Pouhých pár set metrů od její farmy se zvedá jedna z dominant adršpašské krajiny Křížový vrch. Zelené koruny stromů na něm sousedí s temně šedými vrcholy pískovcových skal, ze siluety kopce vyčnívá věž příznačně nazvaná Maják. "I kvůli tomuhle výhledu jsem tady," říká Lenka Štíhlová, která se před šesti lety rozhodla pro změnu. Spolu s manželem prodali městský byt, opustili Brno a usídlili se na venkově poblíž Adršpašských skal. Během dalších dvou let si pořídili hospodářství.

"Studovala jsem na střední zemědělské škole, ale oborem jsem se neživila. Starala jsem se o děti, pracovala v půjčovně lyží, dělala s manželem výškové práce. Časem jsme ale začali mít města dost," říká třiatřicetiletá rodačka z Trutnova, která se za manželem, učitelem, odstěhovala do Brna před deseti lety.

Příběh matky tří dětí trochu připomíná český snímek režiséra Tomáše Vorla Cesta z města. Zatímco však Tomáš Hanák v hlavní roli filmového ajťáka svůj sen o návratu k životu v přírodě nakonec vzdá, Štíhlová na venkově zůstala. Byť od letošní zimy je sama. "S mužem se rozcházíme, ale jsme dohodnuti, že farma zůstane moje. Určitě odsud neuteču," říká.

Všichni na nás zapomněli Dnes naposledy představujeme příběh člověka, který se poctivě vyrovnává s nepříznivými životními podmínkami na místech, kterým sociologové říkají periferie země. Výskyt oblastí s vyšší nezaměstnaností, někdy i poničeným životním prostředím a celkově výrazně nižší životní úrovní vede ke štěpení společnosti, které se stále více projevuje například ve volbách. V Praze, Brně i dalších centrech se na podobné osudy často zapomíná.

Podobné předsevzetí učiní ročně v Česku tisíce lidí. Odchod části obyvatel velkých měst na venkov je trendem posledních let. Například podle výzkumu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy přibylo v hlavním městě od roku 2001 do roku 2015 celkem 120 tisíc nových obyvatel, v Prahu obklopujícím Středočeském kraji to ale za stejné období bylo 220 tisíc, skoro dvojnásobek. V blízkosti Brna je bobtnání venkova ještě výraznější. Počet obyvatel oblasti Brno-venkov se mezi roky 2001 a 2016 zvýšil o 34,5 procenta, zato v obvodu Brno-město jen o jedno procento. Mezi důvody bývá nejen jako u Štíhlových touha po životě blíže přírodě, ale často i snaha ušetřit. Bydlení na venkově lze pořídit podstatně levněji než ve městech. Na opačné straně účtu bývá nutnost dojíždění za prací, školami i zábavou.

Synové Štíhlových cestují do škol v nedalekém Adršpachu a více než dvacet kilometrů vzdáleném Trutnově. Zato mladá žena tráví drtivou většinu svého času ve Zdoňově. V osadě, která patří pod Teplice nad Metují, už se cítí doma. Má tu přátele, většinou z měst přistěhované mladé lidi, navíc v blízkých skalách trávila velkou část mládí. Po chatě či chalupě v blízkosti Adršpachu prý vždy toužila. "Stejně jako moji rodiče, kteří jsou dodnes vášniví lezci. I já se věnovala lezení od dětství." V Adršpachu zlezla řadu věží a cest, nejvyšší s vysokou obtížností 8b. "Nyní už na to moc času nemám, člověk si dost zasportuje tady," říká.

Rodina Lenky Štíhlové ◼ Lenka Štíhlová (33) – žije ve Zdoňově na dohled od Adršpašských skal. Buduje vlastní farmu, na kterou by měla získat dotaci 1,25 milionu korun. Od ledna pracuje na částečný úvazek pro Hnutí Duha. ◼ Má tři děti: Matyáše (14), Vojtěcha (7) a Anežku (3). ◼ S manželem Václavem Štíhlem (35), který pracuje jako učitel v Peci pod Sněžkou, žijí odděleně.

