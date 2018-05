Spojené státy a země Evropské unie mají další měsíc na to, aby se vyhnuly obchodní válce. Americký prezident Donald Trump na poslední chvíli prodloužil platnost výjimky, kterou státům EU přiznal z dovozních cel na ocel a hliník. Evropští výrobci tak mají ještě 30 dní jistotu, že cla nebudou muset platit. EU ale požaduje trvalou výjimku, jinak odpoví odvetnými cly na vybrané americké produkty. Mezi klíčovými spojenci, USA a EU, by v tom případě vypukla obchodní válka.

Trump zavedl 25procentní cla na dovoz oceli a 10procentní tarify na import hliníku. Evropanům a dalším americkým spojencům z nich přiznal výjimku, která ale platila jen do konce dubna. Americký prezident ji nakonec prodloužil o dalších 30 dní, do konce června. Washington tvrdí, že se během této doby chce s EU, ale i s Kanadou nebo Mexikem domluvit na tom, jak tyto země svůj vývoz do Spojených států omezí. Američané prosazují například zavedení kvót na to, kolik oceli a hliníku by se mohlo do jejich země ze zahraničí dovézt.

EU to označuje za jasné porušení pravidel mezinárodního obchodu daných Světovou obchodní organizací (WTO). "Unie jako dlouhodobý partner a přítel Spojených států nebude vyjednávat pod tlakem hrozeb," reagovala na prodloužení výjimky Evropská komise, která v záležitostech mezinárodního obchodu zastupuje všechny země osmadvacítky. Zdůrazňuje, že Američané musí státům EU bez jakýchkoliv předběžných podmínek přiznat trvale platnou výjimku ze zavedených cel.

200 milionů dolarů, tedy přes čtyři miliardy korun, činí roční vývoz českých ocelářů do USA.

Pokud je evropské firmy nakonec v USA budou muset začít platit, státy EU uvalí odvetná cla na vybrané americké výrobky. Jde například o motocykly Harley-Davidson nebo bourbon z Kentucky − tedy o produkty z těch amerických států, odkud pocházejí vlivní republikánští členové amerického Kongresu. Na podzim je čekají volby a EU doufá, že budou tlačit na prezidenta Trumpa, aby cla odvolal.

Washington zavedení cel na ocel a hliník zdůvodnil ochranou amerických bezpečnostních zájmů, především před dovozy z Číny. Podle EU je to ale nesmysl, protože její země jsou nejbližšími americkými spojenci, a žádnou hrozbu tak pro USA nepředstavují.

Případná americká cla by dopadla také na české oceláře. Podle analýzy firmy Deloitte by ročně přišli asi o miliardu korun na maržích.

Výrazně víc by ale české i evropské firmy mohla poškodit ocel ze zemí, na které se budou vztahovat americká cla. Tato ocel by pak mohla začít proudit místo do USA do Evropy. Proti tomuto nebezpečí se proto chtějí země EU bránit zvýšením celních tarifů na zboží, které by se k nim případně z USA přelilo.

Během příštího měsíce, kdy bude platit výjimka z cel na ocel a hliník, chtějí Američané s Evropany vyjednat vzájemné snížení celních tarifů na průmyslové zboží. Trumpovi jde hlavně o auta, u kterých EU uplatňuje několikanásobně vyšší clo než USA. Unie se jednání nebrání, naznačuje ale, že ji Američané chtějí skrze cla na ocel a hliník vydírat. "Za žádných okolností nevyjednáváme (…) tváří v tvář hrozbám. Nejdřív musíme dostat ničím nepodmíněnou trvalou výjimku. Teprve poté můžeme jednat o dalších záležitostech," prohlásila eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová.

Američany a Evropany nerozděluje jen obchod, ale taky budoucnost mezinárodní dohody o omezení íránského jaderného programu. Trump se má do 12. května rozhodnout, jestli její platnost potvrdí. Zatím ale opakuje, že jde o "nejhorší dohodu v dějinách". Jeho postoj podpořil Izrael, podle nějž Írán po uzavření dohody v roce 2015 mezinárodnímu společenství lhal a dál pracoval na nukleárním programu.

Země EU se nebrání úpravě dohody, snaží se ale Trumpa přesvědčit, aby od ní neustupoval. Obávají se, že by to Írán vedlo ke zcela nekontrolovanému rozběhnutí práce na vývoji jaderných zbraní. Šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová Izrael vyzvala, aby své údajné důkazy o íránských podvodech předložil mezinárodnímu společenství.