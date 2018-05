O Petru Speychalovi se dalo ještě před pěti lety psát jako sice o tajemném, ale celkem úspěšném podnikateli, který má našlápnuto mezi padesát nejbohatších Čechů. Teď je všechno jinak. Ke skupině ČKD, které léta šéfoval, se už jako vlastník nehlásí. Klíčový podnik holdingu je skoro rok v konkurzu, samotného Speychala od minulého týdne stíhá policie za krácení daní a praní špinavých peněz.

Že se třiapadesátiletý podnikatel dostal mezi obviněné, není až tak velké překvapení. Policie si pro něj přišla už napotřetí. Poprvé jej nakrátko zatkla před čtyřmi lety a v roce 2016 znovu prohledávala jeho firmy. Od té doby se také mluví o údajných daňových únicích kolem ČKD.

Podle závěrů vyšetřování, se kterými jsou HN obeznámeny, měl Speychal stát v čele zločinecké skupiny s "pevnou organizační strukturou". Údajně řídil výrobu fiktivních účetních dokladů, jejichž započítáním si páteřní společnost skupiny ČKD Praha DIZ uměle snižovala vyměřenou daň z přidané hodnoty a daň z příjmů. Škodu policie vyčíslila na 849 miliónů korun.

849 milionů Kč je škoda, kterou kriminalisté připisují Petru Speychalovi a dalším 21 obviněným z krácení daní.

Prospěch, který z machinací měl, se Speychal s ostatními obviněnými snažil zastřít řetězovými finančními operacemi s firmami v zahraničí, uvedli kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

HN požádaly Petra Speychala minulý týden o rozhovor. Podnikatel, který se dlouhodobě médiím vyhýbá, však zatím nereagoval. S novináři stručně komunikuje pouze svého obhájce Josef Monsport, jenž podstatu obvinění zpochybňuje.

Speychal patřil mezi dravé byznysmeny, kteří sbírali první podnikatelské zkušenosti ještě před sametovou revolucí. S kamarádem ze studií Radimem Passerem, s nímž ho spojovala záliba v posilování, tehdy prodával západním turistům ruské šampaňské nebo kaviár. "Na rozdíl od ostatních kluků Petr velice bedlivě dodržoval životosprávu," vzpomínal ve své knize Passer, z něhož se později stal známý developer.

V devadesátých letech spolu Speychal a Passer podnikali v realitách, postupně se ale dostali do sporů o peníze. Passer dokonce tvrdil, že mu Speychal usiloval o život.

O tom, že se Speychal nevyhýbal dobrodružnějším podnikům, svědčí i krátké působení v Družstevní stavební záložně. V roce 1999 se stal předsedou představenstva této kampeličky jen pár měsíců předtím, než ji tehdejší dohledový úřad poslal do nucené správy kvůli neschopnosti vyplácet vklady. Podíl na krachu ale Speychal popíral. Tvrdil, že po svém nástupu sám zjistil nepořádek v účetnictví.

Už předtím začal nakupovat aktiva po bývalé státní strojírenské ikoně ČKD. Přes společnost s názvem 11 FITE nejprve ovládl podnik Polovodiče a postupně přibíral další. V roce 2004 pak vláda přiklepla dceřiné firmě 11 FITE skupinu ČKD Praha Holding, jejíž součástí bylo i nejcennější sousto skupiny, zmíněné ČKD Praha DIZ, projektant a dodavatel pro energetiku a další obory. Mezi její nejznámější zakázky patřil pražský tunel Blanka. Před dvěma lety se ale společnost ocitla v platební neschopnosti a nakonec skončila v konkurzu.

Kromě Česka se ČKD snažilo uspět hlavně na východních trzích. S tím částečně souvisí i další aktivita, která Speychalovo jméno dostala do širšího povědomí. Prostřednictvím zastřešující společnosti ČKD Group přesunul do Prahy ze Slovenska hokejový klub HC Lev, který hrál v letech 2012 až 2014 kontinentální profesionální ligu KHL. Od podnikatele Antonína Charouze získal také hokejovou Spartu a vstoupil do basketbalového klubu v Nymburce. V uplynulých letech ale ze sportovních investic vycouval.

Loni se novým vlastníkem ČKD Group prohlásil její generální ředitel Robert Wolf. Ten figuruje mezi více než dvaceti obviněnými, které policie stíhá spolu se Speychalem.

Ačkoliv se Speychal potýká se špatnou pověstí, někteří oslovení podnikatelé s ním problém neměli. "Co jsme si dohodli, to platilo," řekl HN Speychalův bývalý partner z nymburského klubu, advokát a sportovní manažer Miroslav Jansta. "Tvrdý, ale věcný vyjednávač. Drží slovo," uvedl zase nejmenovaný podnikatel, který má podíl v jednom z extraligových hokejových klubů.

Zmíněná tvrdost může souviset s méně známým faktem, že Petr Speychal prošel v mládí vojenskou výchovou. Jeho otec Libor Speychal byl během druhé světové války členem odbojové organizace Zpravodajská brigáda, v 50. letech se zase údajně zapojil do příprav protikomunistického vojenského převratu. Nebyl odsouzen, z armády ale stejně musel odejít. Po roce 1989 se dočkal rehabilitace a jmenování do funkce brigádního generála.

S přispěním Lukáše Prchala