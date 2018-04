Volby vyhrál Donald Trump s heslem, že pro něj Spojené státy budou vždy na prvním místě. Země Evropské unie teď čekají, jak daleko je americký prezident odhodlán zajít vůči nim, klíčovým spojencům. USA a Evropu dělí jen hodiny od vypuknutí obchodní války.

Do zítřejšího rána našeho času má Trump lhůtu na to, aby řekl, jestli státy Evropské unie dostanou trvalou výjimku z amerických cel na dovoz oceli a hliníku. Washington v březnu zavedl 25procentní cla na ocel a 10procentní na hliník. Evropská výjimka ale platí jen do konce pondělního dne.

Pokud USA výjimku neprodlouží a evropské firmy budou muset začít platit cla na ocel a hliník, státy unie uvalí na USA odvetná cla, která už mají připravená. Týkala by se mnoha amerických výrobků, například motocyklů Harley-Davidson nebo bourbonu z Kentucky.

25 procent jsou americká cla na dovoz oceli. 10 procent dosahují cla, která USA zavedly na dovoz hliníku. 200 milionů dolarů, tedy přes čtyři miliardy korun, byla loni hodnota českého ocelářského vývozu do USA.

"Prezident Trump se soustřeďuje na své vnitřní problémy v Americe a jeho opatření má pravděpodobně směřovat proti Číně. Ale je špatně, aby v tom byla i Evropa," řekl na poslední schůzce lídrů zemí Evropské unie minulý měsíc premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Na uzavřeném jednání byl mezi ostatními premiéry a prezidenty ještě ostřejší. Podle informací HN prohlásil, že "Spojené státy svými aktivitami ohrožují celý systém pravidel globálního obchodu".

Babišův názor sdílí i ostatní země unie. Trump cla na ocel a hliník zdůvodnil ochranou amerických bezpečnostních zájmů, především před dovozy z Číny. Jenže Čína už do Spojených států téměř žádnou ocel nedodává. Cla by tak dopadla hlavně na Kanadu, Mexiko, Evropskou unii nebo Jižní Koreu. Což jsou všechno blízcí američtí spojenci.

"Americká argumentace bezpečnostními zájmy je zvrhlá," tvrdí mimo záznam vysoce postavený diplomat. Za trvalou výjimku státům unie lobbovali minulý týden ve Washingtonu francouzský prezident Emmanuel Macron i německá kancléřka Angela Merkelová. Němečtí diplomaté se ale médiím už před začátkem jednání svěřovali, že šance na úspěch nejsou příliš vysoké.

Podle informací německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung varovala Evropská komise unijní země, že si Američané kladou nepřijatelné podmínky. Údajně chtějí, aby unie nejdřív slíbila, že s USA zahájí jednání o vzájemné obchodní dohodě. V rámci ní Washington žádá například snížení evropských cel na dovoz amerických aut.

"Za žádných okolností nevyjednáváme pod tlakem nebo tváří v tvář hrozbám. Nejdřív musíme dostat ničím nepodmíněnou trvalou výjimku. Teprve pak můžeme jednat o dalších záležitostech," upozornila eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová, která jedná jménem všech zemí unie.

Evropa s USA donedávna jednala o uzavření dohody o volném obchodu zvané TTIP. Po Trumpově nástupu do funkce se ale rozhovory zastavily.

Případná americká cla na ocel by dopadla i na české výrobce. Ti do USA loni vyvezli produkty za 200 milionů dolarů, což je přes čtyři miliardy korun. České firmy, stejně jako další podniky v unii by také mohla poškodit ocel ze zemí, na které dopadnou americká cla. Tato ocel by mohla začít proudit místo do USA do Evropy. Unie chce proto na takové zboží uvalit cla. Naopak hliník české firmy do USA vyvážejí jen minimálně.