Na malém náměstí před pařížskou burzou se ozývá hlasitá rocková hudba. Není to žádný koncert, ale demonstrace odborářů železničářů proti chystané reformě státní železniční společnosti SNCF. Lidé stojí v hloučcích a diskutují, někteří z nich mají červenožluté vlajky tamní odborové centrály CGT, jiní mají vesty v těchto barvách.

"Jsme tady, abychom vyjádřili naši nespokojenost s plánovaným změnami. Vytvořili jsme společnou platformu čtyř odborů a chceme ještě společně jednat s vládou," tvrdí odborář Frédéric, který pracuje na drahách už 22 let. "Prezident Emmanuel Macron si dělá, co se mu zachce. Ale my jsme tady a budeme bojovat," slibuje a ukazuje na další odboráře.

Francouzští železničáři stávkují už několik týdnů − vždy dva dny v řadě, následují tři dny běžného provozu a opět dva dny stávky. A tak by to mělo trvat minimálně do 28. června. Nelíbí se jim plánovaná Macronova reforma, která zahrnuje osekání výhod pro nové zaměstnance SNCF. Těm stávajícím podnik garantuje brzký odchod do důchodu, štědré penze i pravidelný růst mezd. Macron tvrdí, že podnik se bez reformy neobejde. Tíží jej obří dluh, který nyní činí 46,6 miliardy eur. Navíc suma každý rok roste o další tři miliardy.

Máme strach z privatizace

Odborář Frédéric se stejně jako další železničáři obává, že je to první velký krok k privatizaci firmy, což by podle něj přineslo nejistotu a mohlo ohrozit pracovní místa.

"Tyhle stávky jsou sice otravné, ale zaměstnance železnic chápu," říká pak na pařížském nádraží Gare de Lyon asi pětadvacetiletá Clara, jež vlakem jezdí často. "Myslím si, že odboráři nemají jinou možnost než si vzít cestující jako rukojmí."

Stejně jako Clara stávku schvaluje zhruba 43 procent Francouzů, což je pokles o tři procentní body ve srovnání s předešlým týdnem. Stoupá ale počet lidí, kterým stávky vadí a nesouhlasí s nimi. Těch je nyní asi 57 procent. "Stávka pomalu vyprchává," přiznal šéf SNCF Guillaume Pepy. Je to vidět i na demonstraci u burzy v Paříži. Sešlo se tam odhadem "pouze" několik desítek lidí.

Hlavní slovo v organizaci protestů mají radikální CGT, druhé největší odbory ve Francii. "CGT hraje o mnohem více než prezident Macron. Během krátké doby jí hrozí, že prohraje tři velké bitvy. Prohrála, když Francois Hollande prosadil svou mírnější reformu pracovního trhu, pak loni ztratila vliv s Macronovou reformou zákoníku práce a nyní jí hrozí další prohra: o státní železniční firmu SNCF. Image CGT by u Francouzů výrazně utrpěla," vysvětluje ve své pracovně kousek od Vítězného oblouku politolog Guy Groux z přední francouzské univerzity Sciences Po.

Macron ustoupit nehodlá

Jak se situace bude vyvíjet dál, se dá zatím odhadnout stěží. Emmanuel Macron připravuje i další reformy, jež mohou vyvolat nový odpor ve společnosti. Příkladem jsou plánované změny ve výplatách podpory v nezaměstnanosti nebo důchodová reforma. "Část Francouzů se už nyní domnívá, že je vláda nebere v potaz. Reformy prezidenta Macrona pak jen prohlubují nespokojenost, která tu doutná už léta," říká další francouzský politolog Olivier Rouquan.

Ten navíc upozorňuje na skutečnost, že Macron proti sobě nemá jasnou opozici − samotní Francouzi jsou v pohledu na reformy rozděleni, odbory pak ztrácejí členy a jsou slabší než dříve. "Hněv může vykrystalizovat," varuje politolog.

Stávky železničářů přinášejí dopravní komplikace po celé Francii. Zmateným cestujícím na nádražích alespoň radí zaměstnanci SNCF oblečení v jasně červených vestách, na které se nejen na pařížských nádražích každou chvíli obrací lidé včetně cizinců s dotazy.

V Paříži kvůli stávce vyjíždí méně příměstských vlaků, zhruba polovina míří na a z letiště Charlese de Gaulla. Potíže pak hlásí i mezinárodní doprava, třeba spojení s Itálií.

Prezident Macron odmítá železničářům ustoupit. Vzkázal jim, že ani on "nemá na výběr". "Kdybych ustoupil, tak jak bych mohl modernizovat Francii?"

Reformy nechceme. Železničáři se bouří proti reformě státní společnosti SNCF. Obávají se, že je to první krok k její privatizaci. Foto: HN – Simone Radačičová