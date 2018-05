Na stížnosti Andreje Babiše, že se proti němu všichni spikli, jsme si už zvykli. Veřejné fňukání předseda ANO postupně povýšil z prostředku sebeprezentace na základní stavební kámen své politiky. Dosud to bylo úsměvné, ale nyní legrace zjevně končí. Andrej Babiš, jsa u moci, přešel od nářků k pokusům o trestání kritiků. A to je zlé.

O co jde: premiér podal mandátovému a imunitnímu výboru sněmovny podnět k disciplinárnímu řízení s poslancem pirátů Mikulášem Peksou. Prohřešek má spočívat v tom, že Peksa na setkání se švédskou delegací mluvil o Babišově problému se stíháním kvůli podezření ze zneužívání evropských dotací. Tím prý "poškodil Českou republiku". Babiš sice chytře píše, že o "poškozování zájmů" mluvili neoficiálně sami Švédové, ale žádný záznam o tom neexistuje, takže je nutné brát to jako Babišův pohled na věc. Případ tak prozrazuje o premiérovi víc, než by si asi sám přál. A je v něm zakódován důvod, proč se před ním mít na pozoru. Už dříve Babiš fungoval podle vzoru "ANO, to jsem já", nyní zjevně postoupil o level výš na "Česko, to jsem já". Kritika jeho osoby je prý rovnou poškozováním země. Andrej Babiš chce být považován za demokrata, ale pořád se ne a ne zbavit autoritářské mentality, které je v principu každá kritika protivná. V tom je mimochodem dost podobný Miloši Zemanovi, který kritikům po zvolení vzkázal, že mají tak maximálně nárok držet ústa. Ne, to opravdu není pro svobodnou společnost nic povzbudivého.

Když si ono "poškození Česka" rozebereme věcně, vynikne absurdita Babišova požadavku na potrestání Peksy naplno. Zaprvé: o stíhání Babiše ví v evropské politice každý, takže i když Peksovo vyjádření nebylo zrovna standardně diplomatické, je záhadou, jak by mohlo zopakování všeobecně známé informace kohokoli poškodit. Insideři z Bruselu hlásí, že Babiše v Evropské radě nepřijímají zdaleka tak vřele, jak by si sám představoval, přičemž sotva za to může prostořeký pirát Peksa. Zadruhé: když už bychom mluvili o zájmech Česka, tak ty nepoškozuje to, že nějaký poslanec naplno řekne, jak se to s naším premiérem má, ale spíš to, že takového premiéra máme. Jedno původně ukrajinské přísloví říká: "Nezlob se na zrcadlo, když máš křivou hubu" − Babiš by si ho měl občerstvit. Zatřetí: z pohledu obrazu země v zahraničí je mnohem problematičtější divoká verze, kterou o svém stíhání šíří Babiš. "Je to politicky motivované, lze si tady objednat trestní stíhání, jsou to nová padesátá léta…" Co si o takové zemi mají západní partneři myslet? Tohle že má být právní stát? Bohužel: Je to spíš premiér, nikoli pirát Peksa, kdo svými řečmi poškozuje Česko.

V každém případě bude zajímavé sledovat, jak to s Babišovým podnětem v mandátovém a imunitním výboru dopadne. Výbor rozhoduje hlasováním, většinu v něm mají poslanci ANO, KSČM a SPD, takže si mohou odhlasovat, že říkat "král je nahý" se už zase nesmí. A že je to na pokutu. Tedy pro začátek…

