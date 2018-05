Podniky z Česka si čím dál častěji půjčují peníze v zahraničí. Jen během posledních dvou týdnů na londýnský finanční trh šly dvě tuzemské energetické firmy, a to celkem pro rovnou miliardu eur. První byla EP Infrastructure Daniela Křetínského a nyní i Energo-Pro Jaromíra Tesaře. Tento trend ukazuje, že se pro ně český trh stává příliš malým.

Tesař si přitom do Londýna pro peníze za dluhopisy zašel už podruhé během půl roku. V listopadu zde získal v přepočtu 9,4 miliardy korun, v pondělí pak od více než sedmi desítek investorů dalších 6,4 miliardy.

Tyto dluhopisy upsané v eurech s ročním úrokem 4,5 procenta budou dále obchodované na burze v Dublinu. Prodej investorům zajišťovaly banky BNP Paribas, Citigroup a JPMorgan.

"Výnos z emise bude použit na refinancování stávajících úvěrů u České exportní banky pro Energo-Pro v Bulharsku a Turecku a dále na splacení lokálních úvěrů v Gruzii," říká mluvčí skupiny Hana Hikelová.

Více než polovinu investorů, kteří pocházeli například z Velké Británie, Německa, Rakouska či Francie, podle ní představovaly investiční společnosti a fondy. Následovaly je privátní banky a penzijní fondy.

Právě zmíněný Londýn je klíčovým evropským i světovým finančním centrem, a proto si ho investoři často vybírají.

"Na Londýn mají vazby světové banky jako manažeři dluhopisových emisí, kteří jsou schopni získat potřebný objem financí od investorů jednodušeji než jinde," vysvětluje Aleš Prandstetter, hlavní investiční stratég ČSOB Asset Management.

Zatímco Tesař je v londýnském City zatím spíše nováčkem, dlouhé roky je v něm aktivní druhý zmiňovaný hráč − Daniel Křetínský. Společnost EP Infrastructure, v níž Křetínského Energetický a průmyslový holding drží 69 procent, zde před čtrnácti dny upsala dluhopisy v přepočtu za více než 19 miliard korun. Úrok šestiletých bondů je pak dokonce necelých 1,7 procenta.

A výčet může pokračovat − realitní skupina Radovana Vítka si loni půjčila v přepočtu přes 21 miliard korun a minulý týden rozjela road-show s investory, kde se připravuje na další emisi. Kolik si chce půjčit, ale zatím nesdělila.

Důvodů, proč si české podniky chodí pro peníze do zahraničí, je hned několik. "Nejdůležitějším je velikost poptávky po podobných aktivech. Evropský, respektive eurový trh s dluhopisy je násobně větší než český," uvádí Martin Mašát, ekonom a portfolio manažer investiční společnosti Partners.

Související Infografika Peníze od zahraničních investorů

Podle Prandstettera by se mohlo stát, že emise dluhopisů bude pro český trh příliš velká. "Vznikly by obavy, že nelze získat potřebný objem finančních prostředků od investorů. Případně by se financování neúměrně prodražilo, jelikož nabízený výnos by musel být vyšší."

Druhým důvodem je, že při dnešním nastavení úrokových sazeb je půjčka v eurech levnější než v českých korunách. ČNB již třikrát přistoupila ke zvyšování úrokových sazeb, naposledy letos v únoru. Podle analytiků se dá ještě přinejmenším jedno zvýšení letos čekat. Důležitá je i politika Evropské centrální banky, která ve snaze podpořit hospodářský růst v eurozóně nakupuje státní i firemní dluhopisy, což tlačí jejich výnosy dolů.

Svou roli ale hraje i úzké byznysové navázání českých firem na eurozónu a s tím spojené využívání eura. Dluhopisy vydávané v této měně jsou proto tuzemskými firmami využívány − podobně jako úvěry v eurech − coby ochrana proti kurzovým rizikům. "Eurové dluhopisy používáme jako přirozené zajištění proti pohybům kurzu eura vůči koruně," potvrzuje tento důvod například mluvčí skupiny ČEZ Roman Gazdík. ČEZ se na mezinárodních trzích pohybuje dlouhodobě, většinou v Lucemburku a Londýně. Naposledy firma loni v září vydala dluhopisy za 5,7 miliardy splatné v roce 2028.

"Pokud má firma příjmy v eurech, dává úvěr v eurech z hlediska kurzového rizika smysl," komentuje tento trend Prandstetter z ČSOB Asset Management. "Nenechme se zmást tím, že firma má korunové příjmy − ty mohou být často pevně navázány na eurové ceny produkce a služeb," dodává.

V případě Energo-Pro je podle Mašáta z investiční společnosti Partners také výhodné půjčit si od mnoha investorů, podnik tak není závislý na jedné či dvou bankách. "To je také hlavním důvodem emise. Firma chce splatit dluhy u českých bank a diverzifikovat svůj zdroj financování," říká portfolio manažer.

