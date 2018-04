Nejsledovanějším, nejoblíbenějším a také nejziskovějším sportem světa je fotbal. Jeho vrcholný turnaj, mistrovství světa, sledovalo před čtyřmi lety 3,9 miliardy televizních diváků. Dobře vydělává i basketbal, tenis nebo hokej. Největší meziroční růst tržeb ovšem nemá ani jeden z nich.

Považujete šachy za sport? Pokud ne, určitě se vám nebude líbit ani e-sport neboli soutěžení v počítačových hrách. Právě to loni meziročně zvýšilo světové tržby za reklamu téměř o dvě pětiny.

Jde o počítačové hry StarCraft, League of Legends nebo Counter-Strike. Jejich hráči se organizují do lig s vlastními týmy a sponzory. Kromě IT firem za to peníze utrácejí také automobilky jako Daimler a BMW.

Většina publika sedí doma u počítačů a sleduje zápasy přes on-line platformy, jako jsou Twitch, patřící globálnímu e-shopu Amazon, či YouTube, který je součástí holdingu Alphabet, tedy vlastníka Googlu.

V roce 2017 dosáhl celkový počet diváků e-sportů 191 milionů. Více lidí, než kolik sleduje hokejové či baseballové zápasy NHL a MLB. S e-sporty zatím drží krok pouze basketbalová liga NBA.

Monetizace e-sportů ovšem za tradičními disciplínami výrazně zaostává. Loni e-sportovní klání organizátorům a týmům přinesla na tržbách 655 milionů dolarů. Tržby NHL dosáhly čtyř miliard dolarů, zatímco americká profesionální fotbalová liga NFL utržila 13 miliard dolarů.

Nicméně e-sporty rostou. Do roku 2021 se předpokládají celkové příjmy ve výši 1,6 miliardy dolarů a 385 milionů diváků.

Těžit budou vlastníci vysílacích a autorských práv, firmy jako Disney, Tencent, Activision/Blizzard, Amazon nebo Take Two.

