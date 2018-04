Mezi prvními, kdo v Praze ocenili mužské akty Roberta Vana, byla Anna Fárová. Historička fotografie, jejíž jméno s úctou vyslovuje každý, kdo se jen trochu vážně zabývá českým uměním, prý nad jedním černobílým snímkem nahého mladíka ze souboru Love You from Prague zvolala: "To je jako svatý Šebestián!"

Bylo to v devadesátých letech minulého století, nedlouho poté, co se Robert Vano po dvaceti letech emigrace vrátil z USA. Měl pověst světového autora, který fotil půlku Hollywoodu, i když ve skutečnosti slavné lidi většinou jen česal a líčil.

Nevysoký usměvavý maďarský Slovák, který se netajil svou homosexualitou, Prahu uhranul. Stal se uměleckým šéfem české mutace vlivného módního časopisu Elle a nejen skrze něj − fotil například kapelu Garáž − svými snímky pomohl vnést do šedivé postkomunistické země trochu západního šarmu.

Jubileum Sedmdesátiny fotografa Roberta Vana připomene Česká televize 5. května dokumentárním filmem režiséra Adolfa Ziky nazvaným Robert Vano – Příběh člověka. Vanovy práce jsou navíc až do 17. června k vidění v pražské Leica Gallery.

"Praha vypadala jako zakletý Disneyland. Z domů padaly omítky, všechno bylo černé a bílé. Nebylo těžké přinést trochu světla a barvy," říká Vano v dokumentárním filmu Příběh člověka, který příští sobotu 5. května odvysílá Česká televize. Stane se tak v den fotografových sedmdesátin. Ty připomíná též výstava v pražské Leica Gallery nazvaná Jmenuji se Robert Vano.

Celovečerní dokument natočil fotograf Adolf Zika, který s Vanem několik let sdílel ateliér na pražském Smíchově. Prý ho štvalo, jak povrchně lidé Roberta Vana hodnotí, zveličují jeho slávu, ale to podstatné nevidí. "Sleduji, jak si ho zvou do zábavních show a jen omílají, že fotil hvězdy. To ale není podstatné, hvězdy Vana nezajímají. On je kreativní, tvůrčí, to je to, pro co se teprve nyní stává světoznámým. Navíc je velmi křehký, i když působí jako výborný bavič," míní Zika, který dříve natočil také dokument o Janu Saudkovi.

Filmem Příběh člověka se snaží Vanův obraz opravit, ukázat také autorovy propady zaviněné závislostí na drogách v Americe. Tam se fotograf ocitl po dramatické emigraci.

Když se osmnáctiletý Robert Vano původem z Nových Zámků nedostal na vysněnou DAMU a místo toho mu přišel povolávací rozkaz, rozhodl se utéct. Spolu s kamarádem a jeho přítelkyní vyskočili z vlaku mířícího do Bulharska. Překonávání hranic bylo složité − aby je nezachytil ostnatý drát, pod nímž podlézali, museli se navzdory chladnému počasí svléknout téměř donaha.

Ve Spojených státech se Vano ocitl jako uprchlík, který nic nemá a nikdy nepracoval. Vystřídal mnoho zaměstnání, než konečně kápl na to, v čem mohl vyniknout: dostal se do kadeřnictví maďarského přistěhovalce, kde se z umývače vlasů brzy vypracoval na šikovného kadeřníka. Pracoval tvrdě a vydělával pěkné peníze. Ty utrácel na diskotékách, kde se také dostal k drogám.

"Ráno jsem si musel dát něco, abych byl fit do práce, a pak jsem nemohl spát, tak zase něco na spaní," líčí ve filmu fotograf, který se prý uměl dostat i do exkluzivních nočních klubů jako newyorského Studia 54. Věděl, že dovnitř projde jen ten, kdo je buď slavný, nebo se co nejkřiklavěji vystrojí. Proto si Vano ušil černou pelerínu, kterou ověsil mnoha malými baterkami. Zabralo to.

V klubu, kde "sněžil kokain", se Vano potkal i s Andym Warholem, který jej prý na záchodě vyfotil svým polaroidem. Od Warhola později Vano koupil jednu ze série stříbrných Marilyn − to už měl vlastní vyhlášené kadeřnictví a Warholův obraz zdobil jeho hlavní stěnu.

Jenže divoký život plný tvrdé práce přes den a bujarých večírků v noci způsobil fyzický kolaps. Vano se vyděsil doktorské prognózy a raději svůj salon zavřel. Než si stihl odnést všechny věci, Marilyn byla pryč.

Později se Vano uchytil jako vizážista u slavných módních fotografů a od toho už byl jen krůček k samostatné kariéře fotografa. Když se roku 1990 vrátil do Československa, měl zkušenosti ze spolupráce s věhlasnými módními magazíny − Vogue, Harper's Bazaar nebo Donna. Pro obživu fotil modelky, pro sebe zase "kluky" a kromě toho vytvářel zátiší, která mnoha odstíny černé připomínají práce Josefa Sudka. Právě ta patří k nejkrásnějším pracím současné výstavy v Leica Gallery, která jinak stojí hlavně na Vanových módních fotografiích a samozřejmě mužských aktech.

"Jsem známý, ale ne bohatý, občas jsem na nule," říká fotograf, který má americký pas, ale americký důchod prý kvůli administrativním překážkám nepobírá. "Musím pracovat, což miluji," dodává v dokumentu čerstvý sedmdesátník.