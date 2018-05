Ukrajinské vlajky vlály v Doněcku téměř všude, když se město v létě 2012 připravovalo na fotbalové mistrovství Evropy. Reprezentace Ukrajiny tady hrála dva ze svých tří zápasů ve skupině, na Kyjev zbyl jen jeden. Nový terminál doněckého letiště byl postaven právě kvůli šampionátu, který společně pořádaly Polsko s Ukrajinou.

Za dva roky, když na jaře 2014 začala na Donbase válka, zůstaly žluto-modré vlajky Ukrajiny z celého města právě jen na tomto letišti. Apokalypticky rozstříleném a rozbombardovaném.

Zbyla jen skořápka, v níž ukrajinští vojáci odolávali 242 dní nájezdům ruských a proruských útočníků. V chodbách, tunelech, střílnách a na řídicí věži hájili v obklíčení tento poslední kus Doněcka. Na Ukrajině se jim říká kyborgové. Jsou považováni za muže, kteří pod palbou kladli v nelidských podmínkách s nelidskou odvahou odpor velké přesile.

V Praze měl v pondělí 23. dubna v kině Světozor českou premiéru film nazvaný jednoduše Kyborgové. Do ukrajinských kin přišel loni v prosinci a trhal divácké rekordy. "Pro Ukrajinu je bitva o doněcké letiště velmi důležitá. Ukázala, že je možné odolávat nepříteli, který má velkou převahu. Lze se mu postavit. I naši nepřátelé těmto bojovníkům říkali kyborgové, kvůli jejich nelidské odvaze," řekl ve Světozoru při uvedení filmu ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis.

Střet dvou ukrajinských světů

Když český režisér Václav Marhoul natáčel v Tunisku svůj Tobruk, říkal, že nemá rád americké válečné filmy. "Nebaví mě jejich disko a hip hop podstata," řekl kdysi v rozhovoru pro server Aktuálně.cz. Patos amerických, ale i některých ruských válečných filmů je patosem velkých národů a velkých armád, které jsou zvyklé vítězit. Když občas utrpí nějakou tu prohru, mohou si ji dovolit zachytit na plátně jako drama. Kyborgové jsou válečný film z produkce země, která není velmocí. Není triumfalistický ani propagandistický.

Druhá strana − Rusové a proruští separatisté − dostane slovo. Nejsou zobrazeni jen jako zabijáci, ale jako lidé, kteří mají svůj strach a svoje frustrace. Stejně jako ti na ukrajinské straně.

Velitel obrany letiště vyslýchá zadrženého separatistu, ptá se: "Za co bojuješ? Za Doněckou lidovou republiku?" "Ne, za svobodu a nezávislost," odpovídá zajatec. Velitel chvíli mlčí, natáhne cigaretu, vyfoukne kouř a odvětí: "Ne, to já bojuju za svobodu a nezávislost."

Dialog pak pokračuje jako střet dvou světů uvnitř Ukrajiny. Velitel chce žít v zemi, která není sovětská ani postsovětská, separatista je naopak "sovětským člověkem", jak nazývá lidi toužící po návratu v čase běloruská spisovatelka a nositelka Nobelovy ceny Světlana Alexijevičová.

"Mojí vlastí byl Sovětský svaz a takoví jako ty ji zničili," říká zajatec, se kterým se velitel mezitím rozdělil o cigaretu. "V kolika letech zemřel tvůj otec?" ptá se velitel. "V jedenapadesáti. Byl horník." "Vidíš, můj ve třiapadesáti. Byl taky horník. A za takovou zemi ty bojuješ." Zajatce Ukrajinci nakonec propustí a nechají ho odejít letištní plochou k pozicím jeho spolubojovníků. Zabije ho kulka vystřelená od nich.

Film se odehrává v září 2014. Tehdy už Rusko pevně drželo anektovaný Krym, o který ukrajinská armáda nebojovala, ale na Donbase byla situace jiná. Ruskem podporovaní či Ruskem vyslaní ozbrojenci v dubnu tohoto roku obsadili některá velká města, Kyjev odpověděl silou. Armáda a dobrovolnické prapory vyhnaly proruské síly ze Slavjansku, v Doněcku se jim to nepodařilo. S jednou výjimkou − letiště. 5. září začíná platit první příměří, ale není dodržováno a na letišti už vůbec ne. Separatisté je ostřelují z raketometů Grad a tanků, přistávací plocha je plná zničené bojové techniky a kráterů.