Před přesunem do Zdoňova dvojice dva roky žila v rodinném domku v Teplicích nad Metují. Až tam začala Štíhlová uvažovat o koupi hospodářství. "Soused choval ovce, já mu občas pomáhala s jehňaty. Pak jsem si pořídila malé ovečky na spásání trávy na zahradě, kozu na mléko a začala jsem dělat sýry." Pak přišly další kozy a touha po vlastní krávě. "Na to už ale nebyl prostor, a tak vznikla myšlenka na vlastní hospodářství," popisuje.

V létě roku 2015 proto manželé koupili zanedbaný přízemní statek s pěti hektary pozemků ve vsi pod Křížovým vrchem. Dnes se před výjimečným panoramatem pase třicet koz, dvě krávy, jedna jalovice a jedna kobyla, která stojí osamocená nejvýše na svahu. Je jediným zvířetem na farmě, které má výjimku a je za ohradou jen na okrasu. "To je naše Sandy. Jedna koňařka mě umluvila, jestli bychom si ji sem nevzali, abychom ji uchránili před porážkou. Občas se na ní s dětmi povozíme."

Zdoňov Zdoňov (původní německý název Merkelsdorf) se nalézá v údolí Zdoňovského potoka v okrese Náchod. Dříve byl samostatnou obcí, nyní je částí města Teplice nad Metují. Ve Zdoňově žije podle posledního sčítání lidu 158 obyvatel. Před odsunem Němců to bylo několikanásobně více, například v roce 1930 zde žilo 1456 lidí. 2,99 procenta činila v lednu 2018 nezaměstnanost v okrese Trutnov. 27 087 Kč byla v roce 2017 průměrná mzda v Královéhradeckém kraji.

Práce je v hospodářství stále dost. "Na začátku jara jsem bránovala všechny pastviny, rozmetala kravince, kobylince, provzdušňovala půdu, aby tráva mohla růst," vypočítává subtilní žena. "Zorala jsem i políčko pro vysazení brambor, sázela jsem i rajčata, česnek. Ten pěstuju ve velkém, protože to je účinné antiparazitikum pro kozy, nechci je odčervovat chemickými prostředky."

Pracovní dobu vyčíslit nedokáže. Na farmě je třeba být stále, většina prací bývá rozfázovaná do celého dne, u sýra jsou to dokonce dva dny. Například s fyzicky náročným kydáním hnoje ženě pomáhají přátelé, pytle s obilím ale tahá sama. "Mám naštěstí kamarády, kterým můžu zavolat, když potřebuji pohnout třeba s těžkým balíkem sena nebo s něčím, na co sama nestačím," říká. Jsou ale rizika, kterým se čelí těžko. "Před chvílí mě trkla koza rohem do rtu, jen jsem ji vedla na pastvinu. Lekla se, rychle otočila a bylo to. Na statku se člověk drobným zraněním nevyhne, tu někde o něco zakopne, tu mu šlápne na nohu kráva," vypočítává usměvavá žena.

Vlkům se lze ubránit, míní statkářka

Ještě před časem chovala i deset mléčných ovcí, jenže ty se staly terčem útoků šelem. "V období, kdy jsme teprve stavěli ohrady, sem začali chodit vlci. Mně ale trvalo, než jsem uvěřila, že to vlci opravdu jsou. Neviděla jsem je, po zvířatech nic nezbylo," vzpomíná. Nejdříve zmizel vždy jeden kus a farmářka věřila, že ho odtáhly lišky. "Ono to ale pokračovalo a během jedné noci se ztratily dvě desetikilové kozy a jedna dvacetikilová jehnice. Nakonec se nám podařilo vlka zachytit i fotopastí."

