Zatímco v jiných městech se půl roku před komunálními volbami stříhají pásky nad novým asfaltem silnic, otevírají tunely a nové parky, pražský náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) se rozhodl jít jinou cestou. Zbourat Libeňský most, podle odborníků jedinou kubistickou stavbu svého druhu v Evropě.

Demolice tak logicky vzbudila silnou vlnu nevole mezi lidmi. Po dopravní krizi ze začátku roku se tento sociální demokrat stává po primátorce Adrianě Krnáčové (ANO) už druhým představitelem hlavního města, který postupně ztrácí politický vliv. To je nepříjemné, zvláště pro muže angažovaného v ČSSD už od teenagerských let.

Je prakticky jasné, že poslanec Dolínek, který vstoupil mezi Mladé sociální demokraty ve 14 letech a v 18 do ČSSD, nebude lídrem pražské kandidátky ČSSD pro komunální volby. Přitom ještě před rokem se o něm hovořilo jako o jasném kandidátovi na post primátora.

Volby o něm rozhodnou

Letos navíc Dolínek odešel z vedení strany, kde seděl v důležitém křesle místopředsedy. A to nejen kvůli potížím, jež musí řešit v metropoli, ale především kvůli debaklu ČSSD v podzimních parlamentních volbách.

"Na výsledku komunálních voleb v Praze závisí budoucí politická kariéra kolegy Dolínka," komentoval situaci jeden z vlivných představitelů sociálních demokratů. Část strany totiž náměstkovi vytýká pokles preferencí pod pět procent. ČSSD by se tak vůbec poprvé od roku 1989 nemusela dostat do zastupitelstva.

Dolínek patří do první generace profesionálních politiků, kteří v soukromé sféře strávili jen malou část života, a je známý svými překvapivými rozhodnutími. Pověstným se stal třeba tím, když oznámil zákaz vjezdu kamionů do Prahy, čímž si proti sobě poštval značnou část Středočechů. Neméně překvapivé bylo jeho oznámení kolem příprav stavby metra D. Když zjistil, že pozemky pro výstavbu nejdou jednoduše vykoupit, prohlásil, že metro začne razit bez pozemků a bez stanic, které postaví později.

"Vím, že se ze mě snadno udělá ďábel, který ničí dopravu, ale opak je pravdou. Opravuju, Praha je proto rozkopaná, ale je to pro dobro věci. MHD se zlepšuje, velké projekty nespí a pomalu získávají jedno razítko za druhým. A to i v této koalici," řekl HN Dolínek.

Podobně to vidí i jeho kolegové, i když bez kritiky nezůstává. "Plno věcí rozjel, konečně začal opravovat město. A to i přesto, že to nebude politicky příznivé, ve špatný čas před volbami. Říká ale, že musí, jinak to všechno spadne," komentoval Dolínkovu práci šéf pražské ČSSD Petr Pavlík. Jen by kolegovi doporučil, aby některé změny a rozhodnutí oznamoval budoucím voličům diplomatičtěji. "Nedal bych mu nejlepší hodnocení za komunikaci, ale oceňuji, že má odvahu a chce Prahu spravit," dodal Pavlík.

Libeňák od povodní

Problémy s Libeňským mostem, kvůli němuž Dolínek nyní získal posměšnou přezdívku Demolínek, se táhnou už od povodní v roce 2002, které tehdy konstrukci poškodily.

Po celé roky s tím Praha nebyla schopná nic udělat. Magistrát si namísto zahájení prací nechával dělat analýzy, ze kterých se opakovaně dozvídal, že oprava je sice možná, ale zbourání považují experti za vhodnější. Most mezitím dál chátral. Politici se sice pokoušeli o Libeňském mostě rozhodnout, třeba za vlády primátora Tomáše Hudečka, ale k akci nedošlo.

"Praha před čtyřmi lety na návrh primátora Tomáše Hudečka poměrně rychle rozhodla o zbourání mostu. Kdyby se to nepozastavilo, tak jsme v roce 2016 či 2015 vysoutěžili zhotovitele a v roce 2019 jsme mohli mít nový most," reaguje radní pro dopravu na výtky, že město s rozhodnutím o "Libeňáku" otálelo.

Dolínek se o to nyní pokusil, ale jeho verdikt zatím zastavili zastupitelé, kteří se kvůli spojnici mezi Libní a Prahou 7 pohádali tak, že nebyli schopní ani schválit program schůze.

Modré zóny a ocenění

Dolínek má za sebou ale i kroky, které mnoho obyvatel Prahy ocenilo. Začal přípravy na opravu Radlické radiály a přivedl do praxe rozšíření modrých zón v širším centru Prahy, aby návštěvníci nezajížděli do centra a nechávali auta na okraji metropole.

V případě zón je ale kritizován za to, že na okrajích Prahy není dostatek záchytných parkovišť, a auta se tak často pouze přelila do městských částí, kde parkování omezené není. Náměstek Dolínek si problém s nedostatkem parkovišť uvědomuje. "Musíme dotáhnout řadu parkovišť P+R, abychom umožnili Středočechům nejezdit do centra města," řekl Dolínek.

Oproti některým kolegům z rady města se Dolínkovi také daří utrácet peníze na investice, s čímž měla Praha v posledních letech potíže. "Doháníme tak obrovský deficit z minulých dvaceti let, kdy se na oblast údržby a rekonstrukce komunikací doslova kašlalo. Odborníci odhadují vnitřní dluh minimálně na 20 miliard korun," chválí se náměstek pro dopravu.

Také se mu podařilo vyřešit problémy v tunelovém komplexu Blanka, který město nemohlo spustit, protože navlhla část důležitých kabelů. Byl to právě Dolínek, kdo krátce po nástupu do funkce po volbách v roce 2014 situaci vyřešil, nechal kabely vyměnit a na podzim roku 2015 slavnostně pustil do Blanky první auta.

"Odstraňujeme bariéry, aby stanice metra byly přístupné i handicapovaným a rodičům s kočárky, zastřešujeme zastávky, připravujeme výstavbu nových tramvajových tratí i metra D, kde se již letos začnou razit štoly v rámci geologického průzkumu," uzavírá Dolínek výčet svých úspěchů.