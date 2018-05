Velká část peněz, za které Česko staví a opravuje dálnice, železnice nebo třeba podporuje vědu a výzkum, pochází z Bruselu. Prostředků z evropských fondů ale v budoucnu do Česka přiteče podstatně méně než dosud. Mělo by to být jasné z návrhu příštího sedmiletého evropského rozpočtu, který bude platit po roce 2020. Dnes ho předloží Evropská komise.

V současném sedmiletém evropském rozpočtu je na dotace chudším zemím, jako je Česko, určeno zhruba 350 miliard eur, tedy skoro devět bilionů korun. Komise dnes nejspíš navrhne, aby to pro léta 2021 až 2027 bylo o pět až deset procent méně. Ztenčit by se měl i balík peněz na podporu zemědělců.

"Koláč" evropských dotací tak bude menší, Česko z něj navíc nejspíš dostane menší podíl než dosud, kdy patřilo vůbec k největším příjemcům peněz z evropského rozpočtu. "Česko poskočilo kupředu, bohatne. Je to podobný příběh jako dříve u Irska nebo Španělska," řekl HN mimo záznam zdroj z Evropské komise, který se přípravě rozpočtu věnuje.

Chcete peníze? Dodržujte právo Hrozba Polákům a Maďarům ◼ Evropská komise dnes navrhne, aby mohly peníze z evropského rozpočtu dostávat jen ty státy, které dodržují vládu práva. Formálně je to hrozba pro všechny země, v praxi jde ale o Polsko a Maďarsko, jejichž vlády podle kritiků omezují nezávislost soudnictví.

◼ Premiér v demisi Andrej Babiš už dřív prohlásil, že s takovou podmínkou pro využívání evropských peněz nemá problém a podpoří ji. Zaplaťte víc ◼ Evropský rozpočet přijde po odchodu Británie zhruba o 12 miliard eur ročně. Evropská komise chce, aby se rozpočet neztenčil, ale naopak aby mírně narostl. Kromě úspor navrhne i to, aby všechny země zvýšily své příspěvky do rozpočtu.

◼ Česko je ochotné posílat do Bruselu víc, pokud peníze půjdou na priority, jako je boj s migrací nebo podpora investic. Kolik peněz přiteče do Česka ◼ To bude jasné až za několik týdnů, dnes komise ještě nenavrhne rozdělení celkového rozpočtu mezi jednotlivé státy.

◼ Ke schválení návrhu rozpočtu je potřeba souhlas všech zemí EU. 24 miliard eur má Česko v aktuálním evropském rozpočtu zhruba k dispozici na dotacích na svůj rozvoj, další miliardy jdou do zemědělství. Po roce 2020 částka klesne.

K úbytku dotací pro Česko a další země střední a východní Evropy přispěje i to, že se tyto finance mají rozdělovat jinak než dosud. Teď rozhoduje hlavně ekonomický výkon každé země. Brusel ale chce nově zohlednit i míru nezaměstnanosti, podíl lidí žijících pod hranicí chudoby a podobně. To by znamenalo, že větší část dotací než nyní dostanou země z jihu Evropy, které těžce zasáhla nedávná dluhová krize eurozóny, jako je například Řecko, Itálie nebo Portugalsko. Řada regionů v těchto státech je chudších, než jsou ty české.

Česko ale i v dalším sedmiletém období z evropského rozpočtu dostane výrazně víc peněz, než kolik do něj odvede. "Já odhaduji, že to bude asi 150 miliard korun," prohlásil v únoru premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) o takzvané čisté pozici Česka vůči EU. Čistá pozice je rozdíl mezi příjmy a odvody členské země z a do společného evropského rozpočtu.

Několik zdrojů navíc HN řeklo, že Babiš je možná až příliš pesimistický a Česko nejspíš dostane z evropských fondů víc, než kolik premiér odhaduje. Od vstupu do Evropské unie v roce 2004 zatím dosáhla česká čistá pozice v součtu skoro 700 miliard korun.

Státní tajemník pro EU Aleš Chmelař opakovaně zdůraznil, že Česko přijímá fakt, že po roce 2020 bude mít k dispozici méně dotací než dosud. Důležitější podle něj je, aby měla Praha větší možnost ovlivnit, na co peníze použije. Sám Babiš opakuje, že "my víme lépe, kde potřebujeme peníze". Jde mu i o to, aby mohla vláda v případě potřeby sama určit, že část peněz vyhrazených pro některou oblast v případě potřeby přesune do jiné. Dnes se na tom musí podle pravidel dohodnout s Evropskou komisí.

V evropském sedmiletém rozpočtu je momentálně zhruba bilion eur, což je asi jedno procento ekonomického výkonu zemí EU. Brusel dnes navrhne, aby to bylo o něco víc, zhruba 1,1 až 1,2 procenta. Dodatečné peníze jsou podle něj potřeba například na boj s migrací nebo s hrozbou terorismu. Země EU by tak měly společně financovat například posílení ochrany svých vnějších hranic. Víc peněz by taky měly dostat ty státy, které na svém území mají velké množství uprchlíků.

Česko s těmito prioritami souhlasí, pokud to nebude znamenat, že škrty v dotacích pro chudší země a pro zemědělce budou výrazně větší, než jak se momentálně očekává. Ke schválení návrhu rozpočtu je potřeba jednomyslný souhlas všech zemí EU a taky podpora Evropského parlamentu.