Hlavně tam nepište naše jméno, několikrát zopakuje během rozhovoru šéf moravské firmy, která vyvíjí speciální stroje. Na trhu je s nimi úspěšná, zápolí ovšem s finančním úřadem a nechce ho dráždit. Úředníci odmítají strojírenské firmě uznat daňový odpočet, který dříve uplatnila na výzkum a vývoj. "Proti tomu se bráníme a teď na nás ještě přišla kontrola z finančáku na dotace, které jsme dostali na inovace. Nemá co najít, vše máme v pořádku. Člověk ale nikdy neví, jestli zase úředníci nevymyslí nějaký trik jako u daňových odpočtů," říká jednatel firmy, která ve svém oboru patří ke špičce.

Evropské dotace na inovativní projekty doposud považoval za bezpečnější v porovnání s daňovými odpočty, které firmy mohou dle zákona uplatnit, pokud vyvinou něco nového. "Dotace jsou sice spojené s velikým papírováním, navíc jsme kvůli zdlouhavému schvalování přišli o jeden rok a celou dotaci už nestihneme vyčerpat, ale když jsme po technické stránce splnili, co jsme měli, nebyl doteď problém. Naopak u daňových odpočtů na nás připravili past," porovnává podnikatel přímou a nepřímou podporu, kterou vývojáři mohou čerpat z veřejných zdrojů.

To se ale mění. Dotace se stávají méně jistou formou podpory, než se zdálo, a firmy na to reagují. "Už více než polovina podniků hovoří o tom, že evropské fondy pro ně nejsou atraktivní," uvádí Luděk Hanáček z daňového oddělení poradenské společnosti Deloitte. Větší nedůvěra k dotacím je podle něj v letošním roce patrná z průzkumu, který Deloitte pravidelně dělá u podnikatelů. "Z každoročních průzkumů také vychází, že 30 až 40 procent podniků vnímá jako největší nejistotu odebrání jakékoli podpory na výzkum a vývoj od kontrolních orgánů," dodává Hanáček.

Na podporu již nespoléhá například lanškrounská firma Fortell. Vyrábí díly pro automobilky, dodává výrobky pro elektronický a spotřební průmysl v tuzemsku i v různých zemích Evropy, USA, Latinské Americe a Japonsku. Řadu výrobků vyvíjí na přání zákazníků, využívala tudíž zákonné možnosti odečítat náklady na vývoj z daně z příjmů. Osmý rok ale už řeší patálie s daňovými odpočty.

"Letos je to osm let, co nám otevřeli první daňovou kontrolu, a dodnes nevíme výsledek. Finanční úřad tvrdí, že jsme nedělali výzkum a vývoj. Najali si znalce z konkurenční firmy a proti tomu jsme se bránili žalobou. Spor jsme dvakrát vyhráli u Nejvyššího správního soudu, finanční úřad ale zase podal kasační stížnost," popisuje nekonečnou anabázi generální ředitel a spolumajitel Fortellu František Jiras. Předloni už firma daňový odpočet neuplatnila. Příliš dostupné ale nejsou ani dotace.

"Naše firma existuje přes dvacet let a dotace jsme za tu dobu využili jen dvakrát. Sledujeme sice vyhlašované programy, ale často pro nás nejsou vhodné," vysvětluje Jiras. Když mají nové zakázky, musí je zajistit bez ohledu na momentální nabídku dotací. Do současného programu na podporu inovací z evropských peněz se přihlásili jako jedni z prvních a uspěli. "Na vyhodnocení žádosti jsme sice dlouho čekali, ale peníze nám pak proplatili poměrně rychle," oceňuje šéf Fortellu. Na dotacích považuje za pozitivní, že pokud projekt na začátku někdo schválí a firma ho dodržuje, nebývá − na rozdíl od daňových odpočtů − problém. "Tam si výzkum a vývoj od začátku stanovíte sami. Po třech letech přijde kontrola, úředník má jiný názor než vy a nemůžete s tím nic udělat," poznamenává ředitel Jiras.

Systém není nastavený efektivně

Podobně jako Fortell upustily od daňových odpočtů v roce 2016 desítky firem. Vůbec poprvé od zavedení této nepřímé podpory klesl počet soukromých podniků, které si odečetly náklady na vývojové projekty od základu daně z příjmů. Jejich počet byl dokonce nižší než v roce 2014. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který nyní zveřejnil detailní přehled o využívání nepřímé podpory za předminulý rok. Objem podpory se meziročně propadl na necelých 2,4 miliardy. Snížení zhruba o 140 milionů korun není dramatické, ale signalizuje negativní trend. Během předchozího desetiletí objem daňových odpočtů nikdy neklesl.

