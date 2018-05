Když člověk vyjede zhruba třicet kilometrů za Prahu směrem na Mladou Boleslav a zahne směrem k areálu bývalého ruského vojenského prostoru Milovice, najde krajinu jako malovanou: daňčí oboru, louky, kde se pasou kamerunské kozy a ovce, v pozadí stojí několik včelínů. Těsně za nimi je pět zbrusu nových rodinných domků, které mají společnou zahradu, gril, a dokonce klokana a lamu ve výběhu. Idylu kazí jen vše obepínající ostnatý drát. Zmíněné domky jsou totiž součástí nového vězeňského konceptu, tzv. otevřené věznice, k níž jako první v České republice přistoupila Věznice Jiřice.

"Inspirovali jsme se norskou věznicí na ostrově Bastoy, kde se vězni mohou volně pohybovat, pomáhají farmařit, starají se o hospodářská zvířata, pěstují zeleninu a ovoce a také si sami vaří, což mimo jiné znamená, že mají k dispozici i ostré nože," vysvětluje šéfka otevřené věznice v Jiřicích Hana Prokopová. Cíl je jasný. Snížit českou recidivu, která v současné době dosahuje neuvěřitelných 70 procent a neklesá. Na rozdíl od průměrného věku vězňů, který se nyní snížil na 35 let. Cílem je narušit "životní cyklus" odsouzených, který začíná v nefunkční rodině, pokračuje výchovným ústavem, věznicí pro mladistvé atd. Aby byl přerušen tento bludný kruh, je třeba vytvořit odsouzenému nový život, dát mu práci a bydlení.

Tedy to, co zvládají právě v Norsku, od kterého se Věznice Jiřice inspiruje. Tamní recidiva se pohybuje kolem 20 procent a je nejnižší na světě.

Mříže člověka nenapraví

Jenom domky s klokanem a okrasnou zahradou by ale recidivu nesnížily. "Praxe ukázala, že vězni po propuštění nezvládají ani ty nejjednodušší životní situace. Sociální kurátoři, kteří kromě propuštěných mají na starosti i výplatu sociálních dávek, jim neumí pomoci a ani na to často nemají čas," vysvětluje příčiny neúspěchu věznic, kde se náprava moc nedaří, expert na vzdělávání z Univerzity Karlovy a šéf poradní komise ředitele vazební věznice v Jiřicích Jaroslav Veteška. Systém, který vidíme v amerických filmech, který se dá zjednodušit na "kterak hodný kurátor zlého chlapce z vězení k dobrému životu přivedl", v Česku nefunguje.

Ve skutečnosti se vězeň často ocitne na svobodě nedostatečně oblečen (nejlépe to ukázala zimní amnestie exprezidenta Václava Klause, kdy se vězni, kteří nastoupili do vězení v létě, ocitli za branou věznice v mrazech v tričku) a v kapse má pár korun, které mu nestačí ani na jízdu z vězení domů. Pokud nemá nikoho, kdo by mu pomohl, nemá práci ani bydlení, je prvním krokem "nově svobodného člověka" další krádež. Vcelku logicky, nějak musí přežít.

Každý vězeň si s sebou do vězení nese něco "navíc". Nejčastěji jde o exekuce: v průměru jich má na krku každý kolem šesti sedmi. Celková částka na osobu se vyšplhala v průměru na tři miliony korun. Už to samo o sobě nepomáhá tomu, aby se odsouzený vrátil na svobodu jako skutečně nový, očištěný člověk. Vězni většinou ani nevědí, že je možné exekuci po dobu výkonu trestu přerušit, takže jim pohledávky naskakují takřka do nekonečna. Věznice proto spolupracuje s dluhovou poradkyní i insolvenčním správcem − v obou případech jde o placenou službu, která není ve vězení zrovna obvyklá.

Celých 99,7 procenta vězňů má také nějakou z poruch chování, devadesát procent užívá drogy, řada z nich je těžce závislá. "Závislý na heroinu potřebuje denní dávku v hodnotě čtyř až pěti tisíc korun. Nejdřív se to snaží platit z normálního zaměstnání, pak přicházejí na řadu krádeže na objednávku, třeba parfémů, a na konci jsou loupežná přepadení," vysvětluje ředitelka Prokopová důvod, proč je mezi vězni tolik drogově závislých. Pokud se vrátí domů z vězení a nemají kolem sebe záchrannou síť, která jim nedovolí znovu upadnout do závislosti, ocitnou se záhy zpátky.

Psychoterapie a diplom z včelaření

Pokud nechceme, aby se vězení stalo trvalým bydlištěm jisté části populace, vyžaduje to nejen jiný přístup, ale také peníze, které v Jiřicích doplňují prostředky z fondů Evropské unie a Norska. Nový projekt pak Evropa platí skoro celý.

A jak vypadá cesta vězně ze zamřížované cely do skoro rodinného domku? Odsouzeného po nástupu do věznice čekají zhruba dva týdny prohlídek, kdy věznice zjišťuje, jak na tom odsouzený je − zdravotně i mentálně. Podle toho mu vyrobí program "ušitý na míru". Odsouzení s psychickými potížemi procházejí třináctiměsíční psychoterapií, jejíž součástí jsou například skupinová sezení či povinné psaní deníků. Kdo se chce vzdělávat, má k dispozici výuku jazyků i možnost absolvovat rekvalifikační kurzy. Na nich spolupracuje věznice s personální agenturou, která také žádá o evropské peníze na výuku. Vězni se mohou rekvalifikovat například na svářeče, řidiče vysokozdvižného vozíku, řidiče traktoru. Na obory pastevectví a chov včel dokonce získala akreditaci ministerstva školství přímo věznice.

