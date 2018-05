V úterý 1. května jsme si stejně jako dalších devět států připomněli 14 let od vstupu do EU. Analytický pohled ukazuje, že česká ekonomika se od roku 2004 velmi změnila a dramaticky se proměnila i původní EU.

Statisticky je česká ekonomika od vstupu do unie větší téměř o polovinu, tj. průměrně rostla tempem 2,8 procenta ročně. Z hlediska úrovně HDP na obyvatele jsme na začátku při prostém přepočtu kurzem dosahovali třetiny úrovně Německa, dnes je to necelá polovina. Pokud se zohlední různé cenové hladiny (tzv. parita kupní síly), tak při vstupu do EU jsme byli téměř na dvou třetinách úrovně Německa, dnes jsme mírně přes 70 procent. Ovšem tempo, jakým Západ doháníme, vyvolává skepsi, že se to nikdy nepodaří.

"Stará EU" už není tak homogenní, jako bývala. Francie a Itálie před 15 lety byly těsně za úrovní Německa, dnes Francie zaostává o 15 procent, a Itálie dokonce o pětinu. Rozdíl v úrovních mezi ČR a Francií klesl na polovinu. Vůči Itálii vyrovnalo Česko dvě třetiny rozdílu do roku 2016 a během 2−3 let by mohl zmizet úplně. Portugalsko a Řecko už za ČR zaostávají.

Regiony jako Praha, střední Čechy a jižní Morava předběhly řadu oblastí Španělska, Itálie či Francie. Naše dohánění průměru EU solidně pokračuje. Nejen ČR, ale i EU je po 14 letech jinde, než asi všichni tenkrát čekali.

