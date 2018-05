Výrobky či některé jejich součástky upravené jihočeskou firmou Technicoat mají uplatnění od automobilového přes těžařský po potravinářský průmysl prakticky po celém světě. Na první pohled nejsou vidět − jde o speciální povrchové úpravy. Díky know-how Technicoatu například stačí toaletní mísy v letadlech Boeing spláchnout jen jedním decilitrem vody.

Zakladatel a spolumajitel firmy Martin Kortus je ukázkovým příkladem úspěšného podnikatele, který v 90. letech dokázal svoji společnost úzce specializovat a navázat ji na globální ekonomiku. Dnes Kortus po rozjetí provozu pobočky v Indii přemýšlí o dalších místech, kam by stálo za to expandovat. Řeší ale také téma typické pro řadu podnikatelů s kořeny v 90. letech − nástupnictví a předání firmy další generaci.

HN: Vaše podnikání vypadá vlastně velmi jednoduše, trošku jako taková lakovna. Je to složitější?

Děláme to, že vymýšlíme nadstavbu materiálů, kdy jejich vlastnosti zajišťuje povrchová úprava. Na kovy, plasty, pryže a další látky nanášíme, jak my tady říkáme, povrchovku, která zajistí požadované funkční vlastnosti dílu, součástek, výrobků.

Věřím, že je to velmi perspektivní obor. Doba je nám nakloněna, protože se velmi dynamicky vyvíjejí aplikace nanopovlaků a nanovrstev a to otevírá nové příležitosti.

Související Fotogalerie Užití hi-tech povrchů Technicoatu

HN: Když za vámi někdo přijde s požadavkem na nějaké funkční vlastnosti materiálů, abyste ten základ vylepšili, o co obvykle jde?

Typicky třeba o takzvané suché mazání, což je náhrada konvenčních maziv permanentním povrchem, který snižuje tření. Další může být antiadhezivní funkce, tedy snižující přilnavost, non-stick, také antikorozní funkce. Časté jsou také požadavky na upravování elektrických vlastností a schopnost odstínit či izolovat elektrický náboj nebo naopak zajistit lepší elektrovodivost.

HN: Ve kterých oborech je toto vylepšování základních materiálů nejpoužívanější?

V automobilovém průmyslu. Naše řešení nebo řešení našich konkurentů najdete například v soustavách řízení.

Takzvané crashtubes jsou soubory dílků vedení volantu, které se při případné havárii řízeně zdeformují, aby tyč řízení neublížila řidiči. To je možné jen díky speciálním vlastnostem těch dílčích součástek. Zásluhou toho už také není jako dřív ani třeba zajišťovat promazávání řízení, povlakuje se suchým mazáním. Stejně funguje u bezpečnostních pásů, kde se snižuje koeficient tření mezi materiály. Upravuje se těsnění kolem oken a dveří.

Martin Kortus (50) ◼ Vystudoval mechanické inženýrství na Technické univerzitě v Liberci, je také absolventem oboru automatizace a robotika na univerzitě v Boltonu ve Spojeném království. ◼ V roce 1999 založil společnost Technicoat. Ta se začala specializovat na povrchové úpravy materiálů. ◼ Je ženatý, má tři dcery. Jedním z jeho koníčků a zároveň zefektivněním jeho cestování mezi pobočkami a obchodními jednáními Technicoatu po Evropě je letectví. Kortus vlastní a sám si pilotuje letoun Cirrus SR 22.

Dalším velkým oborem je potravinářský průmysl, pekárenství, kde jsou pečicí formy potahovány materiály s antiadhezivní funkcí, aby se těsto nepřipékalo. Podobné formy na cukrovinky vytváříme pro firmy a značky, s nimiž spolupracujeme, jako je M&M'S nebo Bon Pari. Jeden ze zásadních oborů pro nás je pak podmořská těžba a další dodávky na těžařské soupravy, kde se uplatňuje především zmíněné suché mazání.

HN: Jak jste se k této vlastně velmi úzce profilované činnosti dostal?

Po revoluci jsem odešel jako jeden z prvních českých studentů na univerzitu do zahraničí, do Boltonu u Manchesteru v Anglii.

Strávil jsem tam poslední − pátý − rok svého studia na liberecké strojárně, pak jsem zůstal na postgraduální program v oboru automatizace a robotiky. Moje budoucí žena, kterou jsem tam poznal, tam studovala oděvní marketing. A její tatínek začátkem 90. let zprivatizoval továrnu ve Dvoře Králové nad Labem, součást velké textilní fabriky Tiba. Byla jakousi údržbářskou dílnou mechanizace pro celý koncern.

