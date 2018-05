Vzhledem k postoji České republiky vůči Číně, který je výrazně vstřícnější než postoj některých jiných zemí Evropské unie, si myslím, že právě Česká republika by mohla být takovou nepotopitelnou letadlovou lodí čínské investiční expanze. Touto větou prezident Miloš Zeman na podzim 2016 oficiálně otevřel náruč čínským investicím. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve stejnou dobu prosazoval plán na prověřování přímých zahraničních investic a mluvil o tom, že si Evropa musí hlídat, komu co prodává. A je jedno, jestli jde o strategické dopravní uzly typu přístavů, které v Řecku vlastní Číňané, nebo o hi-tech průmyslové firmy, které chtěli čínští investoři skupovat v Německu, kde ovšem narazili na odpor tamní vlády.

Čínskou expanzi do Evropy nakonec přidusil sám Peking, který výrazně zpřísnil podmínky pro vývoz kapitálu. Za posledních deset let Číňané v Evropě investovali podle agentury Bloomberg přes tři sta miliard dolarů. Nejvíc v Německu, které loni výrazně zpřísnilo pravidla pro akvizice podniků. Impulzem byl nákup firmy KUKA, která vyrábí průmyslové roboty, čínskou konglomerací Midea. Nyní Německo prověřuje zhruba třicet žádostí o koupi německých podniků čínským kapitálem.

Obdobnou strategii zvolila Francie. Při své lednové návštěvě Číny prezident Emmanuel Macron prohlásil, že sice vítá všechny investice, ale že existují strategické oblasti, v nichž se země musí chránit. A potvrdil, že Francie od loňského května zamítla několik čínských akvizic do hi-tech firem.

V Česku Číňanům nikdo v ničem doposud nebránil. Přesto se jejich investice, které měly podle prezidentových slov dosáhnout několika set miliard korun, počítají jen v jejich jednotkách, a navíc postupně slábnou. Investice do firem jsou minimální, prakticky jde o nákup několika nemovitostí v centru Prahy a jednoho fotbalového klubu. Po zatčení šéfa čínské CEFC a poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-minga už čínské investice nevzývají ani čeští politici. Nebo aspoň ne tak hlasitě jako před dvěma lety, kdy se zdálo, že bohatá Čína, od které se chtěl prezident Zeman učit podnikat, nahradí dle mínění některých politiků slábnoucí a neschopnou Evropskou unii.

To, že se na půdě parlamentu pod vedením lidovců rodí zákon, který by dovolil v případě "ohrožení strategických zájmů ČR" zakázat nákup českých firem komukoliv (včetně Číňanů), naznačuje, že Zemanova nepotopitelná letadlová loď nabírá jiný kurz. Zásadní ale bude, jestli se zákon vůbec narodí a jak se mu povede. Vzhledem k pravidelným návštěvám čínských představitelů na Pražském hradě to rozhodně nebude mít lehké.

