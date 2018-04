Na české návštěvníky letošního filmového festivalu Berlinale během čtvrtého dne čekalo zvláštní překvapení. Na obálce festivalového vydání prestižního amerického časopisu The Hollywood Reporter se skvělo Brno. Dravý rudý vizuál byl pokrytý sloganem "TV's not dead!" a lákal na první mezinárodní festival seriálové tvorby ve střední a východní Evropě, který příští týden začne právě v moravské metropoli.

Akce s úderným názvem Serial Killer má nemalé ambice, byť se uskuteční poprvé. "Je potřeba hlavně prolomit nedůvěru: proč proboha ukazujete televizi v kině?" parafrázuje zřejmě častou otázku, kterou slýchá, zakladatelka festivalu Kamila Zlatušková. "Mým dobrým zvykem je vrhat se do vod neznámých a možná lehce sebevražedných, to ukážou následující dny," dodává.

Bývalá producentka České televize a proděkanka FAMU Zlatušková však má podporu ze zahraničí, kde podobné festivaly úspěšně vznikají a kde je také jinak nastavená struktura filmového a televizního průmyslu. Podle Zlatuškové se právě nyní tato dvě odvětví sbližují a renomovaní režiséři už mnoho let objevují svět televizní obrazovky.

"Producenti z firem jako HBO chápou, že když dají tvůrcům dostatečnou svobodu a zázemí, investice se vrátí," uvádí Zlatušková, proč seriály mohou na plátně směle konkurovat filmům.

Serial Killer však nechce uvádět známé hity, od 2. do 5. května nabídne výběr nejslibnějších novinek právě z oblasti střední a východní Evropy. Cílem je představit lokální tvorbu a do budoucna vybudovat i přidružené tržiště s televizní tvorbou, kam budou jezdit nakupovat producenti a další lidé z televizního byznysu.

"Přijde mi, že když se řekne seriály, všem naskočí pouze díla Neflixu a HBO," představuje koncepci festivalu programový ředitel Jiří Flígl. "My se snažíme ukázat, že ve stínu těchto mamutích produkcí je neméně pozoruhodných titulů. Nebudeme předstírat, že našich šest soutěžních titulů je šest nových východoevropských Her o trůny. Přesto se jedná o vynikající věci."

Flígl zmiňuje například chorvatskou čtyřdílnou minisérii Strážce hradu. Ta ukazuje chování policie na konci jugoslávské éry i korodující komunistické hodnoty. "Je natočená až minimalistickým stylem, pracuje s promlkami, vytváří napětí nejen tím, co se říká, ale co se ukazuje, že některé postavy něco neslyší a podobně," přibližuje Flígl neotřelou filmařinu.

Ve světové premiéře bude v Brně uveden český komediální seriál Most! režiséra Jana Prušinovského a scenáristy Petra Kolečka. Tedy očekávaná břitká satira ze severočeského města, která se strefuje do lidské malosti a láká na neokoukané herecké tváře. Druhou světovou premiérou bude estonský seriál Banka. "Je to takový východoevropsky ušmudlaný Vlk z Wall Street, který ukazuje vývoj hrdiny od nýmanda z benzinky až po hlavouna jedné estonské banky," říká Flígl.

V soutěžní sekci se dále představí třeba ruský seriál Gogol, který je částečně životopisem slavného spisovatele, ale také přehnaně stylizovaným hororem a kriminálkou. Divákům může připomenout třeba snímek Ospalá díra režiséra Tima Burtona.

Hlavní ambicí festivalu Serial Killer je vybudovat silnou regionální akci, která do Brna přiláká diváky i profesionály. Chce být mostem mezi Východem a Západem, ale také propojit lidi z akademického prostředí s lidmi z praxe.

"Mně ve středoevropském prostoru chybí nějaká zpětná vazba, u nás neexistuje výhradně televizní kritika, chybí mi oborové ceny a nějaké širší diskuse o tom, v čem je potenciál televize a jaké je vlastně zázemí pro vývoj televizních pořadů mimo půdu televize," podotýká ředitelka festivalu Zlatušková, kde vznikla prvotní vize.

I proto vedle soutěže televizní a webové tvorby festival nabízí nesoutěžní sekce zaměřené na dvě země, které mohou být inspirací, jak dělat věci jinak. Především na Dánsko, kde například filmové fondy podporují jak tvorbu televizních pilotů, tak webové projekty. Odtud do Brna přijede jedna z šéfek filmového fondu Mette Damgaard-Sørensenová.