Co se týká práce − ze zákona musí každý odsouzený pracovat dvě hodiny denně pro věznici. To například obnáší sekání trávy, úklid či stavební práce. Nadto je možné pracovat pro privátní firmy, a vydělat si tak nějaké peníze. To ale není povinné. Zaměstnaných je zhruba polovina vězňů a ti dojíždějí do továren v Mladé Boleslavi a okolí.

Problémem je motivace. Jak s nadsázkou říkají vězni: "Pracujeme za pět korun na hodinu." Od počátku dubna se sice odměna pracujícím vězňům zvýšila, o zázrak ale nejde: minimální mzda stoupla ze 4,5 tisíce o tisícovku, maximum s odměnou 80 korun za hodinu se nyní blíží k necelým 14 tisícům. Polovina z toho jde věznici za náklady na vězně, zbytek se rozděluje mezi kapesné, které vězeň měsíčně dostane a které se pohybuje v řádu několika stovek, dále na splátky pohledávek. Co zbude, dostává vězeň na účet. Jde o jeho úspory pro budoucnost.

Pokud nepracuje, dostává od státu sto korun měsíčně na toaletní potřeby, které ovšem podle zkušeností pracovníků věznice promptně utratí za tabák, případně za kávu.

Pro zaměstnavatele je zaměstnávání vězňů velmi výhodné − tedy do té doby, než se stane cokoliv, co vězeňská správa vyhodnotí jako nepřístojné chování. Pak se může lehce stát, že vězni do práce nepřijdou vůbec, protože mají "zaracha".

Druhý život odsouzených

Ani ti, kteří se svědomitě podřizují programu věznice, nemají vyhráno. Tzv. druhý život odsouzených, který probíhá po odchodu vychovatelů a většiny personálu domů, tedy zhruba od čtyř odpoledne do osmi do rána, je − jak naznačuje už sám název − úplně jiný než ten "oficiální". Sem patří šikana, drogy (i do vězení se pašují a při skoro neviditelné velikosti dávky je prakticky nemožné je vymýtit), obchodování se vším možným, ale také násilí. S druhým životem se vězni nikdy nikomu nesvěří − a to ani ve chvíli, kdy je na nich vidět; například jako nepřehlédnutelná modřina pod okem.

Kamery na chodbách nedokážou problémům zabránit. "Nejhorší chování ze strany ostatních vězňů mohou čekat násilníci, ti, kteří týrají děti, ženy, pedofilové," vysvětluje vězeňskou hierarchii Veteška. Paradoxně ti, kteří jsou nejméně sympatičtí (z hlediska veřejnosti), pak musí mít coby "molky" (možné oběti násilí) daleko větší ochranu než zbytek vězňů.

Podle zkušeností vězeňské správy lze vězně dál rozřadit do několika kategorií.

Jde například o podvodníky, kteří jsou velmi inteligentní a sami většinou nikdy neuznají svoji vinu. A jak přiznávají vychovatelé, většinou jde o velké manipulátory, na které si musí dát pozor i ostřílený pracovník věznice.

Pak jsou ti, kteří se věnují drobným krádežím a kteří jsou z pohledu ostatních vězňů takovými "šmudly". Jim sice nikdo cíleně hrubě neubližuje, neznamená to však, že nejsou obětí šikany. Patří mezi ty, kteří se do věznice pravidelně vrací.

Na nejvyšší příčce jsou pak bossové. Většinou jde o příslušníky gangů, organizovaných skupin, kteří na sebe vezmou veškerou vinu. Ty pak podporuje celá "mafiánská rodina" a i ve vězení si žijí jako králové.

Cesta domů

Každý vězeň, který je odsouzený na tři a více let, může půl roku před propuštěním požádat o pomoc s přechodem do civilního života. Věznice mu pomůže vyřídit si doklady, ubytování, zaměstnání, naučí ho prát, žehlit, vařit. A pokud je v Jiřicích a má štěstí, ubytuje ho v rodinném domku, v otevřené věznici, kde nejsou dozorci, inspektoři dozorčí služby a ani strážní a na vězně dohlíží jen vychovatelé.

Pilotní projekt právě slaví půl roku své výročí existence. Na celkem stovku možných volných míst je tady aktuálně 32 vězňů. Pro srovnání − ve věznici Jiřice jich je celkem 900, ve všech věznicích v České republice se nyní tísní přes 22 tisíc odsouzených. Do projektu se však zapojí jen ti, u nichž je největší šance, že neporuší pravidla. Jde totiž o hodně.

Pokud se osvědčí, měl by projekt otevřené věznice začít fungovat i v jiných věznicích. "Je to experiment, vlastně nový způsob práce s vězni, který je má resocializovat, reintegrovat do normálního života," připomíná Veteška.

Z hlediska peněz i práce s vězni tento projekt vyžaduje podstatně víc než současná nápravná zařízení. Z hlediska budoucnosti je ale jednoznačně výhodný: pokud se recidiva sníží aspoň na polovinu, ze 70 na 35 procent, znamená to o polovinu méně nákladů. Při ceně 30 tisíc korun na měsíc na jednoho vězně by to stálo za to.

