Evropské firmy, jejichž byznys závisí na spolupráci s technologickými giganty, jako je Amazon, Apple, Google, Facebook nebo také Seznam.cz, dosud neměly příliš možností, jak se ozvat proti neférovým obchodním praktikám, které vůči nim mohou tyto dominantní podniky uplatňovat. To se však má podle Evropské komise brzy změnit. Společnostem má pomoci návrh nového unijního nařízení, který včera komise schválila. Plán počítá třeba s možností hromadných žalob firemních klientů vůči technologickým gigantům. Po Facebooku a dalších lídrech internetového trhu navíc vyžaduje, aby svým obchodním partnerům ukázali, jakým způsobem své služby naceňují.

"Internetové platformy představují důležitý kanál, přes nějž evropské společnosti oslovují své zákazníky. Musíme se ale ujistit, že platformy svou moc nezneužívají a firemní uživatele nepoškozují," říká Mariya Gabrielová, evropská komisařka pro digitální ekonomiku a společnost.

Aby výrobci mobilních aplikací dostali své programy ke klientům, musí je prodávat přes e-shopy Googlu či Applu. Jiné firmy si zase platí za výhodnější zobrazování odkazů na své weby ve vyhledávačích Seznamu nebo Googlu. Zvláště malí firemní inzerenti ovšem nemají dostatečnou páku na to, aby si u technologických gigantů vyjednali lepší obchodní podmínky. Když se s takovými korporacemi pustí do soudního sporu, mívají jen malou šanci na výhru.

2,4 miliardy

Až taková může být podle Evropské komise ztráta na ušlých ziscích evropských firem, které s internetovými platformami spolupracují.

"Skoro polovina evropských firem, které s internetovými platformami spolupracují, čelí problémům, jež jsou spojené s obchodními podmínkami. Podle odhadů to tyto společnosti stojí až 2,4 miliardy eur na ušlých tržbách," uvádí komise. Jako recept na řešení takových problémů navrhuje zavedení možnosti hromadných žalob. Ty by mohly podniky nově podávat přes své oborové asociace a jejich cílem by byli právě poskytovatelé internetových služeb, kteří se k firmám zachovají nefér.

Sama komise několik obchodních praktik, které označuje za neférové, vyjmenovává. Problémem je podle ní, když technologické giganty zvýhodňují velké firemní inzerenty oproti těm malým nebo když upřednostňují vlastní služby. Míní tím třeba situaci, kdy Apple či Amazon ve svých e-shopech dávají větší prostor vlastním aplikacím nebo dalším produktům.

Prokázat takové případy je v současnosti obtížné. Technologičtí obři informace o fungování svých algoritmů, které určují, jaké příspěvky inzerentů na jejich webech dostávají přednost, drží v tajnosti. Podniky pak ale nevědí, kolik si Google nebo Facebook účtuje od jejich konkurentů a jestli s nimi jedná férově. Návrh komise proto chce, aby poskytovatelé služeb takové údaje v budoucnu zveřejňovali.

Technologickým korporacím, na něž mají navržená pravidla dopadnout, se dokument z pera komise nezamlouvá. Informace o svých algoritmech považují za obchodní tajemství, zavedení možnosti hromadných žalob pak podle nich spustí lavinu nepotřebných soudních sporů. "Mechanismy pro řešení různých problémů přitom již existují. Nejsou navíc tak nákladné a zdlouhavé," uvádí Jakob Kucharczyk z Asociace počítačového a komunikačního průmyslu (CCIA), která zastupuje Google, Amazon a eBay.

Podobně argumentuje také Seznam.cz. Podle firmy, která jako jedna z mála v Evropě dokáže ve vyhledávání konkurovat Googlu, navíc není na českém trhu dominantní hráč, který by svým firemním klientům diktoval pravidla. Není tak prý důvod takové společnosti chránit novou regulací, která má poskytovatelům internetových služeb říkat, jak se k nim mají chovat. "Podnikatelé mají právo se svobodně rozhodnout, s kým budou obchodovat," uvádí Seznam.cz v připomínkách k návrhu nařízení.

