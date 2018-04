Zkrácení pracovní doby o 2,5 hodiny týdně chce v příštích čtyřech letech prosadit Českomoravská konfederace odborových svazů. Zaměstnavatelé v průmyslu přispěchali s tím, že v praxi něco takového nepřipadá v úvahu a že by to třísměnný provoz neustál. Ustál by ale něco takového zaměstnanec, který nepracuje na směny, ale úřaduje v kanceláři?

V roce 1930 ekonom John Maynard Keynes předpověděl, že za sto let bude stačit, když zaměstnanci odpracují cca 15 hodin týdně. Do konce prognózy ještě zbývá přes 10 let, ale je jasné, že přes nesporný technologický pokrok pracovní doba tak rychle neubývá.

Největší experiment s nejkratší pracovní dobou uskutečnili Švédové, kteří v některých profesích umožnili šestihodinový pracovní den. Neosvědčil se tak, jak se předpokládalo a nejen kvůli vyšší ceně zaměstnance, který za šest hodin dostal stejnou mzdu jako za osm, což byl hlavní problém právě ve směnných provozech. Nečekané potíže se ukázaly u kancelářských profesí. Zaměstnanci ve zkrácené pracovní době sice méně telefonovali ze soukromých důvodů, méně surfovali na internetu, a dokonce byli i méně nemocní, na druhou stranu byli podle vlastních slov daleko více vystresovaní. Měli pocit, že kratší pracovní doba na ně klade vyšší nároky. Přestože část osmihodinové pracovní doby trávili činností, která s prací nesouvisí, její zkrácení vedlo k tomu, že si nosili práci domů a věnovali jí někdy i víc času než obvykle. Možná i proto, že zaměstnavatel chtěl za "plný plat" za kratší dobu leckdy i víc práce.

Nedělejme si iluze, že čeští zaměstnanci (mimo práci v průmyslu na směny, kde jsou jasně dané přestávky) tráví osm hodin v práci pouze prací a že čeští zaměstnavatelé zmenší nebo alespoň nezmění s kratší pracovní dobou a stejnou mzdou své požadavky. Zkrácení pracovní doby by určitě potěšilo, pokud by to stejně jako ve Švédsku nevedlo k tomu, že by se část práce nepřesunula domů. Nic takového ale požadavek na zkrácení pracovní doby nezaručí.

