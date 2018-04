Odboráři začnou tlačit na české firmy, aby zkracovaly pracovní dobu. "Chceme, aby pracovní týden měl 37,5 hodiny," prohlásil na sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula, který byl opět zvolen předsedou této nejsilnější odborové centrály v Česku.

Odboráři na dvoudenním sjezdu představili ambiciózní plány na další čtyři roky. "Přáli bychom si, aby minimální mzda vzrostla na 13 700 korun," uvedl jeden z hlavních požadavků Středula. Chce využít současné silné pozice odborů. Ta je dána příznivou ekonomickou situací. Loňský růst ekonomiky o 4,5 procenta HDP byl druhým nejsilnějším za posledních deset let. Rekordní je v Česku také nezaměstnanost. Bez práce bylo v březnu 268 608 lidí, což je nejméně od listopadu 1997.

Pro firmy se v posledních letech stali kvalifikovaní pracovníci nedostatkovým zbožím. Právě toho využily odbory, jimž se v řadě podniků loni podařilo prosadit dvouciferný růst mezd. To podpořilo i zájem o vstup do odborů. "V roce 2017 k nám vstoupilo 13 532 členů, nově bylo založeno 97 odborových organizací. Trend poklesu členské základny se otáčí," popisuje mluvčí ČMKOS Jana Kašparová. Podle Středuly je to dáno mimo jiné změnou "image" odborů a úspěšnou kampaní Konec levné práce, která běží od září 2015. Od doby jejího trvání bylo založeno 202 nových odborových buněk a do odborů nastoupilo bezmála 27 tisíc nových členů.

Atraktivní odbory ◼ Počet členů ČMKOS v posledních třech letech opět roste. Zatímco v roce 2015 měla největší odborová centrála v zemi 286 769 členů, vloni to bylo už 311 294 členů.

◼ ČMKOS má celkem 29 odborových svazů. Největším je OS Kovo s více než 95 tisíci členy.

◼ Jedním z aktuálních úkolů odborářů je prosadit zvýšení minimální mzdy z 12 200 na 13 700 korun. Odboráři chtějí, aby k růstu došlo od ledna příštího roku.

◼ Dalším z cílů odborů je, aby zaměstnanci odcházeli z práce v průměru o půl hodiny dříve. Dnes má pracovní týden 40 hodin. ČMKOS chce toto číslo snížit na 37,5 hodiny. 45 tisíc korun ročně navíc berou podle údajů ČMKOS lidé v podnicích, kde odboráři působí.

Přitom ještě před pěti lety odboráři vymýšleli, jak přilákat nové lidi a současně přesvědčit veřejnost, že být členem některé z odborových organizací již není to samé jako být před rokem 1989 členem ROH. Za změnu ve vnímání odborů může podle odborářů, které HN na sjezdu oslovily, právě staronový předseda Středula. Ten i několikrát denně tweetuje o dění v podnicích, píše statusy na Facebooku a cituje zahraniční zdroje.

ČMKOS má dnes více než 310 tisíc členů. Nové se snaží přilákat různými způsoby. Například pomocí čísel: v podnicích, kde odboráři působí, jsou podle zmíněného svazu roční výdělky až o 45 tisíc korun vyšší než ve firmách bez odborů.

Středula připomíná, že firmy samy od sebe výrazně mzdy nenavyšují, a proto budou odbory i v následujících letech usilovat o výraznější růst. "Mzdová železná opona mezi novými a starými členskými zeměmi EU je pro nás nepřijatelná. Zneužívání levné práce pro tvorbu zisků vypovídá mnohé o chování některých nadnárodních korporací," uvedl Středula.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) s odborovým předákem souhlasil v tom, že je třeba řešit situaci v nadnárodních podnicích, které často českým zaměstnancům platí výrazně méně, než kolik berou jejich zaměstnanci v jiných zemích. Babiš však současně zdůraznil, že výrazný růst mezd nelze prosadit plošně v celém Česku.

Odboráři chtějí prosadit také zrušení karenční doby při nemocenské. "Setkáváme se s tím, že se zaměstnanci bojí léčit. Bojí se, že přijdou o peníze. V některých firmách jsou navíc bonusy za dodržování pracovní doby, někdy je to až 10 procent z celkového platu," uvádí Středula důvody, proč by měla být zrušena lhůta, při které zaměstnanec první tři dny nemocenské nemá nárok na žádný finanční příspěvek.