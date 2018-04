Obezita si už dříve vysloužila označení novodobé epidemie. Proti nezdravému stravování, které má na svědomí vysoký podíl lidí s nadváhou, vystupují stále častěji nejen lékaři a odborníci na zdravou výživu, ale také stát. Zaměřuje se hlavně na děti. Kroky, kterými úřady omezují prodej některých potravin, ale nejsou přijímány jednoznačně a vyvolávají otázku: Přísluší státu, aby lidem přikazoval jíst zdravě?

Světová zdravotnická organizace (WHO) loni ve své výzkumné zprávě, na níž se podílela i Univerzita Palackého v Olomouci, upozornila, že nadváhou už trpí zhruba čtvrtina patnáctiletých českých chlapců a 13 procent dívek. Přispívá k tomu i nedostatek pohybu a malá prevence. Zatímco v zemích západní Evropy se daří nárůst obezity zastavit, v Česku a většině zemí východní Evropy počet dětí s nadváhou nebo obezitou dlouhodobě roste. Čeští ministerští úředníci se proto rozhodli, že do boje proti dětské obezitě vytáhnou ve školách.

Když se před třemi lety začala připravovat takzvaná pamlsková vyhláška, chtěli experti na výživu hlavně omezit prodej nezdravých potravin ve školních automatech. Už dlouho upozorňovali na to, že se ve školách prodávají potraviny s vysokým obsahem cukru, tuku a soli. Školní bufety často připomínaly spíše cukrárnu. Takzvaná pamlsková vyhláška, kterou prosadil bývalý ministr školství Marcel Chládek (ČSSD), začala na základních školách platit loni v lednu. Střední školy z ní jeho nástupkyně Kateřina Valachová vyjmula. Už dnes je jasné, že se tento předpis do dějin českého školství zapíše jako jeden z nejspornějších. Byl natolik přísný a nepoužitelný v praxi, že se proti němu zvedl silný odpor škol, rodičů i řady odborníků. Ministerstva školství a zdravotnictví jej nyní navrhují zmírnit.

Podle školského zákona mezi povinnosti ředitele školy patří všechna rozhodnutí, která se týkají poskytování vzdělávání. Vzděláváním jsou ale i informace o správné výživě a životosprávě. Sem rozhodně nepatří pravidelná konzumace nápoje s průměrným obsahem sedmi kostek cukru na jednu sklenici či "výživné tyčinky", jejichž energetický obsah odpovídá týdenní spotřebě kalorií vrcholového sportovce. Pokud si ředitelé škol stěžují na pamlskovou vyhlášku, měli by se stydět. Vyhláška trvající na superzdravém jídle byla protireakcí na jejich neschopnost odolat penězům za instalaci automatů či za komerční pronájem bufetů se supernezdravými potravinami.

Členka odborného týmu Jana Dostálová z Ústavu analýzy potravin a výživy při Vysoké škole chemicko-technologické v Praze cíl vyhlášky hájí. "Největším zlem automatů byly slazené nápoje a za nimi následovalo sladké pečivo. Bylo potřeba tuto neblahou praxi změnit," připomíná. V poradním týmu Dostálová připravovala první verzi vyhlášky, k finálnímu znění ale přizvána nebyla. Dnes ji mrzí, jak vyhláška nakonec dopadla, i to, že se kvůli ní zavíraly školní bufety a děti de facto odvedla do večerek poblíž škol, kde si nekontrolovatelně nakupují nezdravé potraviny. Je přesvědčena, že bufety neuměly s předpisem zacházet.

Na rozdíl od základních škol, kde bufety skončily, na středních školách zůstaly. Vyhláška se na ně nevztahuje. Problém je s víceletými gymnázii, kde zákazu pamlsků podléhají pouze první dva, případně čtyři ročníky, podle toho, zda jde o šesti-, či osmileté gymnázium. Mladší žáci se tak stali vazaly starších − pokud si chtějí koupit něco, co jim vyhláška zakazuje, musí prosit starší spolužáky. Přitom neexistuje žádný důvod, proč by 16letý žák mohl popíjet ovocnou šťávu a 14letý jen vodu ochucenou kysličníkem uhličitým.

Podle Společnosti pro výživu, ve které je Dostálová místopředsedkyní, existuje seznam výrobků, které by předpis splňovaly, i když jich je na trhu méně než těch běžných. "Snažili jsme se najít výrobky, které na trhu byly. To, že by neměly školní bufety co prodávat, není pravda," říká Dostálová. Ideální by podle ní bylo, kdyby svačiny připravovaly školní jídelny.

Že splnila své poslání, je přesvědčena i zakladatelka projektu Pestrá strava bez zbytečné chemie Ivana Bednářová Častvajová. "Záměr byl skutečně správný − nenabízet dětem ve školách potraviny s prázdnou energií a nacpané chemií, solí a tukem," říká. Neví, proč by si dítě mělo takové potraviny kupovat ve škole, kde se vyučují předměty, jako je biologie nebo výchova ke zdraví, v nichž je prezentován zdravý způsob života. A také kantýny by podle Bednářové neměly na dětech stavět svůj byznys.