Debaty s kolegy a kamarády v Anglii, kterým jsme v jejich úsudku věřili, nás přesvědčily, že z té dílničky má perspektivu asi jedna jediná věc, malý výsek, a sice teflonování, které ta dílna uměla. Po privatizaci měl ten subjekt tržby asi 50 až 100 tisíc korun měsíčně. Po dvou třech letech fungování jsme firmičku prodali a rozhodli se zaměřit se na povrchovky. V roce 1999 jsme pak založili novou firmu a k tomu ji ještě přeložili z Dvora Králové na jih Čech do Plané u Českých Budějovic.

HN: Kdo byli vaši první zákazníci, jak jste si hledali místo na trhu?

Vycházeli jsme z textilního průmyslu na základě předešlých kontaktů ještě z Tiby a také jsme dělali pro firmu Remoska. Zákazníci z různých oborů se začali postupně nabalovat.

HN: A z jižních Čech jste postupně expandovali.

V Plané jsme loni jako Technicoat ČR utržili 100 milionů korun, tržby celé skupiny jsou na úrovni 250 milionů korun. Další pobočky jsme postupně otevřeli v Polsku, Rumunsku a v Indii. K tomu jsme se už dřív stali součástí širší skupiny Adelhelm. Ta má v Technicoatu 50procentní podíl. Jde jako v našem případě o rodinnou firmu. Sídlí v Německu, pobočky má ve Švýcarsku a USA a celkem tato naše skupina loni utržila asi 40 milionů eur (zhruba jednu miliardu korun). A jsme ziskoví.

HN: Jak vznikla vaše spolupráce s firmou Adelhelm?

Naše manželství, jak tomu říkáme, je manželství z rozumu. Adelhelm se zabývá něčím podobným jako my, jenže v Německu. Majitel viděl, že mu zákazníci utíkají do střední a východní Evropy, a cítil, že by bylo dobré to zachytávat. Já jsem zase viděl jejich obrovský inovační potenciál a technologickou vyspělost svého času velmi vzdálenou té naší. Je to taková výměna, vzájemná pomoc. Je to snová spolupráce nejen byznysová, ale i co se nás osobně týče, stali jsme se přáteli, oni mají v rodině pět dětí, my tři.

Myslím, že jsme se uměli dobře zaměřit každý na jiné obory. Adelhelm je v Německu velmi silný třeba ve zdravotnictví, kde upravuje operační nástroje nebo různé implantáty. Ve Švýcarsku jsou hodně napojeni na hodinářský průmysl a součástky pro hodinky. V USA jsou silní díky napojení na dodávky dílů pro motocykly v oblasti Milwaukee.

HN: Kolik lidí zaměstnáváte?

V provozech Technicoatu je to kolem 250 zaměstnanců. Tržby nám rostou v průměru o 15 procent meziročně, jednou za pět let se zdvojnásobí. To myslím je zdravý udržitelný růst, na který zvládáme i nabírat lidi. V Česku teď ale každopádně jako celá ekonomika musíme řešit nedostatek pracovníků. Bez ohledu na to, že sami rosteme řízeně, ne překotně. Napnutý trh práce naopak necítíme ani v Polsku, ani v Rumunsku, ani v Indii.

Pro mě osobně, pokud jde o zaměstnance, je zajímavou zkušeností, že při zmíněných 250 lidech máme ve firmě 12 národností, řešíme velké kulturní rozdíly.

HN: Závody v Česku, Polsku, Rumunsku a Indii fungují samostatně, nebo se je všechny snažíte mít pevně pod kontrolou?

V prvních fázích jsme nechali závody fungovat samostatně. Nyní už se ale snažíme co nejvíc systematizovat řízení firmy, pobočky už nemají takovou svobodu. Znamená to, že máme centralizované HR oddělení, nákup, marketing a některé další síťové činnosti.

HN: Co bylo nejtěžší na tom, rozjet firmu v Indii?

Vždy jsem se snažil vzít si obecně z investic v zahraničí spíš pozitiva. To, že právě v Indii je špína, nepořádek a nefunguje administrativa, je samozřejmě fakt. Na druhou stranu jsou Indové nesmírně šikovní lidé a jsou ochotní pracovat. Když Tata Motors nabírá 15 inženýrů, před továrnou jsou kilometrové fronty uchazečů. Je to také ekonomika plná mladých lidí, od nichž je možné se inspirovat.

