Třicetidenní odklad ostrého startu obchodní války Spojených států amerických s řadou spojenců včetně Evropské unie nabízí šanci na uklidnění situace. Zlověstný tón debaty mezi západními obchodními velmocemi se však moc nemění. Plyne totiž z vnitřního přesvědčení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který vidí mezinárodní obchod jako souboj, na jehož konci je vítěz a poražený. Že by mohl být oboustranně prospěšný, to vlastně nepřipouští.

Pro zájemce, kteří chtějí proniknout do způsobu Trumpova uvažování, se stal takřka povinnou četbou rozhovor, jejž poskytl časopisu Playboy v březnu 1990. V duchu toho, co tehdy jako třiačtyřicetiletý realitní magnát hlásal, totiž nyní jedná.

Na otázku, co by v případě, že by se stal prezidentem, změnil jako první, Trump Playboyi odpověděl, že by byl tvrdší, nepoddajnější. Jako příklad jmenoval zdanění každého mercedesu, který se doveze do Ameriky. To samé by udělal s veškerým japonským zbožím. O německá auta a záplavu zboží z asijské dílny světa jde i nyní, pouze Japonce, na konci 80. let zdánlivě neporazitelné, vystřídala ještě hrozivější Čína.

Trumpův náraz na Evropu

Páka, kterou zkouší Trump na Evropu − cla na ocel a hliník −, je však evidentně slabá. Jednak to nejsou evropští producenti, kdo americký trh zaplavuje, nýbrž Čína. Není také jasné, jak evropský export ovlivňuje americkou národní bezpečnost, což je oficiální zdůvodnění, proč cla zavést. Trump si prostě jen vybral symbolickou položku, která rezonuje mezi voliči v důležitých státech, a snaží se ji využít při jednání se všemi partnery, po nichž chce ústupky.

V případě Evropy však zatím narazil. Evropská komise dala najevo, že nemíní jednat pod tlakem hrozeb. To by Trumpovi, sázícímu na "nepoddajnost", mělo imponovat. Podobně mohla zapůsobit připravená evropská odpověď na hrozbu cel na ocel. Je zjevně symbolická − seznam položek, na něž mají dopadnout odvetná cla, zahrnuje třeba džínsy Levi's, motocykly Harley-Davidson, bourbon či arašídové máslo, tedy zboží, na němž si Američané zakládají. Současně je dobře zacílená, protože se týká firem sídlících ve státech, odkud je řada klíčových amerických politiků. Přístup sice v Evropě schytal i kritiku, ale dá se interpretovat jako byznysové dohadování, což je styl Trumpovi vlastní. Jak řekl téměř před 30 lety, kdyby za Ameriku jednali tvrdí byznysmeni jako Carl Icahn (miliardář známý nepřátelským přebíráním firem) nebo Ross Perot (dravý podnikatel, který se pokoušel dobýt Bílý dům jako kandidát třetí strany), získala by "uznání na celém světě".

Všichni prezidentovi byznysmeni

Že by se to dařilo, se zatím nezdá. Kritiku slyší Amerika ze všech stran, včetně Kanady, s níž je její hospodářství provázáno nejvíce. Významné byznysmeny sice do vlády přivedl, ale ani zkušenost z největších korporací světa není zárukou, že v očích prezidenta obstojí. Trump se tak před dvěma měsíci zbavil i ministra zahraničí Rexe Tillersona, který více než 10 let řídil ExxonMobil, největší ropný konglomerát západního světa. I další klíčové postavy v Trumpově týmu se střídají rekordní rychlostí a není nikdo, kdo by prezidenta dokázal dlouhodobě ovlivňovat.

Svět si tak už musel zvyknout, že postoje Bílého domu se prudce mění. Nejnázornějším příkladem je Trumpova jen vágně zdůvodněná otočka v případě Transpacifického partnerství (TTP). To americká diplomacie vyjednávala léta, ovšem Trump hned po převzetí moci vydal příkaz z TTP odejít, čímž jej fakticky pohřbil. Před třemi týdny ale z ničeho nic oznámil, že dal svým poradcům pokyn, aby prověřili možnosti, jak se k mnohostranné dohodě znovu připojit. Jenže to už státy od Chile po Austrálii a Vietnam, které v součtu představují skoro sedminu světové ekonomiky, daly dohromady nové uskupení. Bez Ameriky.

Související