O Hradci Králové se bude jednou mluvit jako o místě, kde byly položeny základy reálného sociálanoismu. Tedy obrysy vznikající vlády ČSSD a hnutí ANO s tichou podporou komunistů, které dal v Hradci v sobotu zelenou ústřední výkonný výbor sociálních demokratů. A už v únoru i jejich sjezd.

Důvody, proč by fungování chystaného druhého kabinetu Andreje Babiše mohlo připomínat poslední stadium minulého režimu, zvané gulášový socialismus, jsou prosté. Kdo bude držet ústa a krok, "makat" a nezlobit, ten si přijde na své.

Kdekdo varuje ČSSD, že ji svazek s Babišem zničí. Že žádná pojistka nedonutí trestně stíhaného premiéra odstoupit, bude-li odsouzen. A že mu ani nezabrání přehlasovat partnera ve vládě nebo se ve sněmovně opřít o okamurovce. Přesto tým Jana Hamáčka vymýšlí cestičky, jak s ANO pokračovat, zakrýt jeho neústupnost a přitom vypadat před vlastními lidmi jako vyjednávací machři. Proč? Má ČSSD zapotřebí tahat za Babiše horké kaštany vlekoucího se sestavování vlády a hrozícího vlivu SPD?

Jediné logické vysvětlení zní: ČSSD chce být u toho. Dobrých pět ministerstev na tři a půl roku a pak se uvidí. Předáci sociální demokracie se teď rádi stylizují do role oběti. Umazáním se a ztrátou voličů prý zaplatí za svou státotvornost. Jenže koalice ČSSD s ANO může být i oboustranně výhodným kšeftem. Pochopitelně za předpokladu rezignace na jisté principy.

V Babišově kauze Čapí hnízdo se už dlouhé měsíce nic neposouvá. A málokdo čeká, že do příštích voleb padne rozsudek. Každopádně by to nebylo v zájmu ani preferenčně klesajícího ANO, ani zadlužené ČSSD, ani hledající se KSČM, pod jejichž kontrolou by se mohly ocitnout orgány činné v trestním řízení. Pak se snadno požaduje i slibuje rezignace v případě odsouzení! Cíle Babiše i Hamáčka jsou v mnohém podobné. Upevňovat si pozici, maximálně ovládat své resorty, nekoukat druhému do jeho pašaliku, nepouštět zbytečně na hřiště Miloše Zemana a nekrátit si čas vládnutí. Což je onen reálný sociálanoismus: makat, mlčet a čerpat výhody.

Ukazuje se, že Hamáček má pro byznys s Babišem buňky. Pochopil, že netřeba zvítězit, ale zúčastnit se. Teď zbývá vyřešit jediné: aby chatrným pojistkám proti odsouzenému premiérovi a jeho záletům s SPD uvěřila i většina členů ČSSD. Výsledek vnitrostranického referenda není jistý. Jelikož se bude smět hlasovat v rámci místních organizací, mohlo by při nízké účasti stačit pár šikovných agitátorů nebo rad z Lidového domu.

Ale pozor. Výše načrtnutá selanka může platit jen do chvíle, než si nevyzpytatelný Babiš usmyslí vládnout sám. Nebo do případného rozsudku v první instanci. Pak by zřejmě následovala demise pěti oranžových ministrů a doplnění vlády osobami za hnutí ANO s podporou SPD. Pokračování známe z roku 1948.