Ale největší problém? Asi obrovská byrokracie v zemi. Každé razítko stojí nějaké úsilí.

HN: I peníze?

Funguje to tam sofistikovanějším způsobem. Musíte si pořídit konzultanta, v rámci jehož honoráře je zahrnuta i nějaká specifická služba a specifická razítka. Nejsme tam ale jediná česká firma, funguje tam Škoda Auto nebo Bonatrans. Snažíme se vzájemně si pomáhat.

HN: Kde vidíte příležitosti pro další růst vaší firmy, ať už geograficky, nebo i produktově, oborově?

V našem podnikání bylo důležité zvyknout si na to, že děláme pro globální koncerny, které i fungují globálně a vůbec neřeší, odkud kdo je. My se je v tom snažíme kopírovat, učíme se od nich. Sami se učíme vidět trh mezinárodně, nejen optikou střední a východní Evropy nebo Evropy jako celku. Asi dvě třetiny naší produkce jdou na export. Od Brazílie přes Nigérii po Singapur.

Dám příklad. Typický zákazník z olejářského průmyslu by si přál, aby Technicoat fungoval v centrech olejářského průmyslu. V USA, v Rusku, Indii nebo Velké Británii. Aby když konkrétní těžař něco řeší, měl v každé destinaci jedno jméno, jednu adresu, na které se obrátit. Jednoho garanta kvality, termínů atd. Proto jsme také do zemí, kde máme pobočky, šli, a pokud se to ukáže jako výhodné, budeme připraveni jít kamkoliv jinam.

V co nejvyšší míře se snažíme uzavírat i globální smlouvy na dodávky našich služeb a řešení. Aktuálně máme nějaké nové věci rozjednané třeba v Saúdské Arábii.

HN: Co podle vás ve vašem oboru je a bude důležitější − lidská práce a šikovnost zaměstnanců, nebo vysoká míra automatizace, technologie, roboti? Ostatně vy jste sám robotiku studoval. Jak vás ovlivní fenomén Průmyslu 4.0?

Máme sami vůči sobě závazek každý rok investovat do technologií asi jeden milion eur. Letos to budou dva miliony. Stavíme zcela novou poloautomatickou linku pro povlakování pekárenských technologií. Jdeme postupnou cestou automatizace. Hlavním důvodem je nedostatek lidí na trhu, u nás nyní viditelně kvůli konjunktuře ekonomického cyklu. Ve vyspělých ekonomikách je to ale už dlouho dáno tím, že lidé v USA nebo v Německu, kde mám s mnoha továrnami osobní zkušenost, chtějí trávit prací stále méně svého času. V těchto zemích pracují v dílnách ve velké míře imigranti z Latinské Ameriky či Asie. Toto musíme podpořit i u nás, v tomto případě je zdejší prostředí zatím velmi nepružné.

I když ale automatizace a robotizace porostou a cena práce se bude zvyšovat, šikovnost a zručnost lidí pořád nebudou všude nahraditelné stroji. V tom, co děláme, bych při využití všech možností odhadoval, že zhruba třetinu práce budou dělat lidé, dvě třetiny stroje.

HN: Jste ryze rodinná firma. Vy osobně máte na důchod ještě čas, přesto − řešíte už nástupnictví?

Měl jsem to štěstí, že jsem mohl sdílet zkušenosti svého partnera ve firmě, pana Adelhelma. On je druhá generace podnikatelů. Sám teď ve věku 56 let předává štafetový kolík svému synovi. Během 30 let se jim podařilo přenést podnikání na třetí generaci. Pro naši rodinu je to obrovská výzva, mám tři dcery, všechny dostaly nabídku pracovat pro naši firmu, všechny sem chodí na brigádu. Jestli budou chtít ve firmě aktivně působit, to rozhodnou ony a čas. Máme poradce, kteří nám pomáhají proces zadministrovat, zmoderovat.

HN: Vidíte ze strany dcer zájem?

Nejstarší dceři je dnes 22 let, uvidíme. Firma je našlápnutá, funguje dobře, jsme ziskoví. Kdyby se toho jedna z holek chopila, bylo by to skvělé. Může to ale být i partner jedné z dcer, já se k tomu podnikání také dostal přes manželku. Já určitě ještě dalších deset let ve firmě budu, holky se k tomu budou muset postupně nějak postavit.

Související Fotogalerie Užití hi-tech povrchů Technicoatu