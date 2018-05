Firmu, která podniká ve vesmírném průmyslu, by na kraji Pardubic čekal asi málokdo. Přesto právě zde taková společnost jménem Toseda sídlí. Malý podnik s pouhými deseti pracovníky ve východočeském městě vyvíjí speciální nanomateriály do palivových nádrží raket nebo na zrcadla kosmických satelitů. Opírat se přitom může o věhlasné zákazníky.

Plasty, do nichž Toseda přimíchává směsi nanočástic, od české společnosti odebírá Evropská vesmírná agentura ESA i přední výrobci vesmírných zařízení, jako je Airbus nebo francouzský koncern Thales.

"Naše nanomateriály v raketách nahrazují některé kovové části. Protože jsou lehčí, pomáhají snižovat celkovou hmotnost rakety, díky čemuž se pak při vesmírných letech dokáže ušetřit až miliarda eur ročně," říká jednatel a spolumajitel Tosedy Jiří Zelenka.

Jeho společnost nedávno obdržela dvoumilionovou unijní dotaci na pořízení nových přístrojů, které jí pomohou s vylepšením vývoje, a navíc se chystá pustit i do vlastní výroby.

Výlučnou oblastí byznysu Tosedy jsou již zmiňované nanomateriály. Firma s jejich vývojem začala v roce 2013, rok nato s nimi už slavila úspěch u agentury ESA, unijní obdoby americké NASA.

70 firem a výzkumných pracovišť se v Česku zabývá vesmírnými technologiemi. Tuzemské společnosti se nejčastěji věnují výrobě optiky, elektroniky a součástek do kosmických zařízení pro vesmírné agentury ESA i NASA.

ESA po firmě chtěla vyvinout lepidla a nátěry z nanomateriálu, které by se následně použily jako izolace v raketových nádržích na kapalný vodík.

"Vedle našeho systému se testovala i technologie založená na bázi hliníku. Při dlouhodobé reakci vodíku s hliníkem ovšem může docházet až k popraskání stěn nádrže. Kdyby z ní potom vodík unikl a reagoval s kyslíkem, mohlo by dojít až k výbuchu," vysvětluje Zelenka.

"Při testech se tedy ukázalo, že naše řešení je proti tomu konkurenčnímu výhodnější, protože garantuje nižší propustnost," dodává spolumajitel Tosedy.

Ochranné vrstvy z nanočástic pardubická firma dodává též na zrcadla satelitů raket. Tam na ně působí velké výkyvy teplot od minus 150 do plus 150 stupňů Celsia. Čelit musí také UV záření, a navíc je neustále bombardují drobné meteority. "Naše nanomateriály ale dokážou v takovém prostředí obstát. Při teplotě kolem 150 stupňů Celsia by teoreticky měly vydržet až 1500 let bez poškození," uvádí Zelenka.

Tajemství úspěchu Tosedy spočívá právě v práci s nanočásticemi, tedy materiály o tloušťce tisíciny lidského vlasu. "Kdyby polymery, s nimiž pracujeme, takové částice neobsahovaly, nebyly by tak odolné. A to by platilo i v případě, že by se nanočástice v polymeru rozložily nesprávně," vysvětluje spolumajitelka společnosti Markéta Zelenková.

Jak upřesňuje, nanomateriál vzniká tak, že se do polymeru o konzistenci medu přimíchá prášek s nanočásticemi, které se pak musí po jeho povrchu rovnoměrně rozložit, což obstarává speciální přístroj. Výsledná směs se pak nechá vytvrdit a je připravena k použití.

Testy prý už prokázaly, že nanomateriály z Pardubic lépe odolávají korozi, jsou ohebnější a lépe odvádějí teplo než konkurenční výrobky ze Spojených států a dalších zemí. Toseda proto doufá, že se svými produkty uspěje také mezi výrobci "pozemských" technologií.

"Využití lze najít třeba u ohebných displejů určených pro automobilový průmysl. Tepelnou vodivost našich materiálů by zase mohli využít například výrobci procesorů, z kterých je třeba teplo odvádět," zmiňuje Zelenka.

Výroba nám přinese více peněz

Toseda ročně utrží něco přes 10 milionů korun a zatím se zaměřuje výhradně na vývoj. Výrobu obstarávají její firemní klienti, kterým své technologie prodává.

"Větší zisky ale neplynou z výzkumu, ale právě z výroby. Proto jsme se už pustili do stavby nové provozovny, kde bude vedle laboratoří umístěna také naše vlastní výroba," uvádí jednatel Zelenka.

Do Tosedy spolu se svou ženou Markétou a společníkem Tomášem Vlčkem majetkově vstoupil před pěti lety, kdy firmu převzali po jejích zakladatelích. "Byli to vtipálci. Společnost pojmenovali Tosedá a zprvu si z nás kvůli tomu lidé dělali legraci. Dnes už nás ale berou zcela vážně," dodává Zelenka.