Posilování bojových schopností pozemních sil je prioritou nového náčelníka generálního štábu Aleše Opaty. Půjde především o modernizaci a přezbrojení 7. mechanizované brigády. Dosavadní 43. výsadkový prapor by se měl rozšířit na pluk, vznikne také Ředitelství kybernetických a informačních operací a v Rakovníku prapor logistické podpory. Opata se funkce ujal ve středu.

"Pozemní síly jsou jádrem armády a na nich stojí naše bezpečnost," uvedl. Důraz bude klást na modernizaci a přezbrojení 7. mechanizované brigády z Hranic na Moravě. Ta by měla získat nová bojová vozidla pěchoty. Ministerstvo obrany již dříve uvedlo, že za více než 200 pásových vozidel zaplatí asi 53 miliard korun.

Opata chce pokračovat v modernizaci letectva, zejména v nákupu nových víceúčelových vrtulníků. Pracovat bude i na změně systému velení a řízení armády.

Zaměří se na to, aby všichni vojáci měli základní taktickou výstroj. Plánuje rovněž doplňování personálu, ročně by tak mělo do armády nastupovat dva tisíce rekrutů. Posilovat chce i aktivní zálohy. Současné nastavení počtu vojáků, kterých by mělo být do roku 2025 kolem 25 tisíc, považuje za úměrné možnostem. "Trend je nastaven dobře, do budoucna uvidíme, jestli by se dal posunout jinam," řekl.

Na generálním štábu bude Opata pracovat s týmem, který sestavil jeho předchůdce Josef Bečvář. Do budoucna očekává, že ho doplní noví lidé. "Chci, aby byl generální štáb stabilní," podotkl. Nového zástupce náčelníka štábu, kterým byl dosud on sám, chce vybrat během května. Jména kandidátů nekomentuje, nejdříve se s nimi chystá promluvit.