Vlci jsou pro chovatele na kopcovitém, skálami posetém Broumovsku s množstvím farem a více než sedmi tisícovkami ovcí postrachem. Některým už napadli a roztrhali desítky kusů zvířat. Největší ztráty utrpěl Lukáš Krecbach z Adršpachu, který už přišel o více než stovku ovcí. Větší škody nenapáchali nikde jinde v Česku, přestože je lidé viděli například i na Kokořínsku, Šumavě, v Krušných horách a Beskydech. V místních lesích se přitom podle expertů potuluje pouze jediná pětičlenná vlčí smečka a dva osamocení jedinci. Farmáři už kvůli nim dokonce vloni v září zorganizovali demonstraci, na které proti ochráncům zvířat protestovali. Chtějí přijetí alespoň dočasné výjimky ze zákona a regulaci počtu šelem. Což v překladu znamená, že by přísně chráněná zvířata rádi stříleli.

Štíhlová, byť sama poškozená − nakonec přišla celkem o devět zvířat −, s většinovým míněním statkářů nesouhlasí. "Od té doby, co jsme více než metr vysoký plot dobudovali, už vlci dali pokoj." Ploty a ohrady statků, jejichž zvířata vlci napadli, nepovažuje za dostatečné. "Co jsem viděla, tak žádná z těch zábran nebyla vhodná. Nemyslím, že by tady někdo měl dobře zabezpečená zvířata, a přesto utrpěl od vlků škody."

Útokům vlků nejspíš nelze stoprocentně zabránit nikdy, ale kombinací kvalitního oplocení s pořízením pasteveckého psa se podle Štíhlové dá riziko omezit na minimum. Stavění dokonalejších plotů je ale podle farmářů, většinou starousedlíků, kteří mají často mnohem rozsáhlejší pastviny než ona, příliš nákladné. Odmítají i doporučované pastevecké psy, kteří by prý byli v turistické oblasti nebezpeční pro lidi.

Hospodářka, která se v oblasti stala nejviditelnější oponentkou tvrdého přístupu, ale už kolegům, kteří nejsou tak radikální, pomáhá s vyřizováním žádostí o dotace na ploty a psy. "Začala jsem proto spolupracovat s Hnutím Duha, kde mám od letošního ledna částečný úvazek. V zimě jsem pomáhala i s monitoringem vlků," říká.

Ves, kde vyhrála volby TOP 09

Trochu jiný pohled na přístup k šelmám, než mají někteří starousedlíci, se Štíhlovou sdílí část Zdoňova tvořená vesměs mladými přistěhovalci. A zdaleka se netýká jen vlků. Ve Zdoňově, bývalé sudetské vsi obývané až do konce druhé světové války převážně Němci, vznikla liberální komunita, svým duchem a politickými postoji blízká obyvatelstvu velkých center. "Žije to tu, je nás tady hodně přistěhovalců z větších měst, z Hradce Králové, Pardubic, dost je tady Ostraváků, pár lezců, kteří přišli kvůli skalám," popisuje žena. V osadě se 114 domy je například dvakrát týdně jóga, o Vánocích se zpívá v kostele, pořádají tu country bál.

Odlišnost od převažujících politických preferencí v takzvaných periferiích země je znát i na volebních výsledcích. Ve volbách do Poslanecké sněmovny tady s přehledem zvítězila TOP 09. Standardní demokratické strany včetně ČSSD, lidovců, hnutí starostovů a zelených dosáhly na více než šedesát procent hlasů.

V celých Teplicích nad Metují přitom dominovalo ANO, druzí byli komunisté a třetí ODS předběhla čtvrtou SPD jen o dvě desetiny procenta. V prezidentském klání tady zvítězil Miloš Zeman. Zato výsledky Zdoňova jako by kopírovaly čísla z Prahy či Brna. Ve vsi, kde některé domy zdobí tibetské vlajky, v obou kolech vyhrál Jiří Drahoš.

