Učitelky v mateřských školách, kde právě začínají zápisy, budou mít více času na individuální péči o děti. Minimálně dvě a půl hodiny denně budou ve třídě učit ve dvou.

Stát chce podle zjištění HN od ledna příštího roku školkám přidat více než dvě miliardy korun na takzvané překryvy. Jde o část dne, kdy jsou učitelky z ranní a odpolední směny ve třídě obě současně. "Je to tehdy, když děti jdou ven nebo obědvají a ti menší potřebují dokrmovat," vysvětluje ředitelka MŠ ve Velkém Ořechově na Zlínsku Alena Maňásková. Že se ve třídách střídají dvě učitelky, bývá běžné, problém ale například vzniká tehdy, když jednou z nich je někdo z vedení školy. Kvůli úředním povinnostem nezbývá na péči o děti čas. Například Maňásková vyučuje jako ředitelka ve třech třídách patnáct hodin týdně, se svou kolegyní se tak "překrývá" jen tři hodiny. "A to je málo, potřebovala bych za sebe zástup," říká ředitelka. Novou praxi doporučuje od začátku roku i ministerstvo školství.

Maňásková plánuje, že by z přidaných peněz zaplatila novou učitelku nebo rozšířila poloviční úvazek některé z kolegyň. Do školky ve Velkém Ořechově chodí 76 dětí od dvou do sedmi let. Pečuje o ně pět učitelek, ředitelka a pro jedno z dětí je zde i asistentka pedagoga.

"My se překrýváme, když jsou děti venku, ale je to k ničemu. Ideál­ní by bylo, kdybychom se mohli překrývat v době řízené pedagogické činnosti, tedy mezi devátou a desátou dopoledne," myslí si ředitelka MŠ 4Pastelky z Prahy 4 Zdenka Nováková. Připomíná navíc, že sehnat učitelku na celý nebo i poloviční úvazek je ve velkých městech obtížné. "Celé je to velký problém. Daleko lepší by bylo snížit počet dětí ve třídě při zachování normativního počtu učitelek," dodala s tím, že v jedné třídě bývá až 28 dětí a péče o ně je psychicky náročná.

Náměstek ministra Václav Pícl věří, že když budou během provozu MŠ působit dvě učitelky společně, budou mít větší příležitost věnovat se individuálním potřebám dětí. "Je to ku prospěchu dětí, zkvalitnění péče i zajištění dostatečného dozoru nad žáky," řekl HN. Měsíční plat učitelky v mateřské škole se nyní pohybuje mezi 19 a 25 tisíci korunami hrubého.

Nováková doufá, že se situace zlepší od ledna, kdy má začít platit reforma financování regionálního školství. Ta by měla změnit systém rozdělování peněz ve školkách a na základních a středních školách. Počítá také se zrušením příspěvků státu za každé dítě, nově je školy mají dostávat podle počtu hodin, které pedagogové dětem věnují. Své kapacity by tak školy nemusely naplňovat za každou cenu.

Krajům však už nyní chybí na dofinancování regionálního školství, kam spadají i školky, zhruba 2,5 miliardy korun. A to kvůli nákladům na společné vzdělávání čili inkluzi. Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) minulý týden uvedl, že se peníze pokusí od vlády získat. Dofinancování letošního rozpočtu má podle Plagy přednost i před navyšováním platů. Při schvalování rozpočtu přitom sněmovna doporučila vládě, aby už od září zvýšila učitelům platy o dalších 15 procent a ostatním pracovníkům ve školství o desetinu.