Různé osudy, jedna nespravedlnost

Za takové situace míří na začátku filmu do terminálu letiště skupina nových dobrovolníků. Projíždějí takzvanou cestou života z vesnice Peski, na kterou pálí nepřátelské dělostřelectvo. Jsou zasaženi, část kolony se vrací zpět se zraněnými, skupina přijde také o munici a zbraně. V ponurém terminálu je velitelem obrany armádní důstojník přezdívaný Srpen. S novými přijíždí hudebník zvaný Mažor. Hrál na velkých soutěžích v zahraničí a jeho vlivný otec mu vyjednal, aby nemusel narukovat do armády a do války. Sám se však tajně přihlásil jako dobrovolník do Doněcka. Mladý voják Mars přichází pomstít smrt kamaráda. Chtěl s ním jet do Thajska, ale zabili ho separatisté.

Dalším dobrovolníkem je starší muž přezdívaný Starej z městečka Myrhorod nedaleko Poltavy. Přihlásil se, protože to udělal jeho syn. Na otázku, proč bojuje, říká: "Když si představím, že ruská hranice bude u Poltavy, pokouší se o mne infarkt." Všichni bojují za Ukrajinu a jejich debaty jsou průvodcem po historických bolestech a problémech Ukrajiny.

Hádají se o to, jestli Gogol je velký světový spisovatel, nebo Ukrajinec, který zradil vlastní národ. Jestli má smysl, aby se Ukrajinci při hledání svých kořenů neustále vraceli ke kozákům, nebo zda je to jen pseudovlastenecký cirkus. Mladší se staršími o tom, co udělali po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. "Měli jste třiadvacet let na to, abyste z Ukrajiny udělali bohatou, fungující zemi. Všechno jste prosrali! I Krym jste prosrali," křičí Mažor.

Film se dotýká citlivého bodu Ukrajiny. Faktu, že někteří Ukrajinci se jimi příliš být necítí a tíhnou víc k takzvanému ruskému světu. "Nenávidím ty bastardy. Nalezli sem k nám. Všechny je zabiju. Rusy, kadyrovce," křičí v amoku mladý Mars (kadyrovci jsou název pro Čečence, kteří jsou stoupenci tamního prokremelského prezidenta Ramzana Kadyrova. Na Ukrajině bojují na straně proruských separatistů − pozn. red.). "Ale jsou mezi nimi taky naši. Ukrajinci. Víš to?" říká velitel Srpen.

Tvůrcům nechybí ironický nadhled. Když se Mažor se Srpnem téměř poperou ve sporu o to, zda je Gogol dobrý spisovatel a zda by Ukrajina měla tolerovat ruštinu, další voják nazývaný Sobota je přeruší: "Nechte toho! Stejně vašeho Gogola nečtu, četl jsem akorát Stephena Kinga!" Když se baví o tom, za co vlastně bojují, padne řeč také na ukrajinskou přírodu. "Jo přírodu tu máme hezkou. Hlavně v černobylský zóně," utrousí jeden.

Proč jsou ale všichni připraveni položit za Ukrajinu život? "Jsi tady, protože prostě cítíš tu velkou nespravedlnost," končí debatu velitel Srpen.

Silný zážitek

Pohled na válku je v Kyborzích pohledem z bezprostřední blízkosti. Ukrajinci a separatisté na sebe pálí na nefunkčních eskalátorech mezi příletovou a odletovou halou. Honí se navzájem po terminálu jako krysy. Pokus útočníků dobýt letiště ztečí vyústí v zuřivou chaotickou přestřelku a v boj muže proti muži s noži.

V přítmí a temnotě není vidět žádná krev, žádné tváře. Několik minut, kdy si člověk jen opakuje: sakra, tak tohle je válka.

Na filmu Zero Dark Thirty (Třicet minut po půlnoci) o honu na Usámu bin Ládina diváci oceňovali dechberoucí scénu přepadení jeho pákistánské vily a zásahu uvnitř. Včetně střelby a smrti vůdce al-Káidy. Proti bitvě v Kyborzích je to ale všední filmařina, nechť oscarová režisérka Třiceti minut po půlnoci Kathryn Bigelowová promine.

Děj Kyborgů se odehrává rovněž na ploše letiště, kde se bojovníci obou stran setkají tváří v tvář, aby si vyměnili zajatce. Musí spolu promluvit lidé, kteří se krátce předtím chtěli navzájem pozabíjet a krátce po výměně se budou chtít pozabíjet znovu. Urážejí se, nadávají si, míří na sebe. V kině se člověk skoro modlí, aby to měl už s nimi za sebou.

Ukrajinští vojáci se stáhli z doněckého letiště 21. ledna 2015. Udrželi vesnici Peski, která je na druhé straně přistávací plochy. Ta je v dosahu jejich dělostřelectva, takže v troskách ležící letiště proruští separatisté stejně nemohou využívat.

Ukrajinští vojáci, kteří na letišti 242 dní odolávali útokům, se stali hrdiny filmu Kyborgové. Foto: Ukrainian Film Distribution