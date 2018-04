V Praze se pět měsíců před volbami opět rozpadá koa­lice. Záminku k tomu dalo zmařené jednání čtvrtečního zastupitelstva, jehož klíčovým bodem bylo jednání o budoucnosti Libeňského mostu. Během něho se členové koalice rozhádali. Výsledkem bylo to, že po třech hodinách dohadů, zda a na jakou hodinu zařadit projednávání návrhu ANO a ČSSD na zbourání Libeňského mostu, se zastupitelé museli nečekaně rozejít. Již podruhé během posledního půl roku neschválili program. Pro zvedlo ruku jen 30 z 65 zastupitelů.

Kvůli své křehké většině jediného hlasu musí mít koa­liční zastupitelé v Praze stoprocentní docházku. Jen výjimečně totiž program jednání podpoří někdo z opozice. Ve čtvrtek ale chyběly rovné čtyři hlasy. Po jednom z ANO a ČSSD, dva pak v klubu Trojkoalice. A nezachránila to proto ani "rezerva" v podobě odpadlice z TOP 09 Moniky Krobové.

Rozhodnutí protlačit zbourání Libeňského mostu na úterním jednání rady prosadila primátorka Adriana Krnáčová (ANO) spolu s náměstkem Petrem Dolínkem (ČSSD). A to i přes odpor třetího partnera, Trojkoalice zelených, lidovců a starostů. Právě zastupitel za KDU-ČSL Jan Čižinský je vehementním zastáncem zachování mostu. A při debatě o programu zastupitelstva marně usiloval o to, aby jednání o mostu bylo zařazeno až na 17. hodinu, aby se ho mohli účastnit i Pražané, kteří jsou přes den v práci. Proto spolu s Matějem Stropnickým (SZ) odmítli program podpořit.

33 z 65 má v Praze koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (zelení, starostové, KDU-ČSL).

Hnutí ANO proto vzápětí začalo jednat o tom, zda zruší koaliční smlouvu. "Dva zastupitelé z Trojkoalice tu smlouvu jednoznačně porušili," reagoval zastupitel ANO Patrik Nacher, který chce kandidovat na podzim na primátora místo Adriany Krnáčové. "Pro mě není efektivní řídit město v koa­lici, která není schopna se shodnout na programu," dodal.

Čižinský, nejhlasitější odpůrce bourání mostu, si podle něj začal dělat vlastní volební kampaň. "Bohužel si nyní bere Pražany za rukojmí," říká Nacher. A podobně o Čižinském, který je nyní starostou Prahy 7, kde suverénně vyhrál v roce 2014 volby se svým sdružením Praha 7 sobě a o totéž se chce pokusit letos v případě magistrátu, mluví zastupitelé prakticky všech ostatních stran.

"Nemohu hlasovat pro program, který pohrdá lidmi," rea­guje ale Čižinský. Podle něj se předsedové zastupitelských klubů předtím dohodli, že body, které "zajímají lidi" − tedy petice a bourání mostu − budou projednávat až po 16. hodině, ale ostatní zastupitelé tuto dohodu porušili a odhlasovali to jako první bod programu. "Pokud chce hnutí ANO vypovědět koaliční smlouvu proto, že chceme být vstřícní k občanům, je to ukázka toho, jak to s nimi myslí vážně," reagoval předseda pražských zelených Ondřej Mirovský.

Mimochodem: I kdyby Čižinský se Stropnickým pro program zvedli ruku, zastupitelstvo by stejně nemohlo jednat, protože by stále jeden hlas do potřebné nadpoloviční většiny chyběl.

ANO chce jednat dnes o tom, zda opravdu koalici vypoví. K vypovězení koaliční smlouvy již opakovaně vyzývají občanští demokraté a slibují, že hnutí ANO do konce volebního období bude podporovat smysluplné návrhy. I TOP 09 si podle předsedy svého klubu Václava Novotného dokáže představit, že by podporovala menšinovou vládu ANO podobně jako ODS. "Jsme ochotni podporovat rozumné body sloužící k rozvoji Prahy," řekl Novotný.