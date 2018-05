Dramatické představení o íránském jaderném programu, jaké předvedl v přímém televizním přenosu izraelský premiér Benjamin Netanjahu, bylo jednak neobvyklé, jednak předvídatelné. Neobvyklé proto, že vlády se zpravidla veřejně nechlubí nejlepšími výsledky svých zpravodajských služeb. Předvídatelné proto, že se rychle krátí čas do příštího čtvrtka, kdy má prezident Donald Trump oznámit, jak se postaví k vícestranné dohodě o kontrole íránského jaderného programu. Minulý týden to byl francouzský prezident Emmanuel Macron a spolková kancléřka Angela Merkelová, kdo v Bílém domě vysvětlovali, že není-li na stole žádný plán B, je lepší dohodu udržet a případně rozšířit i na íránský raketový program. Přesně to si ale Netanjahu nemyslí, a proto musel jednat.

Předvedl, že je dost důkazů, podle nichž Teherán před uzavřením dohody nepřiznal plný rozsah svého jaderného programu, ba ani jeho konečný cíl, výrobu atomové zbraně. A protože Írán lhal, je uzavřená dohoda vážnou chybou. Ze skříně plné dokumentů a nahraných CD však nevypadl žádný jednoznačný důkaz, že už uzavřenou dohodu Teherán porušil, což by mimo jiné znamenalo, že obnově dřívějších sankcí by nemohlo bránit čínské či ruské veto v Radě bezpečnosti OSN.

Co si počít, když schází pověstná "kouřící zbraň"? Izraelský premiér je proti dohodě s Teheránem a chce přesvědčit prezidenta Trumpa, aby na Írán vyvinul patřičný, třeba i vojenský tlak, Evropané chtějí dohodu uchovat a rozšířit ji na raketový program a jedni i druzí by rádi omezili rozšiřování íránského vlivu v regionu. Kdo a jak by mohl na Teherán zapůsobit?

Možná pomůže vedlejší efekt ukázky schopností izraelské rozvědky. Vládci v Teheránu posilují své pozice, když na druhé straně cítí slabost. Nyní však vidí, čeho Mosad přímo u nich dosáhl, a teokratický režim v Íránu se musí nejistě ptát, kam všude nahlédly cizí oči. Třeba právě to je ten okamžik, kdy by ho odhodlaný a společný postoj Západu přiměl k ústupkům.