Zmírnění předpisu nyní podporuje ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) a většina poslanců školského sněmovního výboru. Návrh na změnu nedávno poslalo ministerstvo zdravotnictví kolegům ze školství. Až se vypořádají připomínky jednotlivých úřadů, zamíří na Legislativní radu vlády a pak bude moci vyjít ve Sbírce zákonů. Plaga chce, aby nová verze začala platit už od začátku příštího školního roku, tedy od září.

Přestože se Dostálová příprav druhé verze vyhlášky už neúčastní, s jejím zmírněním souhlasí. Zvedla by i hranici tuku, který menším dětem neškodí. Zrušit celou vyhlášku nedoporučuje, díky ní se dá lépe kontrolovat prodej nezdravých potravin ve školách.

Tuk není zlo a cukr není bílý jed. Pokud něco škodí, pak je to nestřídmost, kterou coby jeden ze sedmi hlavních hříchů zavedl na konci 6. století papež Řehoř I. Veliký. Od té doby se lidstvo zřejmě moc neposunulo.

Stejný názor zastává i ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Jeho úřad nyní navrhuje, aby se sortiment výrobků rozšířil, například o některé druhy celozrnného či vícezrnného pečiva. Chce upravit hladiny tuků, cukrů a soli, aby bylo možné ve školních bufetech a jídelnách připravovat i obložený chléb s kvalitní šunkou, sýrem a zeleninovou oblohou. To, že to dosud možné není, je jeden z nejabsurdnějších rysů pamlskové vyhlášky.

Zdravou výživu dětem ani dospělým nezatraktivníme přísunem nevábně vyhlížejících zeleninových placek či krájené mrkve. Jídlo je o zvyku. Pokud je pravidelnou odměnou čokoláda a popíjení slazeného nápoje je spojené s víkendovým volnem a společným posezením rodiny, nízkotučný, neslaný, nemastný a většinou také nechutný výrobek tomu konkurovat nemůže. Chleba se šunkou či se sýrem, palačinka, a dokonce pečené brambory samy o sobě zlem nejsou. Tím jsou dospělí, kteří určují, co musí jejich potomci jíst. A je jedno, jestli trvají na veganské raw stravě nebo na dojídání svíčkové se šesti. Oba extrémy zdraví škodí.

Dostálová však upozorňuje, že u obložených chlebů a baget může nastat problém s limity soli, které Češi v průměru překračují až třikrát. Záleží na tom, kolik šunky a sýru obložený chléb obsahuje, a také na druhu chleba.

Experti se nicméně shodují, že největší hrozbou pro děti je nadměrná konzumace cukru. Nová vyhláška by podle Dostálové měla opět pamatovat na to, že většina slazených nápojů obsahuje deset procent cukru. "Když se vypije půllitrová lahev, což děti samozřejmě vypijí, někdy i víc, tak je to nejméně 50 gramů cukru, to je strašně velké množství," vyčísluje Dostálová. Jde o denní tolerovanou dávku pro dospělé (pro děti je v závislosti na věku nižší), kterou stanovila WHO. Ta ji chce v budoucnu dokonce snížit na polovinu.

Specialistce na výživu Bednářové vadí, že byly vyloučeny výrobky s náhradním přírodním sladidlem stévií, která byla hozena do stejného koše s ostatními umělými sladidly. "Pamlsková vyhláška vůbec nedocenila snahu výrobců potravin a především nápojů nahrazovat umělá sladidla přírodními," tvrdí.

Co si dítě ve škole nakonec koupí, ale hodně záleží na rodině. Přístupy jsou různé, někteří rodiče stravu dětí úzkostlivě hlídají, jiní ignorují. Obojí ale může vést u dítěte k poruše příjmu potravy nebo nadváze. Nejlepší je podle Bednářové střední cesta. Jiří Ruprich ze Státního zdravotního ústavu k tomu dodává: "Škola rodinu nikdy nenahradí, ale může pomoci. A o to by se měla snažit. Proto přichází regulace. Neměla by ale být příliš násilná, její výsledek by neměl být příliš odlišný od chování v obvyklé rodině. Pak to nefunguje. Děti, jako každá jiná mláďata, napodobují chování matky, rodičů, sourozenců."

Obsah cukru a soli dětem určuje bufetová vyhláška, proti níž se dospělí bouří a chtějí změnu. Kouření a pití mladistvým zakazuje zákon, který dospělí také nedodržují, a nad popíjejícím a kouřícím adolescentem se už pomalu nikdo nepozastaví. Co asi tak zakážeme dětem příště, abychom to mohli zrušit?

