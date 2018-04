Za dva týdny spustí pražská burza obchodování s akciemi malých a středních podniků. Nově vytvořený trh Start otevírá investorům novou cestu, jak zhodnotit své peníze a zároveň podpořit rozvoj domácích firem, aniž by si musely brát bankovní úvěry. V první vlně veřejného upisování nabídne akcie výrobce bezpilotních letounů Primoco, obuvnická firma Prabos a společnost Fillamentum, zaměřená na náplně do 3D tiskáren.

Právě Fillamentum završilo sérii prezentací pro potenciální investory, kterou spolupořádalo vydavatelství Economia. Firma chce získat od investorů zhruba 30 milionů korun výměnou asi za pětinu akcií.

"Rozdíl v kvalitě výrobku poznáte na první pohled. Když koupíte čínskou strunu, je křivá a na každém místě jinak tlustá. Vypadá to, jako když si doma namotáte prodlužku. Pro kvalitu tisku jsou to zásadní věci," vysvětlila lakonicky konkurenční výhodu svých produktů Martina Vítková, předsedkyně představenstva Fillamenta.

Firma, původně pojmenovaná Parzlich, se nejdříve zaměřovala na polymerové výrobky pro automobilový průmysl. Výrobu náplní do 3D tiskáren, které nyní tvoří téměř polovinu obratu firmy, spustila před pěti lety. Kvůli vstupu na burzu vlastníci letos založili novou společnost s názvem Fillamentum, ta se stala jediným vlastníkem svého předchůdce. Vítková je finanční ředitelkou holdingu NWT, pod nějž Parzlich, respektive Fillamentum spadá.

Holding NWT, který má dnes obrat miliardu korun, vybudovala Vítková se svým manželem. Také díky tomu se umístila mezi prvními 25 nejúspěšnějšími ženami v loňském žebříčku HN TOP ženy Česka. Nyní je první TOP ženou, která uvádí svoji firmu na kapitálový trh.

"Je to způsob, jak získat finance cestou, kterou jsme ještě nezkusili. Zkušenost můžeme později zúročit i pro další firmy z našeho portfolia," uvedla Vítková s odkazem na aktivity holdingu NWT ve stavebnictví, zemědělství či on-line obchodech. Získané peníze mají pomoci rozšířit výrobní linku v Hulíně a spustit výrobu v USA, které jsou pro Fillamentum nejvíce rostoucím odbytištěm. Zároveň USA tvoří téměř třetinu celosvětového trhu s 3D tiskem, jehož velikost dnes přesahuje asi 12 miliard dolarů. Na spotřební materiály připadá necelá polovina.

"Naše republika je příliš malá. Musíme poznat okolní svět, abychom na něj dokázali reagovat, snažíme se proto pokračovat v baťovském duchu, který je pro nás velkou inspirací. Baťa měl svoje pravidla, patří k nim i moje oblíbené moto 'ven, ven, ven'," řekl Josef Doleček, generální ředitel a spoluzakladatel firmy, která dnes působí na všech evropských trzích s výjimkou Francie, v Severní Americe a Izraeli.

Fillamentum nemá žádného hlavního odběratele, stojí na podpoře většího počtu malých zákazníků. K těm českým patří firma Prusa Research nebo 3Dwiser. Materiály z Hulína ale kupuje například i americká armáda. Podnik dále vyrábí polymerové trubky pro automotive, zdravotnictví a nápojové obaly. Tržby firmy loni dosáhly asi 37 milionů korun. Zisk společnosti činil 212 tisíc korun. Přestože na trhu dnes působí zhruba čtyři a půl tisíce výrobců náplní do 3D tiskáren, podařilo se zlínské firmě dostat mezi pět uživateli nejlépe hodnocených světových značek. Jejími konkurenty jsou například německý koncern BASF nebo nizozemský Polymaker.

Investoři oslovení anketou HN vidí jako nevýhodu případné investice fakt, že peníze budou vkládat do akciové společnosti Fillamentum, zatímco samotnou výrobu materiálů zajišťuje původní firma Parzlich. "Do budoucna to může znamenat problém, například kvůli reportingu. V momentě, kdy investuji, chci kupovat akcie výrobní společnosti, která 3D tisk opravdu dělá, ne holdingové matky, která firmu vlastní," uvedl například Tomáš Provazník ze společnosti Evermore Capital Management. Dodal ale, že nákup akcií Fillamenta zvažuje.

Jako příležitost vidí její vstup na kapitálový trh i poradce v oblasti soukromého investování Denis Petrakov. "Z pohledu organizace je to přesně formát, který si investor přeje. Velkou výhodou je přímý kontakt s majiteli," řekl Petrakov. Nabídky na nákup akcií mohou zájemci podávat od začátku května. Jak se trojlístku firem podařilo investory zaujmout, se ukáže o dva týdny později na Žižkovské věži, kde začne první obchodní den.