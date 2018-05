Evropská komise navrhla nový víceletý evropský rozpočet a my se tradičně bavíme jen o tom, kolik peněz dostaneme z evropských fondů. Pevně doufám, že už takovou debatu povedeme naposledy. Věřím, že až se i tento rozpočet stane minulostí, tedy v roce 2027, už nebudeme čistými příjemci z evropské kasy.

Zní to paradoxně, ale pro naši zemi by to bylo dobré. Znamenalo by to, že bude pokračovat pozitivní trend vývoje našeho hospodářství a že budeme bohatou zemí, která dokáže maximálně profitovat ze svého členství v Evropské unii. Proto i v současných jednáních o novém rozpočtu, která právě začínají, podpoříme takovou podobu rozpočtu, která přispěje k bohatnutí a k úspěchu Česka.

Návrh, který ve středu zveřejnila Evropská komise, už teď vyvolává řadu sporů. Musíme si ale uvědomit, že o tom, jak bude nový rozpočet vypadat, rozhodují jen a pouze členské státy včetně Česka. A to jednomyslně. Evropská komise nerozhoduje, ale navrhuje. Minulé období se vyjednávalo 29 měsíců. Bylo by hezké, kdyby to bylo tentokrát méně, ale celá řada států není se současným návrhem spokojena. Návrh komise se bude ještě měnit. A dle prvních ohlasů významně.

Je jasné, že Česká republika dostane méně peněz než v současném rozpočtu, který platí do roku 2020. Důvod je prostý − daří se nám dobře a bohatneme. To už víme dlouhá léta a nemá smysl to prezentovat jako novinku tohoto návrhu. I tak musíme připomenout − i když na dotacích dostaneme méně než dosud, pořád budeme výraznými příjemci. "Z Bruselu" stále získáme podstatně více peněz, než do něj odvedeme. Pro Českou republiku přitom není tak důležité, jak bude evropský rozpočet velký. Podstatnější je, za jakých podmínek z něj budeme čerpat. Chceme například více rozhodovat o tom, kam jednotlivé investice půjdou.

Současný rozpočet se vyjednával uprostřed krize a všeobecných škrtů. Tlak na jeho úspornost byl obrovský. Mantrou se stalo, aby nepřesáhl jedno procento ekonomického výkonu Evropské unie. To už dnes neplatí. Nyní je klíčovou otázkou, jak zaplatit nové výzvy a současně nezapomenout na tradiční evropskou agendu. Česko se proto zvýšení rozpočtu nebrání.

Společný rozpočet, takzvaný víceletý finanční rámec, se vyjednává v době, kdy Evropa rozhoduje o své budoucnosti. Musíme řešit konflikty v severní Africe, teroristické útoky v Evropě, agresi vůči Ukrajině a migrační tlaky. Jako Evropa se musíme silněji profilovat v digitální ekonomice a v kosmických aktivitách. Celá řada věcí je nová a není možné s nimi bojovat samostatně na úrovni jednotlivých států. Musíme spolupracovat.

Ale ani ve chvíli, kdy řešíme tyto globální výzvy, nesmíme zapomínat na význam tradičních unijních politik, jako jsou koheze, tedy podpora méně rozvinutých zemí a regionů, a zemědělství, protože ty neznamenají jen peníze pro členské státy, ale jsou nezbytnou podmínkou budoucího fungování unie.

Rozdíly mezi jednotlivými členskými státy unie jsou výrazně větší ve srovnání s tím, jak se liší jednotlivé státy v rámci USA, ale dokonce i v Číně. Pokud má v takovém prostoru fungovat jednotný evropský trh a další společné politiky, pak se tyto rozdíly musí zmenšit. Jinak máme problém. Dotace méně rozvinutým zemím a regionům tedy nejsou nějakým nesmyslným byrokratickým přerozdělováním, jak se nám snaží namluvit ideologičtí kritici. V rámci jednotného trhu mají svůj jasný smysl. A budou ho mít i v době, kdy Česko nebude čistým příjemcem těchto peněz.

K tomu, aby Česko prosadilo takovou podobu rozpočtu, jakou jsem popsal, budeme samozřejmě v rámci EU potřebovat spojence. Nemůžeme se soustředit jen na ty tradiční z řad nových členských států. Nejsme navždy spjati s Východem, jak si to mnozí myslí. Stále více toho máme společného se státy z regionů středního příjmu, jako je Slovinsko, baltské země, ale i Finsko či Portugalsko a východní část Německa. Příští evropský rozpočet je pro nás šancí, jak se z chudého příbuzného stát sebevědomým členem EU.

