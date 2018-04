Americký prezident Donald Trump je vděčným námětem pro satiriky. Typický způsob vyjadřování, chvástavost a žonglování se slovy i realitou se dobře parodují, takže neuplyne den, aby si z něj neutahovali. Ale někdy z něj žasnou i média, která jsou obvykle na jeho straně. Jako minulý týden ve čtvrtek, kdy poskytl telefonický rozhovor svému oblíbenému rannímu televiznímu pořadu Fox and Friends. Vystoupení začalo na obou stranách telefonu vřele, ale když se po půlhodině blížilo ke konci, i trojice zkušených moderátorů si oddechla. Trump své expozé jako obvykle využil k tomu, aby si vyřídil účty s celým světem, a některá vyjádření zjevně neusnadní chod americké domácí politiky. Jak poznamenala Maggie Habermanová z The New York Times, ranní rozhovor patřil mezi situace, kterým se Trumpovi poradci obvykle snaží zabránit.

Ego Donalda Trumpa spolehlivě zničí i chvíle, v nichž by mohl snadno získat body. Fox and Friends je nejsledovanější ranní pořad na zpravodajských stanicích, zapíná si ho něco přes půldruhého milionu Američanů. Televize Fox News je Trumpovi obecně nakloněná a on sám je nadšeným divákem této show, při níž obvykle chrlí do světa své tweety o domácí a zahraniční situaci. Občas se pak televizní a politická realita prolnou, když moderátoři začnou citovat, co zrovna Trump tweetnul k tématu, které rozebírali jen chvilku předtím. Loňská datová analýza jeho příspěvků ukázala, že velká část jeho twitterové produkce vzniká mezi sedmou a osmou ráno.

Čtvrteční rozhovor připadl na narozeniny první dámy Melanie Trumpové, což prezident považoval za dobrý důvod poskytnout rozhovor právě Fox and Friends. Moderátoři se přirozeně zajímali, co hezkého jí nejmocnější muž světa koupil. "Nic moc," přiznal Trump a dodal: "Dostala nádherné přáníčko a nádherné kytky." Jak vysvětlil, nemá přece čas shánět dárky. A vzápětí přešel k tomu, že francouzský prezident je "úžasný chlap s úžasnou ženou", strávili spolu "fantastické chvíle" a dosáhli "spousty věcí". Miliardář úplně zazdil svou manželku a začal chválit sebe. Od té chvíle se řešily už jen vážné věci prokládané siláckými útoky a ublížeností, rétorickými prvky známými i z tuzemské politiky.

Trump se na televizní stanice obvykle rozčiluje, ale z dlouhodobého pohledu mu jejich zájem dělá dobře. Chce být vidět − a jak ilustruje jedna příhoda z 90. let, chce dokonce vidět, že je vidět. V rozhovoru s moderátorem Howardem Sternem tehdy vyprávěl, jak předčasně opustil recepci po své druhé svatbě jen kvůli tomu, aby viděl, jak o sňatku informují televizní reportéři. Takže není překvapivé, že se neustále snaží strhávat pozornost na sebe a každé téma promění v přehlídku superlativů na svou adresu. Všechno je báječné, skvělé, nádherné, úžasné, nevídané, fantastické nebo revoluční − a všechno to zařídil on!

Rozhovor pro Fox and Friends nebyl výjimkou. Konkurenční CNN, kterou Trump označuje za lživé zpravodajství, jeho výkon ohodnotila jako "horskou dráhu z emocí". Prezident v něm mimo jiné řekl, že nikdo neměl k Rusku tak tvrdý přístup jako on, a novinářům poradil, ať si to ověří u Vladimira Putina. Rozpaky vyvolal poznámkou, že dosud nezasahoval do vyšetřování ministerstva spravedlnosti, které zkoumá možné vazby na Rusko, ale "to se může změnit". Zopakoval to třikrát. Zpochybnil legitimitu FBI. Svérázně komentoval Severní Koreu: "Kdekdo říkal, že nás ten malý rakeťák se svými tlačítky zatáhne do jaderné války. Ale já mám větší tlačítko." A korunu celému rozhovoru nasadil prohlášením, že by si za své dosavadní výkony dal jedničku s hvězdičkou.

"Zjevně byl vzhůru a měl toho hodně na srdci," uzavřel rozhovor moderátor Steve Doocy. "Je to ranní ptáče," dodal jeho kolega Brian Kilmeade. Vzato kolem a kolem, je to zábavné zhodnocení obsahu půlhodinového povídání s nejmocnějším mužem světa, z něhož se nic podstatného nedozvíte, ale zato dokonale poznáte jeho slabé stránky. A všechno to začalo jen tím, že Melania Trumpová slavila narozeniny, ale její manžel nesehnal dárek…

