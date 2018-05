Zdá se, že koruna posiluje trošku pomaleji, než jsme předpokládali, řekl člen bankovní rady Marek Mora na konci dubna. Ve skutečnosti koruna tak nějak vlažně oslabuje už od února a od půlky dubna oslabení bere takřka kvaltem. Navíc k tomu aspoň na první pohled nemá žádný makroekonomický důvod: zprávy z ekonomiky jsou fantastické, nezaměstnanost je rekordně nízká, mzdy a platy rostou, inflace je sice pod hranicí, kterou odhaduje Česká národní banka, ale podle analytiků má zase přidat, a ČNB se tak může chystat na zvednutí úroků. Politická situace je v rámci českých poměrů standardní: vláda sice vládne bez důvěry, v zásadě to ovšem nikoho nezajímá. I když schvaluje řadu kontroverzních opatření (především jde o ta, co si nárokují víc peněz z rozpočtu, jako jsou třeba vlaky a autobusy se slevou), na ekonomiku to zatím nijak nedopadá. Lepší podmínky si snad česká měna ani představit nemůže, a přesto má na trhu visačku "výprodej".

Je možné, že se obchodníci obávají nakoupených eur, která má kvůli 3,5 roku intervencí ve svých zásobách centrální banka a která bude rozpouštět podstatně déle, než je na trhu sbírala. Kdyby se do experimentu s korunou ČNB v roce 2013 nepouštěla, česká měna by se prý nyní obchodovala pod hranicí 24 korun za jedno euro a posilovala by.

Daleko pravděpodobnější ale je, že trh nevidí ekonomiku tak růžově, jak ukazují data. A to ani českou, ani středoevropskou, ba ani Evropské unie. Koruna totiž není jediná, kdo se v poslední době na trzích trápí. Jak polský zlotý, tak maďarský forint atakují vůči euru letošní minima.

Vliv má i zpomalení Evropské unie, kvůli kterému oslabilo euro vůči dolaru na nejnižší hodnoty od ledna 2018. Podle nejnovějších údajů mezičtvrtletní růst evropského HDP dosáhl 0,4 procenta, což je nejméně od třetího čtvrtletí 2016.

Na vývoj kurzu koruny bude mít hlavní vliv další krok centrální banky, jejíž vedení ve čtvrtek jedná o úrokových sazbách. Analytici sice nepočítají s tím, že by se pouštěla do zvyšování úroků, nicméně člen bankovní rady Mora naznačil, že pokud bude koruna posilovat pomaleji i nadále, otevře se prostor pro zvýšení sazeb. Jednoduše, když bude koruna slabší, než si centrální bankéři myslí, klidně zdraží peníze dřív než v druhé polovině roku. Růst úroků by měl na sílu koruny pozitivní vliv.

Jestli k tomu dojde, ovšem záleží na inflaci, kterou se rozhodování ČNB řídí. Ta překvapivě zpomalila − podle odhadů ovšem růst mezd a nízká nezaměstnanost povedou velmi rychle ke zdražování. Doposud prý zvyšování platů firmy pokrývaly především z vlastních marží, protože s růstem mezd neroste produktivita. Zvyšování nákladů ale firmy nebudou chtít dotovat donekonečna, zdražení je tak jen otázkou času. Zdá, že éra levných peněz skončí rychleji, než se zdálo. Koruna je nicméně podle analytiků odsouzena k posilování. Jak rychlé ale bude, záleží především na ČNB.

