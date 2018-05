S chemickými pokusy začal Pavel Majer někdy v osmé třídě − doma na sporáku. Nedal si s nimi pokoj, ani když stonal, to se mu jednou podařilo při experimentu s nafukováním balonku polít peřinu kyselinou sírovou. "Mamince tehdy došla trpělivost a vyřešila to tím, že mě dovlekla do městské stanice mladých přírodovědců, ať si dělám pokusy tam. Vzali mě i přesto, že jsem byl mladší. A chemie mě bavit nepřestala, neznechutila mi ji později ani střední průmyslovka, tam jsem zároveň poznal spoustu skvělých lidí," vypráví vědec.

Teď stojí Pavel Majer za příběhem, který česká věda napíše nanejvýš jednou za pár let, možná desetiletí. Tuzemští chemici z jeho týmu společně s kolegy z Ameriky zjistili, jak upravit látku, kterou vědci našli před 60 lety u bakterií v peruánské půdě, tak aby bezpečně působila proti nádorům. Výsledek navíc zaujal velkého zaoceánského investora natolik, že jim na další kola bádání a testování přispěl 720 miliony korun, celkem získali 800milionovou investici. To dává vědcům poměrně slušnou šanci dotáhnout objev ze zkumavky až k přípravě léčiva proti rakovině. Prvotní testy na myších i prasatech už ukázaly, že látka dokáže nádorové buňky porazit tím, že je "vyhladoví" − zablokuje jim přísun potřebného dusíku.

Majer společně se svými kolegy vymyslel, jak přírodní látky, které se už dříve ukázaly být slibnými zabijáky nádorů, upravit a připravit je tak o nežádoucí vedlejší účinky. Nebyla to snadná práce, ztěžovalo ji mimo jiné to, že přírodní látka DON, s níž vědci pracovali, obsahuje vysoce reaktivní skupinu, která může být i výbušná. "Látek jsme navařili ke stovce. Jak říká můj kolega Jan Konvalinka, úspěšný vědec musí mít velkou míru tolerance k frustraci, neúspěchu. Musím se přiznat, že bych ji mohl mít větší. Ve vědě se věci většinou nedaří a člověk musí začínat znova od začátku," vysvětluje chemik, který vede na ústavu vědecko-servisní skupinu čítající asi 15 lidí.

Pavel Majer (57) Narodil se a vyrůstal v Praze, kde navštěvoval střední chemickou průmyslovku a později studoval organickou chemii na Univerzitě Karlově. Poté, co v roce 1992 dokončil vědeckou aspiranturu na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd v pražských Dejvicích, odjel do USA. Tam začal pracovat v National Cancer Institute nedaleko Washingtonu. Působil také ve farmaceutické firmě MGI Pharma, v Sequoia Pharmaceuticals vedl vědeckou skupinu. Podílel se na vývoji léků proti rakovině, HIV, žloutence nebo neuropatiím. Před šesti lety se vrátil na dejvický ústav, kde začínal, nyní tam řídí vědecko-servisní skupinu. Je rozvedený, má dva dospělé syny, jeden z nich studuje antropologii v anglickém Durhamu, druhý vystudoval v USA politologii a nyní učí jako dobrovolník v Arménii. Ve volném čase se Pavel Majer věnuje například horské turistice.

"Přemýšlel jsem, v čem tkví můj hlavní příspěvek. Zřejmě v tom, že jsem propojil šikovné lidi, kteří by se jinak nikdy nepotkali," přemítá vedoucí české části týmu Pavel Majer ve své útlé kanceláři, za zástěnou laboratoře na Ústavu organické chemie a biochemie v pražských Dejvicích. Právě v této budově vznikly i další úspěšné objevy, preparáty Antonína Holého proti HIV nebo žloutence, které přinesly ústavu miliardy z licenčních poplatků. Ještě dříve než sem začaly proudit, zahájil zde Pavel Majer na sklonku režimu (po studiu na Karlově univerzitě) svou vědeckou dráhu jako mladý aspirant. "Pak jsem se v roce 1992 rozhodl, že budu velký kluk, a v těsném sledu jsem dokončil vědeckou přípravu, oženil se a odjel do Ameriky," popisuje. Tam na doporučení bývalého kolegy dostal nejprve práci ve vládní agentuře National Cancer Institute. Usídlil se v civilní části vojenské základny ve Fredericku nedaleko Washingtonu a později pracoval v několika farmaceutických firmách. Před šesti lety se z USA vrátil. Jak říká, přivedly ho sem tři krize − ta finanční v roce 2009 a následný úpadek farmaceutického průmyslu, který položil společnost, kde v Americe pracoval. A také krize středního věku. "Poté, co jsem si dal v USA dvouletou pauzu od vědy a živil se malováním pokojů nebo vyměňováním záchodů, přijal jsem nabídku svých bývalých kolegů a přátel z dejvického ústavu a vrátil se zpět do Prahy," popisuje Majer.

Ameriku ale tak úplně neopustil. Asi čtyřikrát do roka se vrací, jak říká, domů. "Stále tam máme domek, kde žije exmanželka a naše kočky," vysvětluje. Zároveň se v práci dostává takřka denně do kontaktu s bývalými kolegy, kteří dnes působí na Univerzitě Johnse Hopkinse. Jedna z nejlepších lékařských škol na světě úzce spolupracuje s Majerovou skupinou na vývoji zmíněných látek, která teď získala štědrého investora v podobě skupiny Deerfield. Potvrzují to i dokumenty, které se Majerovi vrší na stole.

