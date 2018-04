Už tři měsíce mají otcové možnost zůstat po narození dítěte sedm dní doma, aniž by si tím ukrajovali z dovolené. Data České správy sociálního zabezpečení ukazují, že zájem o novinku roste.

Zatímco v únoru okresním pobočkám dorazilo 2130 žádostí o otcovské poporodní volno, v březnu přišlo dalších pět tisíc. Pokud by porodnost byla podobná té loňské (narodilo se 114 tisíc dětí), znamenalo by to, že novinky využila necelá třetina otců. Stát za únor a březen rozeslal 5287 dávek v celkové výši 26,3 milionu korun.

Na dávku ve výši 70 procent základního platu má v průběhu šestinedělí nárok každý zaměstnanec a také podnikatel, který si aspoň tři měsíce předem dobrovolně platí nemocenské pojištění.

26 milionů vyplatil stát v únoru a březnu na dávkách pro čerstvé otce.

Otcovské volno prosadila bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD). Původně odhadovala, že by o volno mohlo mít zájem až 70 procent otců, za což by stát zaplatil skoro 70 milionů za měsíc. "Až další vývoj ukáže, do jaké míry bude možnost čerpání otcovské skutečně využívána," uvedla mluvčí ministerstva práce Barbara Hanousek Eckhardová.

Novopečená matka Tereza Miškovičová si novinku chválí: "Je to určitě dobrý nápad, pomohlo nám to." Její manžel si otcovskou vybral hned po porodu a její vyřízení mu nepřipadalo nijak složité.

Naopak Lukáš Bortl z Prahy se po narození dítěte rozhodl pro klasickou dovolenou. Usoudil, že otcovská by se mu nevyplatila. "Jde o malou částku. Přijde složenkou a je kolem toho spousta papírování," míní.

Marksová chtěla otce novou možností motivovat k většímu zapojení do péče o dítě. Návrh se ale nelíbil třeba Hospodářské komoře. Její hlavní analytička před startem otcovské uvedla, že novinka může zkomplikovat chod firem, obzvlášť v případě, že si ji muž vybere před dokončením důležité zakázky. "Shánění náhrady například v podobě brigádníka je v takové situaci skutečně obtížné," podotkla Karina Kubelková. Firmy se při současné nízké nezaměstnanosti už tak potýkají s nedostatkem zaměstnanců.

Například Plzeňskému Prazdroji, který zaměstnává dva tisíce lidí, zatím muži na otcovské ve výrobě nechybí. V únoru a v březnu dávku čerpalo vždy po třech zaměstnancích. "Žádné problémy nám to nepůsobí. Plzeňský Prazdroj rodiče podporuje a vychází jim vstříc," uvedla mluvčí pivovaru Jitka Němečková.

Ani podobně velký letecký výrobce Aero Vodochody zatím problémy s otcovskou nezaznamenal. "Lidské zdroje jsou pro nás samozřejmě klíčové, ale na tuto situaci jsme připraveni," uvedl mluvčí Aera Tobiáš Tvrdík a dodal, že volno zatím využilo 10 čerstvých otců.

S přispěním Markéty Hronové