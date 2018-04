Peking chystá významné ústupky v obchodní válce se Spojenými státy. Ta vypukla poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením cel na dovoz čínského zboží v hodnotě 150 miliard dolarů, tedy víc než tří bilionů korun. Čína v reakci na to připravila odvetná cla na zboží stejné hodnoty.

Čína se ale zároveň chystá výrazně snížit cla na dovoz aut. Podle agentury Bloomberg je srazí možná až na polovinu současné hodnoty, tedy na 10 až 15 procent. Trump výši čínských cel na dovoz automobilů, která činila 20 až 30 procent, opakovaně kritizoval. S poukazem na to, že Američané zatěžují auta dovážená z Číny jen dvouapůlprocentním clem, napsal na Twitter: "Vypadá to snad jako volný nebo férový obchod? Ne, to vypadá jako HLOUPÝ OBCHOD."

Záměr cla na auta snížit už tento měsíc oznámil čínský prezident Si Ťin-pching, ale neuvedl konkrétní hodnoty. Agentura Bloomberg mluví o stlačení cel až na polovinu s odvoláním na zdroje z čínských úřadů. Peking prý tento krok oznámí nejspíš už v květnu.

Pokud k tomu skutečně dojde, hlavními "výherci" ale rozhodně nebudou americké firmy. Nejprodávanějšími auty z dovozu byly v Číně za loňský rok německé luxusní značky BMW a Mercedes, následované japonským Lexusem. Až na sedmém místě je první americká značka − jde o Lincoln, který je luxusní divizí Fordu.

Snížení cel tak pomůže převážně jen dražším vozům, protože masové značky svá auta pro čínský trh vyrábí přímo v Číně. To je i případ mladoboleslavské Škodovky nebo jejího mateřského koncernu Volkswagen.

Škoda loni své prodeje v Číně zvýšila o 2,5 procenta na 325 tisíc vozů. "Do roku 2020 hodláme toto číslo zdvojnásobit na 600 tisíc," řekl HN tento týden předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier.

Čína chce kromě snížení cel přijít i s dalšími kroky, které by zahraničním automobilkám usnadnily jejich byznys. Jde především o zmírnění současných pravidel, podle kterých mohou cizí výrobci v Číně podnikat jen v součinnosti s místními partnery. Šéf americké automobilky Tesla Elon Musk tyto kroky označil za "velmi důležité". Právě Tesla je podle analytiků tou americkou značkou, která by mohla na omezení restrikcí vydělat nejvíc.

Americko-čínská obchodní válka vypukla poté, co prezident Trump uvalil cla na dovoz oceli a hliníku. Většině zemí, jejichž výrobci tyto produkty do USA dovážejí, následně udělil výjimku. Čína tak patří, například spolu s Japonskem, mezi státy, na které cla dopadnou nejvíc. Trump následně spor vystupňoval zveřejněním seznamu další čínské produkce, na kterou Spojené státy cla chystají. Washington tvrdí, že Čína si v mezinárodním obchodě nepočíná férově.

Tato obchodní válka ale může zasáhnout i země Evropské unie včetně Česka. Výjimka na cla na ocel a hliník, kterou země EU dostaly, je pouze dočasná a platí do konce dubna. EU po Američanech požaduje trvalou výjimku, jinak uvalí odvetná cla na americké zboží.Případná americká cla na ocel by dopadla i na české výrobce. Ti do USA loni vyvezli ocelářské výrobky za 200 milionů dolarů, což je přes čtyři miliardy korun.

