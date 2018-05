Rychlý technologický pokrok, zvyšující se požadavky klientů a rostoucí konkurence určují v posledních letech vývoj na trhu právních služeb. Právníci sice tvrdí, že inovace jsou pro ně klíčové, jsou s nimi však teprve na začátku. Mezi padesátkou nejinovativnějších firem podle magazínu Forbes na světě žádná právnická firma zatím není.

"Inovace je z našeho pohledu hlavně přinášení myšlenek, které uspokojí zákazníky. Musíme vědět, co chtějí, a tomu se přizpůsobit. Chtějí, abychom jim byli blíž a pomáhali jim s byznysem. Abychom nebyli čistě jen právníci," říká Jan Spáčil z Ambruz & Dark Deloitte Legal. Při debatě u Kulatého stolu HN zároveň připomněl, že klienti žádají hlavně levnější a efektivnější práci právníků.

Technologický rozvoj

Když se mluví o inovacích v právních službách, nejčastěji to znamená využití rychlého technologického rozvoje. "Právní odvětví bylo dosud natolik 'low tech', že masivní nárůst technologií potřebovalo," uvádí Martin Hrdlík z advokátní kanceláře KPMG Legal. Ti, kdo nechtějí zaostávat, musí následovat současné trendy.

Konference #ILSF2018 Měsíčník Právní rádce pořádá 17. května už třetí ročník mezinárodní konference Innovative Legal Services Forum. Setká se na ní více než 200 právníků z 27 zemí, kterým budou přednášet světoví inovátoři.

Globální právní firma Dentons už nyní investuje miliony dolarů do rozvoje technologických novinek. "Inovace vnímáme jako zlepšení v technologii, které do určité míry nahradí lidský prvek. Procesy se stále zkracují a klienti od nás mnohdy očekávají odpověď v řádech minut. Zároveň chtějí stoprocentní kvalitu," popisuje Ladislav Štorek z Dentons důvody, proč je téma technologií na vzestupu.

Podle Jana Spáčila z Deloittu Legal chtějí klienti s právníky také lépe komunikovat. Proto společnost spouští aplikace, přes které mohou klienti sledovat všechny novinky ohledně svého případu. Dentons zase vyvíjí aplikaci, kde klient v reálném čase vidí, kolik ho právník stojí. Jiný nástroj zase klientům poskytuje automatické rešerše a monitoring nových předpisů. Přes technologie tak mají právníci možnost úspory času i nákladů. "Někdy mám pocit, že to hlavní, co od nás klienti chtějí, je, abychom byli levnější," dodává v nadsázce Štorek.

Právníci se proto soustředí na přístup ke klientům. "Jde o přístup a jeho šíři," připomíná Hrdlík z KPMG Legal. "Druhá věc je to, jak dokáže právník reagovat v technologické rovině. Jaké dokáže nabídnout produkty a nástroje," uvádí. Moderních nástrojů je podle něj na výběr celá řada, od práce s velkými daty, která je obtížné zpracovávat v rozumném čase tradičními databázovými nástroji, až po digitalizaci s prvky umělé inteligence.

Česko jako testovací země

Právě technologickým inovacím se věnuje společnost Legito, která se zabývá automatizací dokumentů. "Tím, že zanesete automatizaci do procesů, které právníci dělají opakovaně, vytvoříte obrovské množství času, který mohou věnovat kreativní práci," říká Eduard Roch z Legita. Právě za takovou službu podle něj klienti rádi zaplatí.

Souhlasí s ním i Martin Bohuslav z Deloittu Legal. "Například tam, kde data nejsou strukturovaná a je třeba je zpracovávat, už není lidská práce potřeba. Zvládnou to systémy," tvrdí Bohuslav.

Roch také připomíná, že právě Česká republika je ve světě brána jako silná země pro testování technologií. "Češi jsou poměrně konzervativní, a pokud je něco osloví, je pravděpodobné, že se takové řešení rozšíří i jinde," říká Roch.

Konec právníků nehrozí

"Určitou část služeb, které nemají velkou přidanou hodnotu, lze nahradit automatem," přibližuje možný vývoj na trhu Martin Hrdlík. Podle Davida Neveselého z advokátní kanceláře Havel & Partners jde až o 20 procent současné práce právníků. "Takovou práci jsme schopni předat stroji, který materiály předpřipraví. Hlavní zadání a myšlenku ale musí dodat právník, který zkombinuje možné přístupy řešení. Zná klienta, prostředí a odvětví," říká Neveselý.

Také Roch zdůrazňuje, že automatizace neznamená konec právníků. "Bude tu muset být člověk, který robota práci naučí a bude ho hlídat. Není možné, aby byli právníci nahrazeni stroji," prohlašuje.

Podle právníků navíc není vhodné spoléhat se vždy jen na technologie. "Právo ze své povahy nikdy nestíhá technologický rozvoj. Musíme proto být schopni jako právníci posoudit, jak na věci, které nejsou dosud nijak upravené, aplikovat právo a posunout se," říká Tereza Rychtaříková, která vede podnikové právníky ve společnosti UPC.

Erwin Hanslik z advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha připomíná, že v práci advokátů je důležitý lidský faktor, podobně jako u jiných profesí. "Kdyby všechna letadla létala bez pilotů, jen s počítačem, bylo by to bezpečnější. Ale málokdo z nás by byl rád," říká.

Kulatý stůl HN: David Neveselý z Havel & Partners, Martin Hrdlík z KPMG Legal, Tereza Rychtaříková z UPC a Martin Bohuslav z Deloittu Legal a Jaroslav Kramer z Economie. Foto: HN – Lukáš Bíba