby značka Smarty byla soběstačná. Tedy přesněji, aby Smartyho měli lidé natolik rádi, že by nám obchody a podniky pravidelně volaly, že potřebují doplňovat. To by mě nejvíce těšilo. A pak nemohu zapomenout na českou myslivost a naši krásnou přírodu. Aby obojí vydrželo alespoň takové, jaké je nyní.

HN: Dnes začíná mistrovství světa v hokeji. Jaká je vaše prognóza pro český tým?

Pět let se snažím být pozitivní, říkám optimistické prognózy a ani jednou to nedopadlo. Takže se letos chci zdržet. A v duchu doufám, že přivezeme medaili, kterou si zasloužíme. Brankáře máme vynikající a potřebujeme, aby kluci dali pár gólů. Pak by se to mohlo podařit.

Bývalý hokejový brankář, dnes podnikatel Dominik Hašek Foto: HN - Zbyněk Pecák

