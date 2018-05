Státy Evropské unie mohou přijít o miliardy z evropského rozpočtu, pokud doma podkopou nezávislost soudnictví či nebudou dodržovat jiné zásady právního státu. Navrhla to Evropská komise. Chce tím mít k dispozici nástroj, kterým by tlačila na země, jako jsou Polsko a Maďarsko.

Hrozba zastavení evropských peněz se formálně týká všech států EU. V současnosti jde ale hlavně o Polsko a Maďarsko, jejichž vlády podle kritiků omezují nezávislost svých soudů. Brusel argumentuje tím, že funkční a nezávislé domácí soudnictví je podmínkou pro to, aby daná země evropské peníze využívala skutečně podle pravidel a byla taky schopná stíhat případné podvody nebo nesrovnalosti. "S penězi daňových poplatníků musíme nakládat zodpovědně," obhajuje návrh předseda komise Jean-Claude Juncker.

V případě pochybností o nezávislosti soudů by Brusel dané zemi stopl všechny platby z evropského rozpočtu. Zvrátit by to mohly jen ostatní země EU, pokud by rozhodnutí komise většinou hlasů odmítly. Daný stát by přitom musel například svým zemědělcům a dalším občanům dál vyplácet dotace, které jim dřív slíbil. Jenže už by to nemohl dělat z evropské, ale z národní kasy.

1,11 procenta hospodářského výkonu EU má představovat nový evropský rozpočet po roce 2020. Jde o mírné navýšení.

"Nikdo neočekává, že k zastavení dotací někdy skutečně dojde," říká mimo záznam zdroj z Evropské komise. Dává tak najevo, že Brusel návrh bere hlavně jako hrozbu, která má státy EU odradit od případných zásahů do nezávislosti svých soudů.

Návrh začne platit jen tehdy, když ho podpoří ostatní země EU, přičemž žádný stát nemá právo veta. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) už dřív prohlásil, že s takovou podmínkou pro využívání evropských peněz souhlasí a jménem Česka ji podpoří. "Já nemám problém s tím, aby podmínkou čerpání peněz byla nezávislost justice," řekl Babiš.

Maďaři a Poláci naopak návrh odmítají. Polský náměstek ministra zahraničí Konrad Szymański ho označil za "nástroj politického tlaku". Varšava i Budapešť tvrdí, že jejich soudní reformy jsou v naprostém pořádku.

Polsko a Maďarsko sice podmínění čerpání peněz vládou práva nemohou zablokovat, mohly by ale kvůli tomu hrozit vetem celého evropského rozpočtu. K jeho schválení je potřeba jednomyslný souhlas všech států unie.

Evropská komise navrhla, aby se rozpočet mírně zvýšil, a to zhruba na 1,25 bilionu eur na sedm let, včetně započítání inflace. To je 1,11 procenta ekonomického výkonu států unie. Jde o peníze na léta 2021 až 2026. Současný sedmiletý rozpočet představuje zhruba jedno procento hospodářského výkonu EU.

Brusel chce v novém rozpočtu dát mnohem větší důraz na zvládnutí migrace než dosud. Na boj s migrací a na ochranu hranic má jít zhruba 35 miliard eur, tedy skoro 900 miliard korun. To je dvaapůlkrát větší částka než v současném rozpočtu.

Součástí návrhu rozpočtu pro léta 2021 až 2027 tak je například výrazné posílení Evropské pohraniční stráže. Ta má pomáhat s ochranou vnějších hranic schengenského prostoru, kudy do EU přicházejí žadatelé o azyl. "Chceme víc investovat do oblastí, kde žádná země EU nemůže jednat osamoceně nebo kde je efektivnější, abychom konali společně," prohlásil eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger.

Zvýšení výdajů na zvládání migrace je jednou z věcí, které požadovalo Česko. "Podle nás je to vítězství Česka," tvrdí zdroj z Evropské komise, který nechtěl být jmenován. Poukazuje i na to, že vedle migrace chce komise výrazně zvýšit výdaje i na jiné české priority, jako je obrana a bezpečnost nebo studentský program Erasmus. Víc peněz má jít například i na vědu a výzkum.

Česko se naopak musí připravit na to, že z evropského rozpočtu dostane méně peněz v rámci dotací pro chudší země a regiony. Jejich podpora dosud tvořila zhruba třetinu evropského rozpočtu. Komise ale navrhla, aby se objem těchto dotací snížil zhruba o pět procent. "Důvod je prostý − daří se nám dobře a bohatneme. To už víme dlouhá léta a nedává smysl prezentovat to jako novinku tohoto návrhu," napsal v komentáři pro HN státní tajemník pro EU Aleš Chmelař.

České regiony už jsou vesměs bohatší než nejchudší oblasti Itálie, Španělska a dalších jižních zemí. Evropská komise tak chce část dotací přesměrovat právě na evropský jih, který trápí vysoká nezaměstnanost mladých nebo náklady spojené s pobytem velkého počtu žadatelů o azyl. Dominantní část podpory ale i dál půjde do bývalých komunistických zemí.

Kolik peněz by to mělo být, komise navrhne až na konci května. Jisté je, že Česko z evropského rozpočtu i nadále výrazně víc peněz získá, než do něj vloží. "Ty částky jsou stále dostatečně velké. Jde o to, abychom my měli hlavní vliv na to, jak ty peníze použijeme," tvrdí Babiš. Rovněž konkrétní podmínky, za jakých by každá země mohla dotace využívat, zveřejní Brusel na konci května.