Důvodem menšího zájmu jsou i kontroly finančních úřadů a složité dohady s úředníky o tom, co je a není výzkum a vývoj. "V roce 2016 se v médiích začaly zveřejňovat problémy, se kterými se firmy při kontrolách potýkaly. Viz případ Fortell," připouští vliv kontrol předseda Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček. Berní úředníci nejenže dál zpochybňují, že firmy vymyslely něco nového, mnohdy ale tak daleko ani nedojdou. Podnikatelé si stěžují, že kontroloři jim zamítají odpočty kvůli malicherným formalitám a chtějí pak doplatit daň z příjmů včetně penále a úroků z prodlení. K nálezům motivují úředníky cílové odměny, jak už HN dříve popsaly, a kontrol dle zpráv z terénu přibývá.

"V naší praxi pozorujeme, že počet kontrol na daňové odpočty významně roste," potvrzuje za Deloitte Hanáček. Finanční správa ale konkrétní údaje nezveřejňuje, uvádí pouze obecný přehled o veškerých daňových kontrolách. "Informace o kontrolách odpočtů nejsou v systému speciálně vedeny," tvrdí Klára Křehlová z tiskového oddělení. Finanční správa podle ní neeviduje ani částky neuznaných daňových odpočtů na výzkum a vývoj za jednotlivé roky. Na dotaz Hospodářských novin ovšem vůbec poprvé sdělila takzvanou výši kontrolních zjištění z prověrek na odpočet, tedy výši odpočtů, kterou úředníci při kontrolách zpochybnili. Čísla potvrzují rostoucí trend.

"Údaj za rok 2013 není k dispozici. V roce 2014 činila výše kontrolních zjištění 116 milionů korun, v následujícím roce 142 milionů, v roce 2016 pak 151 milionů a vloni 534 milionů korun," vyčíslila Křehlová. Vysvětlila, že loňský nárůst vychází především z většího počtu ukončených kontrol, který meziročně stoupl o 41 procent. "V pozitivních výsledcích provedených kontrol se projevuje kvalitní výběr subjektů ke kontrole na základě provedených rizikových analýz, ale i praktické zkušenosti a specializace kontrolorů. Obojí je umocněné ustálenou judikaturou soudů," poznamenává vedení finanční správy prostřednictvím tiskového oddělení. Upozorňuje, že výše kontrolního zjištění není totéž co doměřená daň. "Ta může být nižší, vzhledem k možnosti zohlednit další odčitatelné položky či položky snižující základ daně," dodává Křehlová.

Pokud kontroloři nalézají tak vysokou chybovost, podmínky daňové úlevy nejsou asi dobře nastavené, namítají odborníci. "Nelze finanční správě vyčítat, že kontroluje. Je to její povinnost. Spíš se ukazuje, že systém není jednoznačný a efektivně nastavený," říká poradce z Deloittu Hanáček. Pracovní skupina pod Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace se nyní snaží vymyslet způsob daňové podpory, která bude schůdná pro podnikatele i pro státní úředníky. Podle Karla Havlíčka, který tým vede, skupina údaje o kontrolách a jejich výsledcích nemá. "Nesázíme na statistiku finanční správy. Vycházíme z informací podnikatelů, kteří se pohybují v nejistotě. Největší problém už není v posuzování novosti, ale aby se podpora nekrátila kvůli bagatelním pochybením," zdůrazňuje.

Jiří Kvíz ze společnosti enovation považuje za nejdůležitější, aby se změnil přístup úředníků. "Aby daňové odpočty vnímali jako nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků, a ne jako nežádoucí daňovou výjimku," zdůrazňuje.

Problémy kvůli chybě v pravidlech

Do pasti se ale dostávají i firmy, které dávaly přednost dotacím právě kvůli tomu, že jsou jistější. Problémy nyní doléhají hlavně na firmy z oboru informačních a komunikačních technologií a v nesnázích nemusí být zdaleka samy. V rukou mají rozhodnutí, že splnily všechny podmínky, mají schválený projekt a přislíbené dotace z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který spravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Jenže se ukazuje, že jim to není nic platné. Úředníci se dopustili chyby v pravidlech, jak nedávno odhalil audit ministerstva financí. Načež ministerstvo průmyslu v první dekádě dubna oznámilo, že IT firmy dotace nedostanou, pokud nesplní opravená pravidla. Dodnes ovšem neoznámilo konkrétní změny a podnikatele udržuje v panice.

