Prodavači a pokladní v Česku se dnes nebojí změnit práci i kvůli tisícovce navíc. "Migrace na těchto pozicích je vysoká, stejně jako u dělníků. Jsou schopni bez problémů změnit zaměstnavatele klidně i po půl roce," říká Jitka Součková, mluvčí personální agentury Grafton. "Na trhu se ví, že Lidl platí lépe, a tak to lidé jdou zkusit. Kdo na to nezareaguje, tak lidi prostě mít nebude," dodává Součková.

Jako první se v březnu odhodlal k razantnímu zvýšení platů svých zaměstnanců zmíněný maloobchodní řetězec Lidl. Nyní se k němu přidává také jeho sesterská síť Kaufland. Obě firmy patří do německé skupiny Schwarz.

Největší hráč na českém trhu podle tržeb Kaufland v posledních dnech čelil kvůli odlivu zaměstnanců kritice od zákazníků. Lidem vadil nepořádek na prodejně, nedoplněné zboží v regálech nebo dlouhé fronty u pokladen. Včera Kaufland oznámil, že svým pracovníkům od června zvýší mzdy o 26 procent. Člověk pracující na plný úvazek jako asistent prodeje si nově vydělá 24 tisíc korun hrubého.

24 tis. Kč Až tak vysoký bude od začátku června nástupní plat prodavaček v Kauflandu. 57 mld. Kč činily v loňském finančním roce tržby Kauflandu. To je nejvíc z českých řetězců.

V Lidlu si pokladní vydělají ještě více. Měsíční mzda při plném úvazku se v pražských prodejnách pohybuje nad 29 tisíci korun hrubého.

"Náborovou kampaň jsme spustili v průběhu března a za první dva měsíce jsme obdrželi přibližně o 50 procent více žádostí o zaměstnání než v předchozích měsících," tvrdí mluvčí Lidlu Zuzana Holá.

Německá firma od března zvýšila svým pracovníkům mzdu o pětinu na 28 tisíc korun, v Praze si pokladní vydělají dokonce ještě o tisícovku více. Zájem o práci v Lidlu je dokonce tak velký, že řetězec v současnosti nabízí jen práci na zkrácený úvazek od 25 do 35 hodin týdně.

Vedení dalších řetězců, jako je Billa, Tesco nebo Penny Market, nyní s odboráři jedná o nových kolektivních smlouvách na příští rok. "Pevně věříme, že navýšení mezd v Kauflandu bude inspirovat také ostatní řetězce, kde máme členskou základnu," uvádí Renáta Burianová, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu.

Například Penny Market už na začátku března svým zaměstnancům přidal v průměru sedm procent. Nástupní mzda pokladních se tak v Penny Marketu pohybuje od 18 do 21 tisíc korun podle regionu. Albert zase v lednu zvedl mzdy o 19 procent. "Stálo nás to dodatečnou půl miliardu korun," řekl před časem HN Jesper Lauridsen, šéf české pobočky nizozemského Aholdu, pod který řetězec Albert patří.

Součková očekává, že platy prodavačů by letos mohly růst o více než deset procent. Podle serveru Platy.cz je v Česku průměrná mzda prodavače 17 262 korun. "Nedostatek prodavaček je podobně kritický jako třeba nedostatek dělníků ve výrobě," porovnává Součková.

Situace se podle ní ještě zhorší s příchodem sezonních prací, jako je například prodej ve stáncích s občerstvením. Řada lidí, kteří dnes v supermarketech pracují jako brigádníci, bude mít v létě více možností, jak si přivydělat.

Supermarkety reagují podobně jako některé výrobní podniky. Stále častěji sázejí na automatizaci. Například v Globusu si zákazníci při vstupu do prodejny půjčí skener a během nákupu postupně načítají čárové kódy ze zboží. U speciálních samoobslužných pokladen pak nákup zaplatí. Na obsluhu pokladen by pak v ideálním případě stačil jen jeden zaměstnanec prodejny. Stejnou cestou jde i Tesco. Samoobslužné pokladny by letos rád spustil i Albert.

Lidl pro změnu loni v září spustil svůj e-shop. Po internetu obchod prodává spotřební zboží, jako třeba oblečení nebo elektroniku.

Související