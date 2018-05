Před pár lety přišli čínští investoři, které zaujala unikátní česká baterie, za jejím vynálezcem Janem Procházkou a slíbili mu miliony na další vývoj. Vstupem do firmy získali přístup k téměř všem informacím, kromě patentované části, kterou se pak podle vynálezce loni pokusili ukrást.

Podobným případům může do budoucna zabránit návrh nového zákona, který se nyní rodí ve sněmovně. Díky chystané normě na dohled nad zahraničními akvizicemi by Česko mohlo přezkoumat investice z ciziny. A v případě podezření, že investor firmu kupuje kvůli získání technologií či znalostí, bude stát moci prodej zastavit.

Zákon bude namířen hlavně na investice z Číny. A to kvůli obavám z krádeže technologií a know-how, které mohou být vy­užity ve zbrojním průmyslu a v budoucnu použity proti spojencům Česka. "Je důležité chránit národní zájmy. Jsou to strategické věci a stát by měl mít podle mě možnost takový prodej firmy zakázat," říká Jan Bartošek (KDU-ČSL), který zákon na ochranu investic připravuje na základě norem, jež už například platí v Německu.

Čína v Česku CEFC a vazby na Hrad ◼ Nejvýraznějším představitelem čínských investic v Česku je CEFC Europe, do níž má vstoupit čínská státní společnost CITIC Group.

◼ Jedním z největších podporovatelů čínských investic v Česku je prezident Miloš Zeman, u kterého doposud působí jako poradce předseda CEFC Jie Ťien-ming. Ten je nyní vyšetřován v Číně. Hrad kvůli tomu vyslal kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého do Číny, aby zjistili, co se děje.

◼ V CEFC také působí bývalý šéf hradního protokolu Miroslav Sklenář.

◼ Zástupce čínské firmy CEFC pro Evropu Jaroslav Tvrdík působil ve vládě Miloše Zemana jako ministr obrany. Vybrané akvizice CEFC ◼ J&T Finance Group

◼ SK Slavia Praha

◼ Pivovary Lobkowicz

◼ Travel Service

◼ společnost Eden Arena

◼ objekt Florentinum v Praze

◼ hotely Mandarin Oriental Prague či Le Palais Art

◼ financování projektu tradiční čínské medicíny v Hradci Králové

Bartošek zatím ještě neví, jaké kontrolní nástroje by stát měl mít. V Německu může vláda přezkoumat akvizici do tří měsíců od podpisu vstupu zahraničního investora do firmy. A to v případě, že kupuje více než čtvrtinu společnosti. V Česku může posouzení investic fungovat na podobném principu i s tím, že by se na posouzení mohly podílet ministerstva průmyslu, obrany, vnitra nebo i některé evropské instituce.

Ochraně společností se věnuje velká pozornost také v USA, kde podezřelé akvizice posuzuje americký Kongres nebo speciální výbor. Jejich návrhy a doporučení pak ještě posuzuje prezident, který má rozhodující slovo.

Podle sinologa Martina Hály jsou investice do západních firem těsně propojené s čínskou politikou: "I formálně soukromé firmy jsou závislé na státu, nebo spíše na čínské komunistické straně. Rozdíl mezi soukromými a státními firmami se tak v řadě případů stírá, což dokládá v poslední době i proces obnovování přímé státní kontroly nad řadou velkých čínských konglomerátů."

Reakce na vážné riziko

Pro návrh se bude poslanec Bartošek snažit získat podporu v rámci všech politických stran v parlamentu. Už nyní se ale zástupci ANO, ČSSD, ODS nebo pirátů shodují na tom, že je nutné mít nástroj, jak případně zabránit vstupu investora do společnosti, pokud by představoval bezpečnostní riziko.

"Takový zákon má smysl. A to i ve vazbě na případnou podporu investic," říká místopředseda hospodářského výboru Pavel Juříček z ANO. Podle místopředsedy ODS Martina Kupky je taková iniciativa namístě a je potřeba být kvůli krádežím technologií a know-how obezřetný. Podobný názor má i ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. "Ochrana duševního vlastnictví a know-how je kromě přírodního bohatství to nejcennější, co Česko má," říká ministr.

Podle předsedy zahraničního výboru Lubomíra Zaorálka se ale mělo začít už dávno: "Čína neuznává naše omezení v oblasti ochrany osobních dat. Musíme na to reagovat, jinak pro nás další čínský vývoj představuje velmi vážné riziko."