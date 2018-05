Premiér v demisi Andrej Babiš už před jednáním špiček ANO vyslal sociální demokracii signál, že dohoda o společné vládě podporované komunisty nebude snadná. Požadavky ČSSD se ministerskému předsedovi nelíbí stejně jako výrazné části předsednictva hnutí. Babiš o podmínkách v úterý večer informoval širší vedení ANO. To nakonec rozhodlo, že vyjednávání o koaliční smlouvě budou pokračovat. První místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek v úterý řekl, že koaliční smlouva by mohla být hotova do konce týdne.

Sociální demokraté spolupráci s ANO podmiňují třemi body. Po hnutí požadují příslib rezignace člena vlády, pokud bude prvoinstančně odsouzený. To se týká Babiše, který je trestně stíhaný kvůli podezření z dotačního podvodu. "To přece nemusíme dávat do smlouvy. Kdyby náhodou hypoteticky taková věc nastala, tak se bude řešit politicky a bude se řešit v koaliční radě," říká člen předsednictva ANO a předseda sněmovny Radek Vondráček. Nároky ČSSD odmítá i vicepremiér a místopředseda hnutí Richard Brabec, nicméně připouští kompromis. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová podle ČTK uvedla, že by podpisem takové dohody Babiš připustil vinu, přestože tvrdí, že podvod nespáchal.

ČSSD také žádá, aby součástí koaliční smlouvy byla doložka, že v případě demise jejích ministrů padne celá vláda. Na třetím místě chce šéf sociálních demokratů Jan Hamáček oslabit vliv SPD ve sněmovně a rozbít spolupráci poslanců ANO s tímto extremistickým hnutím. Kvůli tomu by mu ANO muselo pomoci s odvoláním třeba předsedy SPD Tomia Okamury z postu místopředsedy sněmovny.

5 křesel ve vládě ANO a ČSSD mají získat sociální demokraté. Premiér Andrej Babiš jim nabídl i požadovaný post ministra vnitra, kvůli kterému původní jednání o vládě na začátku dubna zkrachovala.

"Ustanovili jsme sněmovnu, tak nevím, proč bychom měli sněmovnu znovu řešit," říká Babiš. Faltýnek dodal, že pojistky by měly být oboustranné.

Hamáček pojistky týkající se SPD potřebuje hlavně kvůli tlaku zevnitř strany. Část členů odmítá koalici s trestně stíhaným premiérem, a jestli má mít dohoda o kabinetu šanci uspět ve vnitrostranickém referendu ČSSD na přelomu května a června, musí s ní být spokojení i mnozí Babišovi kritici.

Šéfové stran − Babiš, Hamáček a předseda komunistů Vojtěch Filip − se sejdou v pátek. "Programové prohlášení vlády je prakticky hotové. Koaliční smlouvu ještě budeme s ANO ladit," uvedl šéf ČSSD.

Zhruba padesátistránkový program případné vlády by se už zásadně měnit neměl. Premiér například odsouhlasil požadavek sociálních demokratů na obnovení proplácení prvních tří dnů nemocenské. Pokud sněmovna změnu schválí, budou lidé dostávat první tři dny choroby 60 procent platu. Nyní nedostávají nic. Program možné vlády by byl výrazně levicový nejen kvůli požadavku na proplácení prvních tří dnů nemocenské, které je výhodné pro zaměstnance, ale firmám může způsobit potíže. Vedle toho by se ještě mohly snížit − díky nižší DPH − ceny základních potravin či vody a zvýšit příjmy rodin s dětmi. Proti původním plánům ANO si sociální demokraté prosadili výraznější růst rodičovského příspěvku.