V posledních deseti letech střídá slavný cyklistický závod, který v překladu znamená Okolo Itálie, starty doma a v zahraničí. V roce 2010 to bylo v Nizozemsku, v roce 2012 v Dánsku, v roce 2014 v Severním Irsku a naposled v roce 2016 znovu v Nizozemsku. Letos 101. ročník cestuje vůbec nejdál ve své historii, mimo Evropu. První tři etapy bude hostit Izrael, začíná se tento pátek.

Mohlo to přitom být i Česko. Existoval plán lidí kolem Václava Klause mladšího a známé cyklistické fotografky Markéty Navrátilové, kteří připravovali tento projekt a hledali pro něj podporu státu, krajů a měst, kde by se jelo. Z Prahy se měl peloton postupně dostat přes etapu v okolí Pálavy do Bratislavy a pak pokračovat v dalších etapách v Itálii. Nápad stále žije, realizace ale zatím nedošel.

Pořadatelská společnost RCS, mediální dům, do nějž patří například italské deníky Corriere della Sera či La Gazzetta dello Sport, má zájem závod a pozornost kolem něj globálně rozšiřovat. Podobně smýšlí i konkurenční podnik Tour de France, který v minulosti rovněž několikrát pořádal etapy závodu mimo Francii a do budoucna uvažuje třeba i o Číně. Ostatně jde o trend společný řadě dalších sportovních akcí a lig, kdy se například americká basketbalová NBA nebo fotbalová NFL pravidelně hrají v Londýně.

101. ročník Giro d'Italia se tedy podívá do Izraele. V pátek je v plánu desetikilometrová časovka v centru Jeruzaléma, v sobotu 167 kilometrů dlouhá etapa z Haify do Tel Avivu a v neděli 226 kilometrů z Beerševy do Ejlatu. Pak se peloton letecky přesune do Itálie, kde ho čeká dalších 18 etap s posledním cílem v Římě.

Za cestou téměř dvou set závodníků a k tomu jejich manažerů, mechaniků a dalších doprovodných lidí celkem z 22 startujících týmů stojí kanadský realitní magnát a miliardář Sylvan Adams. Ten se do Izraele za byznysem přestěhoval před dvěma lety. Sám je vášnivým re­kreačním cyklistou.

Rozpočet akce vyjde na 120 mi­lionů šekelů (asi 700 milionů korun). Izraelská vláda zaplatí přibližně čtvrtinu této částky. Politici si spolu s Adamsem slibují, že zviditelní zemi pro turisty z Evropy a zároveň se díky závodu zvedne zájem o cyklistiku mezi běžnými lidmi v Izraeli. Aspoň kousek z celkem tři týdny trvajícího Gira d'Italia vidělo v televizi loni podle RCS 840 milionů diváků, letos pořadatelé doufají v pokoření miliardové hranice.

Trať se každopádně vyhne palestinským územím a v Izraeli se pojede pouze v západním Jeruzalémě, který ovládá židovský stát. A pořadatelé také už pyšně ohlásili, že nikdo z týmů nebo závodníků nezrušil svůj start z obav o bezpečnost, což tak trochu hrozilo.

Pro promotéra Adamse jde o součást širšího plánu budování cyklistické kultury v Izraeli, když doufá, že rodiče inspirováni závody koupí dětem kolo. Paralelně se startem Gira pak Adams v Tel Avivu otevírá první velodrom v zemi. A kvůli pořadatelství se také na Giru představí historicky vůbec první izraelský tým Israel Cycling Academy, který od RCS dostal divokou kartu.

Poprvé se Štybarem

Do akce nastoupí tři čeští závodníci. Pro Zdeňka Štybara, jednoho z lídrů stáje Quick-Step, to bude na Giru premiéra, Roman Kreuziger z týmu Mitchelton-Scott pojede potřetí a poslední Čech Jan Hirt z Astany se pokusí navázat na loňské vynikající 12. místo. Jak Štybar, tak Kreuziger měli v minulých týdnech a měsících skvělou formu. Jedenatřicetiletý Kreuziger se umístil mezi nejlepšími deseti jezdci na jarních klasikách třikrát, o rok starší Štybar dokonce šestkrát. "Všechna ta má umístění v top 10 bych ale vyměnil za jedno vítězství," tvrdí Štybar. Nejlépe dojel šestý na závodě Kolem Flander. Kreuziger si vyjel nejlépe druhé místo na Amstel Race. Na Giru pojede také o novou smlouvu. Ta mu končí letos a dobře odjetý závod ho k ní může přiblížit.

Viditelnou českou stopou na závodě bude i bývalý cyklistický profesionál a dnes jeden ze sportovních ředitelů stáje Israel Cycling Academy René Andrle.

V roli obhájce růžového trikotu pro nejlepšího jezdce se představí nizozemský cyklista Tom Dumoulin ze stáje Sunweb. Největšími rivaly mu budou Brit Chris Froome (Sky) nebo Ital Fabio Aru (SAE Emirates). Froome loni vyhrál Tour de France i Vueltu. Na Giru se představí po osmi letech a jeho snem a cílem bude zkompletovat sbírku titulů ze všech tří velkých Grand Tours.