"Dánsko platí za metu evropské produkce, co se týče řemeslných kvalit, ale také systémového přístupu, je fascinující, jakým způsobem tam vznikají seriály," vysvětluje programový ředitel Flígl. Mimo jiné v tom, že dánská veřejnoprávní televize DR spolufinancuje jen první tři řady. "Takže seriál nemůže zbytečně nabobtnat a rozbřednout se, finance nejsou alokované na jednu věc, nabízí se možnost přicházet stále s novými náměty."

Dále má Serial Killer zaostřeno na Německo, kde v posledních letech došlo k velkému seriálovému boomu. "Když jsem se bavil s místními tvůrci letos na Berlinale, říkali, že hlavní důvod je příchod Netflixu do Německa. Netflix tam začal produkovat seriály jako horor Dark, což motivovalo domácí producenty, byli nuceni Netflixu konkurovat a být odvážnější," přibližuje proměnu německé tvorby Flígl. Podle něj tak najednou šéfové německých televizí přicházejí za tvůrci se slovy: "Vy jste měli před pár lety takový divný projekt, který jsme zamítli, co kdybychom do toho teď šli?"

Jako příklad odvážné německé tvorby brněnský festival uvede třeba webový sitkom Hnědá rodina. V něm dvěma neonacistům jednoho dne zazvoní na dveře holčička s tím, že je dcera jednoho z nich. Přitom má výrazně jinou barvu kůže. "Dochází ke konfrontaci dětského postoje s radikální ideologií, přitom seriál nezesměšňuje extremisty, spíše empaticky ukazuje, že za jejich příklonem k radikálním postojům stály nějaké osobní problémy a tragédie," popisuje Flígl.

Druhým pozoruhodným německým projektem je Vítejte v Hindafingu, dle Flígla titul něčím podobný slavnému kriminálnímu seriálu Fargo, ovšem se silným lokálním nádechem a také se snahou řešit současné evropské problémy včetně krize hodnot.

Německo je ovšem brněnské akci inspirací i skrze festival Berlinale. Tam v posledních letech existuje seriálová sekce, která je jakýmsi festivalem uvnitř festivalu, i s přidruženým trhem. "Do budoucích let − bylo by bláhové otevírat market první rok − plánujeme i u nás trh, o tom komunikuji s ředitelkou největšího evropského filmového trhu na Berlinale i s ředitelem tamního festivalu," uvádí šéfka brněnské akce Zlatušková.

Vůle zahraničních tvůrců a producentů hledat spolupráce v regionu střední a východní Evropy prý nechybí. "Znám několik lidí, kteří pracují pro velké televize jako německá ZDF a vyhledávají koprodukce jak ve Skandinávii, třeba seriály Zločin a Most jsou koprodukce se stanicí ZDF, tak všude po Evropě," říká Flígl. "Společnosti podobného typu mají lidi, kteří cestují i po Východě a hledají scénáře a příležitosti, kde se koprodukčně spojit."

Kamila Zlatušková připomíná, že Česká republika má ve filmovém světě zvuk. "Když jsem působila na FAMU v roli proděkanky, poprvé v životě jsem zažívala neuvěřitelnou euforii lidí, jakmile jsem řekla, že jsem z Prahy," vzpomíná. V zahraničí je FAMU stále obrovská značka, jak historicky, tak i nyní, kdy se umisťuje na předních příčkách filmových škol v žebříčcích časopisů jako Variety.

Brněnský festival plánuje hledat též cesty, jak propojit akademiky s filmaři. "Budeme diskutovat s kolegy producenty a zároveň vedoucími filmových škol o těchto propastech, sama jsem čerstvá doktorka, srostlá s akademickým prostředím, a zároveň se považuji za televizačku," poodhaluje Zlatušková část programu určeného především filmovým profesionálům. Cílem je zbavit se vzájemné přezíravosti a vzít si inspiraci v zahraničí. Například děkani nejúspěšnějších škol v Norsku či Londýně jsou zároveň držiteli Oscarů či britských cen BAFTA.

Pilotní ročník festivalu Serial Killer startuje asi s polovinou ideálního rozpočtu, se 7,6 milionu korun, přičemž částkou 3,5 milionu přispělo město Brno. To věří ve vznik silné regionální značky s mezinárodním přesahem.

A ředitelka Zlatušková už nyní pracuje na příštím ročníku. Domlouvá sekci zaměřenou na Norsko a věří, že se podaří prolomit nedůvěru části veřejnosti a dokázat, že televize patří i do kin. I největší seriálové festivaly jako francouzská Series Mania, která začíná právě dnes, za sebou mají jen pár ročníků.

Filmových festivalů je jako much. Ty seriálové jsou však mladou záležitostí. Je tedy ideální čas naskočit na seriálovou vlnu.