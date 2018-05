Začne to jednou tabletou před spaním. Pak ale přijdou potíže v rodině nebo vyhazov z práce a člověku přestane stačit i krabička denně. Závislost na lécích je stejně závažná jako užívání tvrdých drog či alkoholismus. Dosud stála na okraji zájmu, teď to mají odborníci změnit.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil chce vybudovat pro lidi závislé na lécích záchytnou síť, která zatím v Česku chybí. Dostatečný počet ambulancí, které dokážou pomoci, by měl být do roku 2027. Počítá s tím ve strategii protidrogové politiky navrhované na příštích devět let. Hodlá také lépe pracovat s lékaři, kteří léky předepisují, a vzdělávat uživatele léků i veřejnost.

Závislost na lécích vidí jako dlouho opomíjený problém, který se může dál prohlubovat. "Například ženy často užívají léky na uklidnění, třikrát častěji než muži," připomíná Vobořil.

Podle posledních odhadů spotřeby léků, které loni shrnul psychiatr Martin Konečný, nadužívá hypnotika nebo sedativa kolem 900 tisíc lidí v Česku. Mezi tyto léky patří i prášky na uklidnění a na spaní. Psychiatr přitom zdůrazňuje, že závislost na lécích zhoršuje zdravotní stav a kvalitu života a může vést až k sebevraždě.

"Denních kuřáků máme kolem dvou milionů, rizikových uživatelů alkoholu zhruba přes milion. Řádově lze tedy problém zneužívání léků srovnat s alkoholem," podotýká šéf Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík.

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv se loni do lékáren rozvezlo 2,4 milionu balení hypnotik a sedativ. Pro srovnání, jde o polovinu objemu nejpopulárnějšího volně prodejného léku Paralen. Kromě lékáren, kde lidé dostanou prášky na předpis, je také možné koupit je načerno přes internet.

Adiktologické ambulance, které se zabývají léčbou závislostí, už v Česku existují, není jich ale dost. Podle koordinátora Vobořila k nim nemá přístup 75 procent populace. Do budoucna chce podpořit jejich rozvoj, právě sem by se měli uchylovat i lidé, kteří nadměrně užívají léky.

Budování takových ambulancí nebo školení lékařů by podle koordinátora přišlo stát na 20 milionů korun ročně. Pojišťovny přitom odhadem ročně vynaloží 1,5 miliardy na léčbu spojenou se závislostmi, z toho 200 milionů na provozy specializované na léčbu závislostí.

Psychiatrické léčebny podle statistik ročně hospitalizují kolem dvou tisíc lidí závislých na hypnotikách nebo sedativech. Přestože číslo kolísá, od roku 1989 se v podstatě nemění. Mravčík navíc upozorňuje, že podobně jako například u domácího násilí jde o problém skrytý pod povrchem, který lze stěží statisticky zachytit. "Existuje poměrně velká skrytá část populace, která je závislá na lécích a přitom není v kontaktu s odborníky," varuje.

Zatímco odvykání závislých na heroinu se dá zvládnout doma, uživatelé vysokých dávek léků by si měli odvykat v nemocnici. Že je pomoc člověku závislému na lécích ve srovnání s heroinem pracnější, potvrzuje i Jakub Minařík, psy­chiatr z Kliniky adiktologie v pražské Všeobecné fakultní nemocnici. "Na heroinový absťák neumřete, ale když člověk naráz vysadí velké dávky léku proti úzkosti, umřít může," vysvětluje.

Společenský problém závislosti na lécích by podle něj pomohla vyřešit především větší informovanost pacientů, z nichž někteří se po čase kvůli rostoucí spotřebě uchýlí na černý trh. Sehnat léky tam není žádný problém. "Když sednete k internetu a napíšete 'koupím Hypnogen' (lék na spaní − pozn. red.), tak zjistíte, že ho můžete koupit spoustu," popisuje Minařík s tím, že Češi si léky mohou objednat i v zahraničí.

V ordinacích by podle něj pomohlo, kdyby elektronický recept uměl lékaře upozornit, že se pa­cientovi chystá předepsat látku, kterou mu před týdnem předepsal někdo jiný. Ministerstvo zdravotnictví na dlouho slibovaném vylepšení eReceptu nyní pracuje.