Na závodě Kolem Španělska v září ale překročil povolený limit látky salbutamol údajným užitím léku na astma a jeho dopingový případ stále není vyřešen.

Dle pravidel Mezinárodní cyklistické federace (UCI) a rozhodnutí příslušných komisí zatím stále může závodit, je ale možné, že po případném rozřešení případu bude potrestán zpětně. Nejistota kolem jedné z největších současných hvězd profipelotonu každopádně nepomáhá důvěryhodnosti celého sportu, který si s dopingovými skandály v minulosti prožil svoje.

Froome byl naopak vždy považován za vzor férovosti a čistoty, za ­zástupce kategorie mladších jezdců, kteří byli vychováváni v tom, že doping je naprosto nemyslitelná věc. V rozhovorech před Tour de France v roce 2013 například tvrdil: "Náš sport je nyní v nejlepší kondici a nejdůvěryhodnější za posledních dvacet třicet let. Musíme lidem ukazovat, že sport se změnil."

Giro je ostatně dobrým příkladem závodu, který se snaží přicházet s inovacemi a vyvíjet se. Ze všech cyklistických závodů je to u něj asi nejpatrnější. Loni se do poslední chvíle zvažovalo zavedení speciální ceny pro nejrychlejšího závodníka ve sjezdech, což ale závodníci odmítli z obavy o bezpečnost.

Letos se například uskuteční doprovodný závod s názvem Giro E. Půjde o souboj elektrokol speciálně vyrobených pro tuto akci firmou Pinarello. Trať závodu bude kopírovat hlavní závod, jen začne až při první etapě na italském území. Soupeřit spolu bude pět dvoučlenných týmů. A půjde o jakýsi předzávod, když e-kola vyrazí každý den o něco dřív než hlavní peloton.

Lance je zpět

"Pojedeme do Izraele pokrýt Giro, bude to skvělé," uvedl Lance Armstrong minulý týden ve svém podcastu Stages. Symbol kultury užívání zakázaných látek v cyklistice z minulých let, sedminásobný vítěz Tour de France, který byl ale všech titulů po usvědčení ze systematického dopingu zbaven, samozřejmě závodit nebude. Na to kvůli trestu doživotního zákazu ani myslet nemůže. Jednou z jeho hlavních současných aktivit je ale role moderátora několika vlastních internetových pořadů a pár dalších dílů chce natočit při Giru přímo z místa.

A to rozblikalo kontrolky u pořadatelů. "Armstrong není na Giro zvaný a nemůže být na žádné akce závodu oficiálně pozván a akreditován, pro cyklistiku neexistuje, už není součástí našeho světa," uvedli organizátoři z RCS v prohlášení. A dodali, že Armstrong samozřejmě může závod sledovat u trati jako jakýkoliv jiný divák.

Stages představuje vždy asi půlhodinový rozhovor Armstronga s moderátorem JB Hagerem (pořad je dostupný na Armstrongově osobním webu nebo na YouTube). Oba hodnotí dění v cyklistice, zpravidla po konci některého sledovaného závodu spolu debatují o tom, co je zaujalo. Armstrong se takto naposled věnoval třeba letošním jarním klasikám. Dosud ale díly natáčel ze studia, nejčastěji ve svém domovském Texasu. Co a jak Armstrong udělá, se zatím neví. Je svým způsobem provokatér. Svých pár minut slávy a kontroverzí si jistě bude chtít užít.

V posledním podcastu se pak šestačtyřicetiletý Armstrong pokusil také o vypořádání s vlastní minulostí, když komentoval závěry soudu s ním vedeného. Viditelně i slyšitelně pro něj konec soudního řízení, což se formálně stalo před dvěma týdny, znamenal úlevu.

O co přesně vlastně v soudu, který je vnímán jako jakási tečka za celou jeho kauzou, šlo? "Armstronga před odhalením dopingu sponzorovala americká státní pošta, na sponzorských příspěvcích od ní dostal desítky milionů dolarů. Po odhalení dopingového skandálu nejprve jeho bývalý kolega z týmu Floyd Landis podal na Armstronga zvláštní žalobu, kterou může v USA podat jeden občan na druhého v případech, kdy dotyčný podvedl federální vládu nebo její agenturu. Podvod spočíval v tom, že Armstrong vítězil s použitím dopingu a takto nelegálně získané výsledky použil jako odůvodnění pro požadavek dalších sponzorských příspěvků. Pošta se následně připojila s nárokem na náhradu škody − tedy vrácení vyplacených sponzorských příspěvků a vyplacení dalších desítek milionů dolarů jako odškodnění za poškození dobrého jména," popisuje právní základ celého případu expert na sportovní právo Jan Šťovíček.

Nárokované odškodné celkem představovalo až sto milionů dolarů. Každé soudní řízení je ale možné ukončit dohodou, což se stalo. Podle dohody Armstrong zaplatí pět milionů dolarů poště a 1,65 milionu dolarů Landisovi, který dnes vlastní firmu na pěstování marihuany pro lékařské účely.

Poznámka redakce: Zdeněk Bakala, který je majitelem stáje Quick-Step, vlastní zároveň vydavatelství Economia, pod nějž patří i Hospodářské noviny.