"Co je klíčem k úspěchu našeho objevu? Konexe. Možná že takových látek, jako jsme našli my, tady po šuplatech leží spousta. Ale najít biology, biochemiky, lékaře, investory, lidi, kteří jsou schopní mluvit s byznysem, to je právě ten podstatný krok," popisuje Majer.

Své štěstí si dobře uvědomuje − ne každému, kdo přijde s nadějnou molekulou, se něco podobného podaří. Příkladem je nedávno zesnulý chemik z dejvického ústavu Alois Pískala. Zrovna před měsícem mu Majer spolu s dalšími kolegy uspořádal na ústavu oslavu pětaosmdesátých narozenin. Pískala jako první připravil v polovině šedesátých let azacytidin a deoxyazacytidin − protinádorové léky, které dnes pomáhají milionům pacientů. Přestože látku včas patentoval, komerčního úspěchu se ústav nedočkal. V tehdejší Československé akademii věd chyběli odborníci na patentové právo i zkušenosti s dostáváním objevů na západní trhy. O dvacet let později pak vědci objevili nový mechanismus účinku obou látek, který vyvolal další výzkum a farmaceutické společnosti pak vývoj úspěšně dotáhly dál, k léku. Pískala se však za svého života nedočkal takového uznání a slávy jako jeho vrstevník Antonín Holý. "Mrzelo mě to, protože jsem se sám při své práci v USA s těmito léčivy setkal. Pozvali jsme pana doktora na ústav, předali jsme mu dary, medaili, poobědvali jsme. Přijel kvůli tomu z pečovatelského domova a měl obrovskou radost. Dva dny nato zemřel, jako by na to čekal," vypráví Majer.

Přestože strávil dvacet let svého života za oceánem, cítí s ústavem velkou spřízněnost. Zeď v kanceláři mu kromě prezidentské fotografie Václava Havla zdobí také karikatura jednoho z "otců zakladatelů" − Josefa Rudingera, kterak bojuje zkumavkou proti sedmihlavé sani. "V osmdesátých letech jsem pod tím obrázkem pracoval na své disertaci. Teď jsem se na místo vrátil a pořád tam visel," vypráví muž, kterého v chemii odjakživa lákal výzkum směřující k lékům. "Chtěl jsem vidět tah na bránu," vysvětluje. V USA se mu to splnilo, podílel se na přípravě léčiv proti HIV, rakovině, žloutence nebo neuropatiím.

Jak říká, tamější středostavovská společnost malých domků na předměstí, kde si každý víc hledí vlastních rodin než společenského života, mu příliš nevyhovovala. "Se Sokolem Washington jsme to museli rozproudit. Vytvořili jsme si mikroklima, díky kterému jsme se cítili strašně dobře. Každý pátek chodily děti cvičit a pořád jsme jezdili na kola, na lyže, do přírody." S dětmi prý měla parta rodičů hlavní pravidlo, že si navzájem dají pokoj.

I na své dětství vzpomíná rodilý Pražan rád, i když prý pro něj skončilo už ve druhé třídě, když přijely sovětské tanky. To tehdy společně s rodiči, inženýry ekonomie, hořce prožíval. "Házeli jsme potom se spolužákem kameny na sovětský prapor, který nám někdo vyvěsil před školou. Připadalo nám to jako drzost. Dosluhující ředitel, noblesní pan Sedláček, nám tehdy řekl: Víte, chodí tam děti a ty letící kameny mohly někoho zranit. Příště už to nedělejte. Tehdy mi došlo, že si vlastně lžeme a musíme hrát nějakou hru. Přitom bylo jasné, že pan ředitel s naším činem souhlasil," vzpomíná. Silně prožíval také to, že se nemohl dostat na střední školu. Zasáhla potom jeho babička, která se přimluvila u "slušného komunisty", příbuzného její nejlepší kamarádky − Židovky, které chemikova babička pomohla za války. "Později jsem zjistil, že mě na gymnázium nevzali kvůli tomu, že se o to zasadila ředitelka naší základní školy hned poté, co jsme se spolužákem vtipně glosovali školní představení o dějinách KSČ, které kvůli nám museli přerušit," popisuje Majer. Pád režimu pak prožil na stáži v Německu. Byl u toho, když lidé bouchali šampaňské u Berlínské zdi, a společně se známými se po jejím pádu rozhodl podívat na Západ. S trabantem se ale zasekli na nově otevřeném postupimském mostě a do západního sektoru tak museli auto dotlačit.

Rebelství a aktivismus mu vydržely dodnes. Před čtyřmi lety se účastnil happeningu, kdy skupina lidí včetně několika vědců a lékařů vyvěsila na Pražský hrad transparent s nápisem "Zde sídlí Putinova loutka". Měl za úkol odvést pozornost hradní stráže, a tak strávil odpoledne na policejní služebně, společně třeba s prezidentským kandidátem Markem Hilšerem. "Zažil jsem bolševika a vidím, že jsme je vyhodili dveřmi a oni se vracejí komínem. Na transparentu je řečeno vše ve zkratce. Člověk nemůže čekat, že jeden transparent změní historii. Stejně tak jako nemůžeme očekávat, že přijdu do laboratoře, sliju dvě vodičky a bude z toho lék proti rakovině. To se musí slévat dlouho a ještě k tomu musí mít člověk trochu štěstí. Buďme realisté."