Lenka Štíhlová volila v prvním kole prezidentských voleb Pavla Fischera. "Připadalo mi, že dobře ví, o čem mluví. Působil i nejvíce reprezentativně." Ve druhém kole vhodila do urny lístek se jménem Jiřího Drahoše. "Hlavně proto, že stál proti Miloši Zemanovi. Na něm mi vadí jeho sprostota, nejen to, že sprostě hovoří, on je sprostý člověk, chová se nefér, lže, je povýšený. Ze společnosti se i kvůli němu vytratily ideály."

Štíhlová vidí jako přelom ve vývoji české společnosti úmrtí Václava Havla. "Po něm jsme hodně poklesli. Lidi se najednou vidí v politicích, jako je Zeman, a jeho chování a postoje jim přijdou normální. Lhát už zase není problém, to přece dělá každý. Mně to ale stále normální nepřijde," říká.

Jinak je tradiční voličkou zelených. "Volila jsem je ve všech volbách, jsem srdcem ekoložka, navíc k zeleným se hlásí, i když jsou malá a většinou neúspěšná strana, řada zajímavých osobností," míní.

Chybí test vody, prodej začne letos

Štíhlová přiznává, že její hospodářství zatím není ztrátové jen díky dotacím. Doteď totiž nemá zkolaudovanou sýrárnu či mlékárnu. "Čekáme na velký rozbor vody, nyní si dělám sýry pro sebe a pro přátele, známé. Tuhle sezonu ale začneme oficiální prodej," říká. Podnik jí zatím vydělává jen pár desítek tisíc ročně za odchovaná kůzlata a telata, klíčový příjem osmdesát tisíc ročně má z dotací na pět hektarů pastvin. Vybudovat statek by ale pro ni nebylo možné bez další dotace − pro mladé začínající zemědělce −, která bude činit celkově 1,25 milionu. "Je na vybudování sýrárny, koupi malotraktoru, vakuové baličky a dojícího zařízení, dokoupení jednoho hektaru pozemků a rekonstrukci chléva. Zatím jsem dostala 600 tisíc, druhá půlka přijde ve chvíli kolaudace a dokončení projektu," vysvětluje.

Dotace, přestože jí umožňují s podnikáním vůbec začít, považuje za chybné. "Křiví trh. Nebýt jich, dosáhla bych na mnohem větší pozemky, teď si je každý drží, nejsou volné k prodeji ani k pronájmu. Každému se vyplatí jen sít a často jen sklizené vozit do bioplynky." Mít více pozemků, nemusela by si kupovat krmiva, mohla bych je pěstovat sama. "Když už ale dotace jsou a pobírají je všichni, tak by byl člověk těžce v nevýhodě, kdyby je ignoroval. Obzvláště, když jsou dotované i megapodniky a já mám takovou malou produkci," říká a potáhne za ohlávku své dvě krávy, Tonču a Julii, aby je popohnala na sousední pastvinu. Těm se ale z místa hnout nechce.

Hledat jiné místo pro život už nechce ani farmářka. Své cesty z města nelituje. "Do Brna ani jiného města už bych se určitě nevrátila. Dovedu si leda představit, že bych později, až už by mě zvířata zmáhala, omezila stavy a pěstovala třeba více zeleniny," říká a pokouší se zkrotit své delší vlasy, které jí silný vítr prohánějící se často pastvinami vhání do tváře. V rámci možností se zdají spokojené i její děti. "Nejvíc se mi tady líbí houpačka a trampolína," říká sedmiletý Vojtěch a ukazuje na spodní část hospodářství, kde je i pískoviště.

Na rozdíl od řady lidí, kteří své místo v životě stále hledají, mnohdy marně, je mladá farmářka přesvědčená, že už nic objevovat nepotřebuje. "Možná jsem ani nevěděla, že jsem něco hledala. Ale nejspíš jsem našla to, v čem jsem opravdu spokojená."

Farmářka Lenka Štíhlová s dvěma mladšími dětmi Foto: HN – Jiří Benda