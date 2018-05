Možná si na ten obrázek pamatujete. Na stupních vítězů v běhu na 800 metrů žen na olympiádě v Rio de Janeiru stály tři osoby se zřetelně mužskými rysy a postavami. Šéftrenér českých atletů Tomáš Dvořák tehdy prohlásil: "Běželo tam pět holek a pak tyhle tři. Nechci se nikoho dotknout, ale je mi líto těch, které doběhly za nimi. Ty to musí neskutečně štvát." Nekorektní? Ano. Ale vcelku přesné. Testosteron medailistkám lezl obrazně řečeno i z uší.

Nyní se spor, který je znám hlavně kvůli Jihoafričance Caster Seme­nyaové a v němž nejde o nic menšího než o určení, kdo je ještě žena a kdo už ne, rozjel nanovo. Mezinárodní atletická federace rozhodla, že osoby, které budou chtít startovat v ženské kategorii od 400 metrů do jedné míle, nesmí mít nadměrně zvýšenou hladinu testosteronu, protože ta z nich dělá, když ne rovnou muže, tak určitě "neženy". Budou-li chtít dál startovat jako ženy, budou muset hladinu hormonu pomocí medikamentů snížit. Scéna ze stupňů vítězů z Ria by se už neměla opakovat.

Je to samozřejmě vysoce kontroverzní záležitost. Těžko si představit, co teď prožívají sportovkyně, které byly vychovávány jako dívky, začaly sportovat jako dívky a zřejmě se i cítí jako dívky, když jim najednou někdo řekne: "Buď budeš polykat pilulky, nebo tě budeme brát jako chlapa." Příšerná představa. Proti tomu ale stojí argument šéfa IAAF Sebastiana Coea: "Jde o férovou soutěž. Nechceme nikomu ubližovat, chceme jen zajistit rovné šance pro všechny." A nelze zpochybnit, že "majitelky" vysoké hladiny testosteronu výhodu mají. Vyšší objem svalů, síla, lepší transport hemoglobinu, to vše jim zajišťuje prakticky neporazitelnost.

Snaha IAAF o férovost je samozřejmě chvályhodná, jenže je s ní spojena spousta znepokojivých otázek. Pokud řekneme, že vyšší hladina testosteronu u žen je problém, jak se postavit k mimořádným výkonům z minulosti? Například světový rekord Jarmily Kratochvílové na 800 metrů z roku 1983 má hodnotu 1:53,28. Pokud přijmeme tvrzení rekordmanky, že nedopovala, je otázka, jak to u ní bylo s přirozenou hladinou testosteronu. Kdo si pamatuje běžecký projev Kratochvílové, ví, že byl také poněkud neženský. Nyní se Caster Semenyaová výkonu Kratochvílové vlastně ani nepřiblížila, zaostává za ní o dvě vteřiny, což na osmistovce dělá nějakých 15 metrů, a přitom zrovna ona by měla být "za chlapa"? Je samozřejmě možné, že s Kratochvílovou bylo všechno, i z dnešního pohledu, v normě. Zázraky se dějí. Ale pokud se nejedná o zázrak, ale o něco prozaičtějšího, proč když má jít Semenyaová ze hry, Kratochvílová ne? Jak k tomu přijdou sportovkyně, jež se mají na věčné časy poměřovat s jejím nepřekonatelným výkonem? Je tohle fér?

Z opačných pozic bychom se mohli ptát, proč by měla být problémem zrovna vysoká hladina testosteronu u sportovkyň. Je to anomálie, to jistě, ale copak je to, co se souhrnně nazývá talent, v jádru něco jiného než právě anomálie? Například na dlouhých tratích vítězí skoro výhradně keňští a etiopští běžci. Když se podíváme na sto nejrychlejších maratonů historie, najdeme jen dva závodníky odjinud (první je až na 67. místě Američan Hall). Tedy pokud se narodíte jako člen keňského etnika Kalendžinů a chcete se stát maratoncem, máte díky dlouhým končetinám, specifickému složení svalstva atd. takovou kompetitivní výhodu, že to ostatní rovnou mohou zabalit. A nikoho ani nenapadne vás ze závodů vystrnadit. Proč ženy s vysokou hladinou testosteronu ano?

Leckoho napadnou i další souvislosti. Jak napsala jedna z kritiček IAAF citovaná deníkem Washington Post: "Jde o sexismus. Zatímco u mužů je vysoká hladina testosteronu považovaná za dar, u žen to má být prokletí?" A vložil se do toho i Africký národní kongres: "To nám chcete říkat, že žena má být slabá?!" Vypadá to úsměvně, ale na druhou stranu: kdo ví, jak to měla s testosteronem Vlasta, hlavní postava Dívčí války z české mytologie…

Ne, tím nemá být řečeno, že snaha IAAF o férovost je špatná. Naopak. Nicméně odhaluje další problémy, které by leckdo mohl nazvat neférovostmi. Definitivní řešení to samozřejmě nemá. Co z toho všeho plyne? Možná to, že unaveni celkovou neférovostí života hledáme ve sportu absolutní férovost, podobně jako v pohádkách hledáme absolutní dobro. Ale nakonec stejně dojdeme k tomu, že naprostá férovost je nedosažitelná a sport může být fér jen do té míry jako život sám.