Ukázalo se, že stejně jako v minulém dotačním programu je možné hradit mzdy jen pro nové pracovníky přijaté na projekt. Dosavadní pravidla ale dovolovala, aby se z dotací hradily i mzdy původním zaměstnancům, kteří se do projektu zapojí. "Teď se neví, jestli firma může změnit rozsah projektu, když na vývoj aplikací nebude mít tolik lidí. Nebo zda může prodloužit dobu jeho realizace," zmiňuje Hanáček některé velké otazníky, na které ministerstvo vedené Tomášem Hünerem dosud nedalo firmám odpověď.

Ministerstvo minulý týden slíbilo, že změny týkající se ICT projektů brzy oznámí. "V současné době předpokládáme, že upravené podmínky zveřejníme do konce dubna. Komunikujeme o nich s Evropskou komisí," uvedla pro HN mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipiová.

Majitel malé IT firmy ze severních Čech neví, jestli spadá do kategorie těch problémových. O dotaci požádal poprvé a nechce, aby se jeho jméno objevilo v médiích, kvůli obavám, že se na něj pak někdo zaměří. "Kdyby se něco mělo zpětně měnit, pro malé firmy by to mělo fatální důsledky," upozorňuje podnikatel s tím, že nejde jen tak něco zpětně napravit. "Dotace pak postrádají smysl," poznamenává. Rozhodně nepočítá s tím, že by ve schváleném projektu něco dodatečně předělával kvůli chybám úředníků nebo přišel o přislíbenou dotaci.

Celkově jsou v ohrožení zhruba tři miliardy korun téměř na 460 projektů. Chtějí-li se žadatelé o dotaci bránit tím, že mají řádně schválený projekt a chyba není na jejich straně, nemusí jim tato taktika vyjít. "Pokud příjemce dostane neoprávněnou podporu, je povinen ji vrátit. Nezáleží na tom, kdo pochybil, jak vyplývá z unijního nařízení. V některých případech se však může domáhat náhrady škody," upozorňuje Hanáček z Deloittu.

Ačkoli se nyní problém týká ICT sektoru, odrazí se v celém dotačním programu. "Jeho důvěryhodnost může klesnout, pokud ministerstvo komplikace rychle a efektivně nevyřeší," míní Kvíz z enovation. Klientům pomáhá s vyřizováním přímé i nepřímé podpory inovací a dobře zná jejich úskalí. "Jestli dosud firmy dávaly přednost dotacím před rizikovými daňovými odpočty, může se to změnit," připouští.

Poté, co Brusel nedávno pozastavil dotační program pro tuzemské podnikatele kvůli mimořádně vysoké chybovosti, uklidňoval ministr Hüner veřejnost, že dotace jim prozatím uhradí stát. Šéf Asociace malých a středních podniků Havlíček ale označuje problémy kolem celého programu za velmi nepříjemné. "Podnikatelé se na investici připravují dopředu, někdy si vyřizují úvěry. Když pak projekty stojí z technických důvodů, protože úředníci nestíhají, je to pro firmy možná ještě horší než potíže s daňovými odpočty. Banky na ně tlačí, aby peníze čerpaly, ale investici nemohou rozjet," vysvětluje Havlíček.

Firmy od evropských dotací odrazuje podle Hanáčka také fakt, že se posouvají termíny vyhlášení výzev a není dopředu moc jasné, na co přesně budou dotace. Ministerstvo průmyslu nyní aktualizuje harmonogram dalších výzev. "K případné úpravě termínu dochází například kvůli technickým řešením nebo aktuálním potřebám," poznamenává Filipiová.

Evropské dotace proudí do Česka už po třetí programové období, dlouhodobější zkušenost ovšem není na tempu čerpání znát. V celém dotačním programu pro podnikatele je na období 2014 až 2020 k dispozici zhruba 117 miliard korun. Jsme tedy za půlkou a zájemci o dotace mají zatím přislíbených 32 miliard. Proplaceno je necelých sedm. Konkrétně na inovační projekty dostaly firmy za více než čtyři roky od startu programu pouhé dvě miliardy korun. Tolik plus ještě několik stamilionů navíc získají vývojáři každý rok díky daňovým odpočtům. Jenže po kontrolách jim berní úředníci chtějí zase půl miliardy sebrat.

