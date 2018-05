Vyjednávání o vládě se dostalo do bodu, kdy se nebezpečně podobá ruské ruletě. Nebo řítícímu se náklaďáku, který nemá brzdy. I kdyby vedení ANO totálně zazdilo, nebo naopak nadšeně přijalo obě podmínky ČSSD − Babišovu demisi v případě prvoinstančního odsouzení a odstranění okamurovců z funkcí ve sněmovně −, nic by to nerozhodlo. Stavidla vůle vládnout jsou otevřena a všechno nezadržitelně spěje k vnitrostranickému referendu v ČSSD. Jeho výsledek je nepředvídatelný.

Podle čeho se asi bude rozhodovat oněch přibližně 17 tisíc sociálních demokratů? Že by se uklidnili četbou sofistikovaných formulek v předloženém návrhu koaliční smlouvy? Nebo ocenili kvalitu návrhu vládního programu? Případně si vzpomněli na loňské hůlkové hradní ponížení jejich tehdejšího šéfa Bohuslava Sobotky, který se jen snažil odvolat − jaká náhoda − Andreje Babiše? Reálnější je, že dost sociálních demokratů bude letos na podzim chtít kandidovat v komunálkách za perspektivní a zaopatřenou stranu. Tedy stranu vládní.

Uvidíme. Každopádně při minimální potřebné účasti hlasujících může o kabinetu rozhodnout pouhých 2234 lidí. To je dost neslavný start éry přímé demokracie, do níž země evidentně vstupuje i navzdory vládní absenci Tomia Okamury a jeho přímodemokratického hnutí. Předáky ČSSD a ANO nespojuje jen vůle zavést referenda, ale také alibistické schovávání se za kolektivní rozum. Jan Hamáček s Jiřím Zimolou se na něj snaží přenést odpovědnost za riskantní holport s komunisty a nevypočitatelným premiérem. A Babiš vytáčkami "to chtějí oni, ne já" rád podává důkazy, že není ve svém hnutí samovládcem.

Kvůli tomu jsme ovšem v situaci, kdy vyjednávači mohou publiku předvádět paličatost i vstřícnost bez omezení. O takových i onakých dohodách stejně rozhodne oranžový plebiscit. Nemluvě o tom, že jestli se Babišovi v příští vládě zachce, může si ČSSD zárukami maximálně tak vytapetovat Lidový dům.

