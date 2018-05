Na pracovních cestách je Zlata Holušová minimálně čtyři měsíce v roce. Nyní je například druhým týdnem v Africe. Obchází hudební kluby v Senegalu a hledá talentované muzikanty, kteří by mohli hrát i na pódiích festivalu Colours of Ostrava. Hudební přehlídce na severu Moravy energická žena šéfuje už 17 let. "Občas to je náročné a přijedu vyřízená, ale mám manžela, který mě podpoří," říká zakladatelka jedné z největších hudebních akcí v Česku.

Dnes už ji rodina podporuje hlavně "psychicky", dříve to ale znamenalo i finanční injekci. Když hudební akce, jež organizovala na začátku 90. let, skončily v dluzích, manžel je pomohl dotovat z výdělků své firmy. Takovou podporu už dnes ostravský festival nepotřebuje, jeho značka překročila hranice města i země a zajímá čím dál více sponzorů. "Přesto není snadné financování zajistit," přiznává jeho šéfka s tím, že letošní ročník vyjde na více než 130 milionů korun.

V letošním programu se Holušová, jež má při výběru hudebníků poslední slovo, nebála zariskovat. Hlavní hvězdou je kapela N.E.R.D, v jejímž čele stojí zpěvák a hitmaker Pharrell Williams.

Zlata Holušová (59) Studovala na Masarykově univerzitě v Brně, obor český jazyk a dějepis. Chvíli učila, poté začala pracovat jako hudební redaktorka. V roce 1986 se snažila uspořádat svůj první festival Spirála, režim ho ale zakázal. Poté organizovala rockový festival v Dolní Lhotě, festival Hudba k tichu či Dolnolhotský buben. Z něj se v roce 2002 staly Colours of Ostrava. Holušová je vdaná, má dospělou dceru.

"Je to velká změna oproti největším hvězdám ve středním proudu, které jsou na Colours také vidět. Nesmírně mě baví," popisuje, proč trio muzikantů, jež ve svých skladbách mísí hip hop s funky i elektronickou hudbou, do Ostravy chtěla dostat. Osobně se asi nejvíce těší na Debashishe Bhattacharyu, indického mistra ve hře na kytaru, který na festivalu zastoupí žánr world music. Ten je Holušové nejbližší.

Při výběru muzikantů ale svůj vkus neprotlačuje. "Ať je to v Senegalu, Koreji nebo New Yorku, kapely vybírám s tím, zda by se hodily k festivalu či na jakém pódiu by mohly vystoupit. Není to o mé osobní preferenci," popisuje.

Vyjednávání o tom, zda a kdy hvězdy na přehlídce vystoupí, je každý rok jiné. Festivalu podle jeho zakladatelky pomáhá to, že funguje delší dobu a agenti ho znají. Před dvěma lety ho dokonce britský deník The Guardian zařadil do desítky nejlepších evropských festivalů. Velikost ale může být i na obtíž. "Agenti mají větší nároky. To, co by stálo menší festival 20 tisíc eur, dostaneme za 50 tisíc," nechává nahlédnout do zákulisí.

Na druhou stranu roste i konkurence a boj s ní je stále těžší. "Letos jsme jednali asi s největším počtem velkých hvězd, jaký jsme kdy oslovili, a měli jsme smůlu," uvádí Holušová. Několik už téměř domluvených muzikantů například zrušilo celé turné.

Vyjednávání o cenách kapel Holušová přirovnává k věštění z křišťálové koule. Něco jako ceník v této branži neexistuje. Podle ní však funguje silná měna. "Posilující koruna nám pomáhá, pořád je ale náš kurz vůči euru příliš vysoký," míní.

Rozšířené vstupy

Návštěvníky multižánrové hudební přehlídky letos čeká několik novinek. Například rozšířená hlavní vstupní brána. Právě problémy u vstupu loni návštěvníci nejvíce kritizovali. Kontroly pásek na rukách tisíce fanoušků zabraly tolik času, že nestihli část hlavního programu prvního dne. Nakonec se organizátoři rozhodli pustit lidi do areálu bez pásek. Letos bude hlavní vstup dvakrát větší. "Zrušíme část parkoviště před areálem a znásobíme počet vstupních koridorů," říká Holušová.

Další novinkou je přesun jednoho z pódií, určeného pro workshopy a hosty mezinárodního fóra Meltingpot, které je součástí festivalu.

Místo u oceánu

Pořádání festivalu Holušovou podle jejích slov nezměnilo: "Pořád mám žízeň po nových objevech. Těším se, až bude program znovu prázdný." Interprety nachází různě, buď je vidí naživo na festivalech, které objíždí, nebo jí chodí nabídky e-mailem. Nedávno zaslechla jednu zajímavou písničku v posilovně a už kapelu shání na příští rok. "Nemám v sobě hudební hranice a žánrová omezení," dodává s tím, že díky tomu se v hudbě pohybuje zcela bezbřeze.

K organizaci festivalů se Holušová dostala už v 80. letech, kdy se podílela na Folkových kolotočích, což byly pravidelné koncerty v Ostravě-Porubě. S mnohými muzikanty se spřátelila a o hudbě začala točit pořady pro rozhlas. Když komunisté Folkové kolotoče zakázali, zkusila pořádat festival Spirála, kde měly hrát alternativní kapely. Ten jí ale také zakázali. Rozjet se jí podařilo až rockový festival v Dolní Lhotě, v 90. letech pak další, různě žánrově zaměřené hudební přehlídky.

Až Colours of Ostrava ale přešly do světového formátu. "Měla jsem vizi, jak by měl festival vypadat, a ta se postupně naplnila. Všechny ty předchozí zkušenosti jsem prostě potřebovala," uvádí Holušová. Tým kolem festivalu čítá jen několik lidí. Někteří s ní spolupracují už 25 let.

Pomáhá jí také manžel s dcerou, ze které vyrostla hudebnice a cestovatelka. Vnoučata ale Holušová ještě neřeší. "Důchod? Nevím, co to je. Nejsem typ člověka, který by seděl v papučích u televize," odpovídá a hlasitě se rozesměje.

Odpočívat jezdí šéfka barevného festivalu mimo jiné na Srí Lanku, kde má své oblíbené ajurvédské centrum. Tam si pronajme chatku u břehu oceánu, chodí po pláži a medituje. "Snažím se najít čas, kdy na nic nemyslím a proměním se v malé dítě, které neví, kolik je hodin a jaký je den. Když se mi začnou v hlavě líhnout nové nápady, vím, že mám dost," popisuje. Někdy jí stačí týden, jindy měsíc.

Stejně uvolněně se ale cítí, když jezdí na jiné hudební přehlídky, kde hudbu poslouchá nebo o ní mluví. "Patřím k těm šťastným, pro které je práce koníčkem. Nerozlišuji, zda poslouchám hudbu pracovně, nebo pro radost," přiznává Zlata Holušová.

Do nového ročníku ankety TOP ŽENY ČESKA můžete kandidátky nominovat na stránce www.topzenyceska.cz.

Související