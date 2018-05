Na českém trhu prodeje dovolených se rozešli další velcí hráči. Největší internetová cestovní agentura Invia a CK Alexandria, která patří do první pětky cestovních kanceláří působících v Česku, ukončily spolupráci.

Invia včera uvedla, že smlouvu vypověděla Alexandrii sama už 17. dubna kvůli nové strategii této cestovky, týkající se odklonu od provizního prodeje. "Neshody mimo jiné spočívaly v neochotě této cestovní kanceláře poskytnout nám podmínky pro on-line prodej zájezdů, abychom mohli zajistit plnohodnotné služby klientům," řekl marketingový ředitel Invie Michal Tůma. Podle něho výpovědní lhůta dle této smlouvy trvá do konce následujícího měsíce a Invia by ráda zájezdy této cestovní kanceláře nabízela do konce května. "Nevíme však, jak se cestovní kancelář zachová a zda nám přístup do databáze zájezdů po celý květen umožní. Na naši výpověď totiž vedení CK nelogicky reagovalo podáním své výpovědi, kde požaduje okamžité ukončení spolupráce," říkal ještě včera dopoledne Tůma, přičemž večer potvrdil, že zájezdy této cestovní kanceláře se už přes Invii neprodávají. Včera také o ukončení prodeje přes Invii k 30. dubnu informovala sama CK Alexandria.

"Důvodem je jak nová obchodní strategie CK Alexandria, tak to, že se některé obchodní aktivity dosavadních obchodních partnerů při prodeji zájezdů začaly překrývat," uvedl Petr Šatný, marketingový ředitel CK Alexandria. Podle něho změna povede k posílení pozice této cestovní kanceláře, která se velikostí tržeb řadí spolu s CK Čedok a Blue Style za dvě největší cestovní kanceláře CK Fischer a Exim tours.

Tržby CK Alexandria, patřící do skupiny Alexandria Group podnikatele Alexandra Pavlova, podle předběžných výsledků za loňský rok přesáhly dvě miliardy korun. Specializuje se na letecké zájezdy ke Středozemnímu moři a do Bulharska.

Invia tím přichází o další velkou cestovní kancelář. Právě před rokem se s ní rozešla CK Fischer, pod kterou patří například cestovka Nev-Dama. V posledních letech CK Fischer hodně investuje do on-line prodeje a soustředila se na prodeje ve své vlastní síti.

Podle mluvčího Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže jde o doklad sílícího konkurenčního boje v prodeji zájezdů. "Podmínky Invie nebyly pro některé cestovky v poslední době takové, aby ve spolupráci pokračovaly," řekl Papež. Přes Invii zájezdy prodává více než 300 cestovek, z těch největších Exim, Čedok a Blue Style. V roce 2017 Invia prodala v Česku zájezdy cestovních kanceláří za 5,415 miliardy korun. Předloni se stoprocentním vlastníkem Invie stala společnost Rockaway Travel SE, kterou podle obchodního rejstříku vlastní podnikatel Jakub Havrlant.

Související