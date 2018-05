Bývalému řediteli Českých drah Daliboru Zelenému se vrátila šance dostat mimořádné odchodné za to, že musel v únoru 2014 nuceně opustit svůj post. Nejvyšší soud zrušil verdikt Městského soudu v Praze, podle něhož nemá nárok na výplatu takzvané konkurenční doložky kvůli tomu, že ji neodsouhlasila dozorčí rada společnosti.

Chybějící souhlas se ale nemůže podle Nejvyššího soudu vykládat v neprospěch Zeleného. "Závěr soudu o absolutní neplatnosti dohody o konkurenční doložce pro nedostatek souhlasu dozorčí rady není správný," konstatoval Nejvyšší soud. Rozhodnutí zveřejnil minulý pátek a případ tak vrátil zpátky k Městskému soudu v Praze k novému projednání.

Problém je v tom, že Zelený byl jak zaměstnancem, na něhož se vztahuje zákoník práce, tak členem představenstva, jehož činnost se řídí obchodním zákoníkem. A podle Nejvyššího soudu by se jeho případ měl soudit podle zákoníku práce, u něhož se konkurenční doložky řídí jinými pravidly než u obchodního zákoníku.

Odstupné na Českých drahách ◼ Zlaté padáky v Českých drahách vymyslel v 2008 tehdejší personální náměstek Milan Ruttner. Údajně proto, aby neodcházeli vrcholoví manažeři, prosadil zavedení motivační složky ve výši 24násobku měsíčního platu. Ten dostali při odchodu všichni vysocí manažeři, pokud byli ve funkci alespoň rok.

◼ Jako první si přitom odstupné 9 milionů vyinkasoval on sám, protože o vyplacení požádal jen 13 dní poté, co sám dosáhl roční hranice. Soudy mu nakonec přikázaly sumu vrátit, protože jednal v rozporu s dobrými mravy.

◼ Zlaté padáky v uvedené podobě v roce 2013 zrušil sám Zelený, ale nadále zůstala možnost využít konkurenční doložky – tedy dostat roční odstupné výměnou za to, že po stejnou dobu nebudu pracovat u konkurence.

Zeleného dosadil do čela drah Zdeněk Žák, ministr dopravy v úřednické vládě Jiřího Rusnoka, v létě 2013. Dlouholetého dopravního manažera odvolala dozorčí rada hned na počátku následujícího roku. Opustit musel funkce generálního ředitele, předsedy i člena představenstva Českých drah.

Jako odstupné si mohl nárokovat více než sedm milionů korun, což byl jeho roční plat, na který měl podle smlouvy nárok. Dráhy mu peníze odmítly vyplatit a Zelený na ně podal žalobu. Aby ušetřil na soudních poplatcích, tak požadoval ušlý plat pouze za jeden měsíc, tedy 607 tisíc korun.

"Je to z důvodu procesní ekonomie," uvedl Zeleného advokát Dominik Brůha. Kdyby Zelený podal žalobu na celou částku, musel by na soudních poplatcích zaplatit 350 tisíc korun − pět procent z požadované částky. Takto zaplatil jen 30 tisíc.

Je ovšem otázka, kolik nakonec může od Českých drah skutečně dostat. Podle advokátky Světlany Zvolánkové svým taktizováním zřejmě o možnou výplatu celého zlatého padáku přišel. Konkurenční doložku ke smlouvě měl sjednanou na 12 měsíců, podle ní měl dostat jako plat sedm milionů korun. Obecná promlčecí lhůta je ale podle občanského zákoníku tři roky.

Zelený skončil v únoru 2014 a konkurenční doložku mu měl podnik vyplatit do konce dubna téhož roku. "Dá se předpokládat, že pokud navrhne rozšíření žalované sumy, tak druhá strana namítne promlčení a soud to uzná," konstatuje Zvolánková. Advokát Brůha to nyní odmítá komentovat s poukazem, že jakékoli vyjádření by nebylo taktické.

Komentovat případ nechtějí ani České dráhy. Upozorňují pouze na to, že Nejvyšší soud výslovně neřekl, že je konkurenční doložka platná. Městský soud v Praze bude o případu znovu jednat už v polovině května.

Zelený pracoval pro železnice od vystudování Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Působil jako výpravčí, manažer, náměstek na ministerstvu dopravy nebo poradce generálního inspektora Českých drah. Před funkčním obdobím, kvůli kterému se soudí, byl ředitelem drah už jednou, v letech 1998 až 2003. Tehdejší státní organizaci převedl na akciovou společnost, čelil také podezření z nevýhodných smluv na vlaky Pendolino.