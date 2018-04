Lidé v Česku podle ankety Hospodářských novin nejčastěji cestují do práce autem. Průzkumy přitom opakovaně ukazují, že to je nejvíc stresový způsob dojíždění. Naopak nejšťastnější jsou ti, kteří chodí do zaměstnání pěšky nebo jezdí na kole. To, jak se člověk během cesty do práce cítí, může ovlivnit nejen jeho náladu během dne, ale také produktivitu. Firmy proto motivují zaměstnance, aby využívali aktivnější způsoby dopravy. Staví pro ně kolárny a sprchy, přispívají jim na sdílení kol nebo jim nabízejí k vypůjčení elektrokola.

Na kole do práce přitom jezdí jen pět procent lidí. Ukazuje to již zmíněná anketa Hospodářských novin, které se zúčastnilo přes 1500 respondentů. Pěšky chodí osm procent Čechů a stejné množství lidí dojíždí meziměstskou dopravou. MHD využívá 34 procent dotazovaných a auto 36 procent. Zbytek kombinuje různé dopravní prostředky nebo jezdí na koloběžkách, longboardech či jednokolkách.

Cesta do práce lidem v Česku nejčastěji trvá 15 až 30 minut. Více než polovina Čechů se do zaměstnání dostane do půl hodiny. Přes hodinu jezdí do práce jen necelá desetina lidí. Ti, kteří cestují MHD nebo meziměstskou dopravou, si dojíždění krátí nejčastěji čtením, kterému se věnuje zhruba pětina všech respondentů. Hudbu poslouchá asi 13 procent dotazovaných a malá část lidí během cesty také hraje hry, sleduje sociální sítě nebo pracuje.

Čím delší cesta, tím větší stres

Téměř polovina respondentů přitom cestu do práce považuje za promarněný čas. Pro řadu lidí je navíc dojíždění stresující. "Mezi stresové faktory patří zpoždění, časový tlak nebo starosti ohledně práce. Negativně můžou cestující vnímat i lidi ve svém okolí, klima, teplotu, hluk nebo třeba kvalitu vzduchu," popisuje psycholog Dalibor Špok.

S rostoucí délkou cesty se navíc míra stresu zvyšuje. Z britské studie Úřadu pro národní statistiky vyplývá, že lidé s dojezdem delším než půl hodiny trpí o třetinu více depresemi než ti, kteří cestují kratší dobu. Nejvíc nespokojení a nervózní jsou podle řady zahraničních průzkumů lidé, kteří dojíždějí auty. Stresují je komplikované dopravní situace, zácpy i ostatní řidiči. O něco lépe jsou na tom pracovníci, kteří cestují MHD či meziměstskou dopravou. I ty ale znervózňuje třeba zpoždění nebo hlasití spolucestující. Často si také stěžují na nudu. Naopak nejvíc relaxovaní jsou chodci a cyklisté.

Podle studie vědců z University of Glasgow navíc aktivní způsoby dopravy do práce výrazně snižují riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny i úmrtí na tyto nemoci. Největší zdravotní benefity má dle průzkumu pravidelná cyklistika.

Pohyb při cestě do práce doporučuje i psycholog Dalibor Špok. "Pokud máte sedavé zaměstnání, jděte alespoň část cesty pěšky. Chůze je jednou z nejlepších forem odpočinku. Navíc je pohybem, který u duševních pracovníků chybí," radí Špok.

Související Infografika JAK ČEŠI CESTUJÍ DO PRÁCE?

Ne každý si ale může způsob dopravy sám vybrat. Pokud při tom pociťuje stres, je podle Špoka dobré naučit se s ním pracovat. "Časová tíseň, ujíždějící autobus nebo spolucestující hlasitě volající mobilem jsou situace, které nemůžeme ovlivnit, nicméně můžeme kontrolovat naše vnitřní reakce na ně. Chce to ale trénink. Pomoci může meditační praxe či jiná dovednost pro práci s vědomím," říká Špok.

Jestli lidé vnímají dojíždění jako pozitivní nebo negativní část dne, podle něj může mít vliv i na jejich výkonnost. "Pokud lidé při cestě do práce a zpět zažívají pouze stres, přicházejí do zaměstnání i domů vyčerpaní. Naopak ty, pro které je dojíždění relaxací a prostorem pro to, na co jinak během dne nemají čas, nabíjejí tyto cesty energií," uvádí Špok.

O dopadech dojíždění na zaměstnance začínají více uvažovat i firmy v Česku. Své pracovníky proto stále častěji podporují ve využívání aktivních způsobů dopravy. Vybavení pro cyklisty je například u nových administrativních budov běžnou součástí. "V každém našem projektu včetně našeho sídla najdete uzamykací kóje na kola, šatny se sprchami a skříňkami a nově budeme také zdarma poskytovat ručníkový servis. Kromě toho nabízíme cyklistům i stojan s vybavením na opravu kola," popisuje Petra Machartová, mluvčí stavební společnosti Skanska.

Do práce se dá i plavat

Podobné zázemí mají k dispozici i zaměstnanci IT firmy JetBrains. "Snažíme se kolegy podporovat ve zdravém životním stylu. Alternativní způsoby dopravy do práce nejenže poskytují relax těla i duše, ale jsou také šetrnější k životnímu prostředí," říká Martina Brožová, HR manažerka JetBrains.

Asi nejzajímavější dopravní prostředek z celé firmy volí Peter Goryczka z právního oddělení, který jezdí do práce na elektrokoloběžce. "Tento způsob dopravy mi poskytuje dostatek času na pročištění mysli a v kombinaci s MHD ho považuji za ideální pro rychlý a ekologický pohyb po městě," líčí Goryczka. Další z kolegů − systémový inženýr Pavel Kamínek − si zase část cesty krátí pomocí longboardu.

Firmy také často nabízejí svým zaměstnancům možnost půjčovat si sdílená kola za zvýhodněné jízdné. Zvýšený zájem o takzvaný bikesharing hlásí i firma Rekola. "Jezdí s námi například společnost Hello bank! Vedle toho jsme navázali spolupráci také s benefitním programem MultiSport," uvádí Magda Zicháčková ze společnosti Rekola.

Některé firmy rovněž využívají flotily elektrokol. Třeba Vodafone nabízí jejich půjčení už pátým rokem. "Zaměstnanci si kolo zarezervují a pak si jej vyzvednou v kolárně, kde se kola dobíjejí," přibližuje Veronika Exnerová z tiskového oddělení Vodafonu.

Alternativních způsobů, jak cestovat do zaměstnání, je na výběr poměrně dost. Jen málokdo ale trumfne Benjamina Davida z Mnichova, který každý den do práce plave dva kilometry po proudu řeky, aby se vyhnul dopravní zácpě.

Alternativní způsoby dojíždějí získávají na oblibě. Například Peter Goryczka z firmy JetBrains jezdí do práce na elektrické koloběžce. Foto: JetBrains

Související Infografika JAK ČEŠI CESTUJÍ DO PRÁCE?